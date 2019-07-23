Политика
Европа опасается сближения России и Украины после выборов в РадуНародные новости вчера в 19:19
Европейские страны опасаются возможности сближения России и Украины после выборов в Верховную Раду. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt. Результаты украинских выборов могут знаменовать проблемы для Европы.
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с чего всё началось
Немецкое издание Die Welt 22 июля предостерегло европейское содружество от возникновения серьезных проблем из-за результатов выборов в Верховную раду Украины.Известиявчера в 20:24
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Евросоюз ожидает проблем от сближения России и Украины после выборов
Московский Комсомолецвчера в 19:16
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 04:32, Вашингтон
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