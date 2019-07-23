Политика

Европа опасается сближения России и Украины после выборов в РадуНародные новости вчера в 19:19

Европейские страны опасаются возможности сближения России и Украины после выборов в Верховную Раду. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt. Результаты украинских выборов могут знаменовать проблемы для Европы.
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Немецкое издание Die Welt
 22 июля предостерегло европейское содружество от возникновения серьезных проблем из-за результатов выборов в Верховную раду Украины.
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