Общество
Европа окончательно запретила пластиковую посудуLenta.ru 04:52
Европа полностью откажется от одноразовых пластиковых предметов с 2021 года. Соответствующий законопроект 27 марта приняли депутаты Европарламента, сообщается на его официальном сайте. Под запрет, в частности, попала одноразовая пластиковая посуда и столовые приборы, соломинки, ватные палочки.
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с чего всё началось
«В среду парламент одобрил новый закон, запрещающий одноразовые изделия из пластика, такие как тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки», — говорится в пресс-релизе на сайте ЕП.RT на русскомвчера в 13:35
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