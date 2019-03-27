Общество

Европа окончательно запретила пластиковую посудуLenta.ru 04:52

Европа полностью откажется от одноразовых пластиковых предметов с 2021 года. Соответствующий законопроект 27 марта приняли депутаты Европарламента, сообщается на его официальном сайте. Под запрет, в частности, попала одноразовая пластиковая посуда и столовые приборы, соломинки, ватные палочки.
Читать в источнике
с чего всё началось
«В среду парламент одобрил новый закон, запрещающий одноразовые изделия из пластика, такие как тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки», — говорится
 в пресс-релизе на сайте ЕП.
RT на русскомвчера в 13:35

Подробнее о событии

В ЕС запретили производство и продажу одноразовой пластиковой посуды

Росбалт03:20

В Неаполе запретят использовать одноразовую пластиковую продукцию на набережной города

ТАССвчера в 11:12

В Евросоюзе запретят использовать пластиковые вилки, ложки и тарелки

Говорит Москва01:26

ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду

Газета.Ruвчера в 15:09

Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды

RT на русскомвчера в 13:35

Евросоюз запретит одноразовую пластиковую посуду к 2021 году

РИА Новостивчера в 13:21

Евросоюз отказывается от одноразовой пластиковой посуды и других изделий

Эхо Москвы04:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Армия и оружие

Спецназ Росгвардии получил снайперские винтовки «Точность»

Обновлено в 03:55
Общество

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

СК: Полуторагодовалая девочка умерла в Киришах не из-за ветрянки

Доследственная проверка назначена по факту гибели полуторагодовалой девочки в Киришах.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Венесуэла проведет военные операции без России

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария заявила, что нахождение российских военных в Боливарианской республике регулируется военно-техническим сотрудничеством между странами.
Обновлено в 06:20
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие

НАТО намерено расширить сотрудничество с Грузией по Чёрному морю

Специальный представитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай заявил, что альянс готов расширить сотрудничество с Грузией, в частности в сфере обеспечения безопасности Чёрного моря.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы

Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Экс-министр Абызов арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:38
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Сочи петербуржца осудили за дебош на авиарейсе в Анталью

Обновлено в 04:43
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

МИД Белоруссии: страна не планирует вступать в Евросоюз

Белоруссия пока не планирует вступление в Евросоюз, оставаясь его соседом.
Обновлено в 05:56
Политика

Киргизская диаспора выступила с заявлением после запрета на работу в Якутии

Ранее стало известно, что глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Здоровье

В Бангладеш женщина родила дважды за месяц

Обновлено в 05:08
Экономика

От 70 тыс. до 300 тыс. рублей: в каких банках выгоднее работать

В поле зрения попали только те компании и банки, которые опубликовали отчетность за 4 - й квартал 2018 г. Абсолютным лидером в зачете оказался "Дом.РФ", в котором работает, согласно отчетности, 310 человек, каждый из которых обходится работодателю в среднем в 516 тыс. руб. в месяц.
Обновлено вчера в 19:00
Футбол

«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером

«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Наука

Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака

С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

Эсминец-«невидимка» ВМС США прибыл на Аляску

Американский ракетный эсминец-«невидимка» Zumwalt (DDG-1000) прибыл 23 марта на Аляску в порт Кетчикан.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Преподаватели уральского техникума устроили пьяную драку со студентами

В техникуме «Рифей» в Екатеринбурге, ранее оказавшемся в центре скандала после изнасилования одного из кадетов, произошел новый инцидент: преподаватели устроили застолье, которое завершилось массовой дракой.
Обновлено в 05:00
Общество

Суд признал незаконным строительство завода по розливу воды в Култуке

Обновлено в 03:15
Музыка

Умер фронтмен групп Beat и General Public Ранкин Роджер

Фронтмен музыкальных групп Beat и General Public Ранкин Роджер скончался 26 марта в возрасте 56 лет.
Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие

В Черном море началась стрельба

Помимо стрельб, служащие оперативно-боевых подразделений проведут десантирование без парашюта на корабль условного противника и его абордаж.
Обновлено вчера в 07:37
Экономика

Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa

Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Экономика

В России резко подскочили цены на авиабилеты

Отмечается, что темпы подорожания авиабилетов за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год.
Обновлено в 04:30
Политика

Мальтийские военные взяли под контроль захваченное мигрантами судно

Ранее сообщалось, что группа примерно из 100 мигрантов из Ливии захватила спасшее их судно Elhiblu I и направила его сторону Мальты или итальянского острова Лампедузы.
Обновлено в 04:39
Недвижимость

Банк «Дом.РФ» запускает ипотеку на готовые и строящиеся дома

Банк "Дом.РФ" запускает ипотеку на покупку готового или строящегося дома с земельным участком без дополнительного залога, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Лиза Боярская показала всю свою актерскую семью за 100 лет

Боярская решила показать всех своих предков, которые имели отношение к актерской профессии.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Спасатели сделали искусственное дыхание котам в Магадане

Спасатели эвакуировали из квартиры женщину и собаку, после чего вытащили двух котов, которые не дышали.
Обновлено в 05:50
Авто

Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4

Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».
Обновлено в 04:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное