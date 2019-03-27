Европа окончательно запретила пластиковую посудуLenta.ru 04:52

с чего всё началось

Европа полностью откажется от одноразовых пластиковых предметов с 2021 года. Соответствующий законопроект 27 марта приняли депутаты Европарламента, сообщается на его официальном сайте. Под запрет, в частности, попала одноразовая пластиковая посуда и столовые приборы, соломинки, ватные палочки.

Армия и оружие Венесуэла проведет военные операции без России В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария заявила, что нахождение российских военных в Боливарианской республике регулируется военно-техническим сотрудничеством между странами.

Экономика Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.

Армия и оружие НАТО намерено расширить сотрудничество с Грузией по Чёрному морю Специальный представитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай заявил, что альянс готов расширить сотрудничество с Грузией, в частности в сфере обеспечения безопасности Чёрного моря.

Происшествия В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.

Происшествия Экс-министр Абызов арестован на два месяца Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.

Единоборства Усик отказался от боя с Лебедевым Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.

Политика Киргизская диаспора выступила с заявлением после запрета на работу в Якутии Ранее стало известно, что глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.

Армия и оружие В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский» В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика От 70 тыс. до 300 тыс. рублей: в каких банках выгоднее работать В поле зрения попали только те компании и банки, которые опубликовали отчетность за 4 - й квартал 2018 г. Абсолютным лидером в зачете оказался "Дом.РФ", в котором работает, согласно отчетности, 310 человек, каждый из которых обходится работодателю в среднем в 516 тыс. руб. в месяц.

Футбол «Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером «Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Наука Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.

Армия и оружие Эсминец-«невидимка» ВМС США прибыл на Аляску Американский ракетный эсминец-«невидимка» Zumwalt (DDG-1000) прибыл 23 марта на Аляску в порт Кетчикан.

Происшествия Преподаватели уральского техникума устроили пьяную драку со студентами В техникуме «Рифей» в Екатеринбурге, ранее оказавшемся в центре скандала после изнасилования одного из кадетов, произошел новый инцидент: преподаватели устроили застолье, которое завершилось массовой дракой.

Музыка Умер фронтмен групп Beat и General Public Ранкин Роджер Фронтмен музыкальных групп Beat и General Public Ранкин Роджер скончался 26 марта в возрасте 56 лет.

Армия и оружие В Черном море началась стрельба Помимо стрельб, служащие оперативно-боевых подразделений проведут десантирование без парашюта на корабль условного противника и его абордаж.

Экономика Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.

Экономика В России резко подскочили цены на авиабилеты Отмечается, что темпы подорожания авиабилетов за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год.

Политика Мальтийские военные взяли под контроль захваченное мигрантами судно Ранее сообщалось, что группа примерно из 100 мигрантов из Ливии захватила спасшее их судно Elhiblu I и направила его сторону Мальты или итальянского острова Лампедузы.

Недвижимость Банк «Дом.РФ» запускает ипотеку на готовые и строящиеся дома Банк "Дом.РФ" запускает ипотеку на покупку готового или строящегося дома с земельным участком без дополнительного залога, говорится в сообщении кредитной организации.

Происшествия Спасатели сделали искусственное дыхание котам в Магадане Спасатели эвакуировали из квартиры женщину и собаку, после чего вытащили двух котов, которые не дышали.