Энергетика
В Германии заявили о зависимости Европы от российского газаИзвестия вчера в 22:45
Потребность Европы в природном газе постоянно растет, причем собственная добыча этого ресурса стремительно снижается, пишет немецкая газета Die Welt. Авторы статьи считают, что дополнительный импульс спросу на голубое топливо даст анонсированный отказ от каменного угля в Германии.
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Происшествия
Сенатора Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда
Сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Сбербанк изучает информацию о звонках мошенников клиентам
Сбербанк заверил, что все случаи мошенничества внимательно изучаются, а сотрудники банка «постоянно совершенствуют» систему антифрода и никогда не звонят клиентам с просьбой назвать данные банковских карт и кодовое слово к ним.
Обновлено в 03:58
Гаджеты
Mirror: найден способ восстановить удаленные в WhatsApp сообщения
Пользователь может восстановить удаленные сообщения в мессенджере WhatsApp, используя резервное копирование.
Обновлено в 03:06
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Обновлено вчера в 16:30
Авто
Новый компактный кроссовер Kia XCeed представят в Женеве
Компания KIA готовит к премьере новый компактный кроссовер XCeed.
Обновлено вчера в 23:18
Авто
Стартуют продажи LADA Vesta Sport
LADA Vesta Sport предлагается в максимальной комплектации Luxe. Стартовая цена автомобиля 1 009 900 рублей.
Обновлено в 04:08
Единоборства
Нурмагомедов и Макгрегор получили дисквалификацию за драку после боя
Обновлено вчера в 13:04
Общество
Мэр Белгорода извинился за грубость в отношении пенсионера
Врио мэра Белгорода Юрий Галдун извинился перед горожанином за совет воспользоваться слуховым аппаратом.
Обновлено в 03:33
Транспорт
В России начали тестировать автоматический паспортный контроль
В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено вчера в 16:13
Общество
В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Депутаты Мосгордумы на законодательном уровне запретили продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке
Обновлено вчера в 09:36
Кино
Актер из Санкт-Петербурга получил «Порно-Оскар»
Обновлено вчера в 18:10
Интернет
Facebook платит пользователям 20 долларов за установку следящего VPN
Согласно информации издания, социальная сеть платит своим пользователям за установку следящего VPN.
Обновлено в 02:01
Гаджеты
Около 400 «Яндекс.Телефонов» продано за декабрь
Всего около 400 «Яндекс.Телефонов» было реализовано за неполный декабрь 2018 года, а к 20 января число проданных смартфонов выросло до 450, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех ритейлеров.
Обновлено в 03:07
Политика
Синдзо Абэ вновь назвал Южные Курилы территорией Японии
Токио по-прежнему считает южные Курильские острова территорией, на которую распространяется суверенитет Японии.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Интерпол задержал в Петербурге кикбоксера из Киева
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Морском университете во Владивостоке проверяют финансовые документы
Правоохранители запросили и проверяют документацию, в том числе финансовую, в Морском государственном университете имени адмирала Невельского во Владивостоке, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы вуза.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Ленобласти подростки подожгли шапку на девочке и избили ее спутника
Группа подростков подожгла шапку на голове 12-летней девочки и избила ее ровесника.
Обновлено в 02:14
Музыка
Умер обладатель «Грэмми», певец Джеймс Ингрэм
На 67-м году жизни в США умер известный певец, работавший в стиле ритм-н-блюз Джеймс Ингрэм.
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие
Эксперт предсказал последствия в случае войны России с Японией
Обновлено вчера в 16:49
Экономика
Выручка Apple снизилась на 5%, доходы от продаж iPhone упали на 15%
Доходы от продаж iPhone снизились на 15% по сравнению с годом ранее, в то же время квартальный доход от других продуктов и сервисов вырос на 19%.
Обновлено вчера в 18:13
Авто
Хот-хэтч Hyundai i30 N сертифицирован в России
Обновлено в 03:36
ЖКХ
В Барнауле устранили одну из двух коммунальных аварий
Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за двух серьёзных коммунальных аварий, произошедших в Барнауле сегодняшней ночью, 30 января, без отопления в двадцатиградусные морозы остались более 200 домов и десятки социально значимых объектов, без воды — жители Индустриального района.
Обновлено в 03:20
Здоровье
Все школы Екатеринбурга закрыли на карантин
Школы Екатеринбурга временно не принимают детей: учебные заведения закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа.
Обновлено в 02:16
Космос
Пилотируемый полет на МКС отложили на 14 марта
Обновлено вчера в 19:36
Авто
Первый Подмосковный Mercedes сойдет с конвейера в апреле 2019 года
В апреле текущего года, в подмосковье будет произведен первый Mercedes. Такое заявление сделал губернатор области в обращении к гражданам.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Мэрию Петрозаводска эвакуировали после сообщения о «минировании»
Сотрудников администрации Петрозаводска эвакуировали из здания после сообщения о "минировании", заявил в среду РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Пассажир рейса Петербург — Анталия избил стюардессу
Обновлено вчера в 06:20