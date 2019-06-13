Европа и Россия договорились избавляться от долларовLenta.ru 02:12

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились собрать рабочую группу, которая займется переходом во взаимных расчетах на рубли и евро.

Европа и Россия договорились избавляться от долларов

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