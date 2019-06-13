Экономика
Европа и Россия договорились избавляться от долларовLenta.ru 02:12
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились собрать рабочую группу, которая займется переходом во взаимных расчетах на рубли и евро.
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В Бресте на автозаводе будут делать «мазубрики»
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Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
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Компания Honda раскрыла характеристики полностью электрического хэтчбека с лаконичным названием Honda e. Электрокар обладает идеальной развесовкой в соотношении 50:50, а также низким центром тяжести, благодаря батареям в полу.
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Крыша здания загорелась на улице Пречистенка в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
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Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.
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«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА
"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
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Объявлены даты проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске
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Происшествия
На строительном рынке в Улан-Удэ произошел крупный пожар
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Москалькова заявила о новых вопросах в пенсионной сфере
После полугодовой практики реализации закона о совершенствовании пенсионной системы России возник ряд вопросов, требующих решения в ближайшее время, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на открытии межрегиональной конференции уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.
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Происшествия
Из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тысячи человек из-за пожара
Из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара, сообщает URA.RU.
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Популярная певица и актриса Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году из-за опухоли головного мозга.
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Недостаток витамина К приводит к ограничению подвижности пенсионеров
Сотрудники Университета Тафтса выяснили, что недостаток витамина К в организме пожилых людей приводит к проблемам с подвижностью и инвалидности.
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Общество
Собчак возмутили слова Малышевой о детях с отсталостью
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Экономика
Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года
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Обновлено вчера в 20:53
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
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Ученые: Земля движется вокруг Солнца по квадратной орбите
Сотрудники Оксфордского университета провели исследование, которое позволило им понять, что наша планета движется вокруг Солнца по квадратной орбите.
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Технологии
Абонентам «Билайна» снизили скорость доступа к сервисам Mail.ru
Абоненты "Билайна" ("Вымпелком") в России сообщают о проблемах с доступом к интернет-сервисам, принадлежащим холдингу Mail.ru Group.
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Сын Алибасова рассказал о планах вывезти отца из России
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Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков
Учитывая все вышеизложенное, клубы РПЛ единогласно выступают против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года.
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Володин предупредил о возможном выходе России из ПАСЕ
Как заявил глава МИД Украины Павел Климкин, в случае возвращения российской делегации прав в ПАСЕ без выполнения Россией каких-либо условий Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в СЕ.
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