Баскетбол

Евролига представила промо финального матча ЦСКА – «Анадолу Эфес»Sports.ru 13:07

Евролига представила промо финального матча ЦСКА – «Анадолу Эфес».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Баскетбол, Евролига, Анадолу Эфес – ЦСКА, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru13:30

Евролига представила промо финального матча ЦСКА – «Анадолу Эфес»

Sports.ru13:07

Евролига 2019, баскетбол – финал, ЦСКА – «Анадолу Эфес», 19 мая, трансляция

Чемпионат02:00

ФИНАЛ, Евролига ULEB «Анадолу Эфес» – «ЦСКА»

ODDS.ruвчера в 21:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Кино

Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов»

Обновлено в 08:25
Футбол

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

Обновлено в 16:38
Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.
Обновлено в 16:48
Авто

Volkswagen выпустит для рынка США новый кроссовер Tarek

Новинка получит название Tarek и как выяснилось это будет не абсолютная новинке, а всего лишь адаптированная под рынок США версия автомобиля Tharu.
Обновлено в 12:51
Музыка

Сергей Лазарев занял на «Евровидении-2019» третье место

Популярный исполнитель Сергей Лазарев, представлявший Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в израильском Тель-Авиве, занял третье место.
Обновлено в 00:25
Политика

Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди

Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов.
Обновлено в 18:00
Транспорт

Садовое кольцо открыли для транспорта после московского велофестиваля

Движение транспорта открылось по Садовому кольцу после завершения первого московского весеннего велофестиваля.
Обновлено в 09:31
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Музыка

Скончался певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье Нильда Фернандез скончался во Франции в возрасте 61 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Обновлено в 18:39
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
Обновлено в 08:04
Космос

Первый в истории снимок земного гамма-всплеска сделан астронавтами МКС

После одного года работы обсерватория зафиксировала более 200 земных гамма-вспышек и смогла точно определить географическое местоположение около 30 из них, согласно заявлению Европейского космического агентства (ESA).
Обновлено вчера в 22:20
Кино

Во Франции продолжается Каннский кинофестиваль

На этой неделе во Франции начал работу 72-й Международный Каннский кинофестиваль.
Обновлено в 13:28
Общество

Неравенство угрожает стабильности Великобритании, предупреждают ученые

Ученый руководит многолетним исследованием, согласно которому Великобритания – одна из европейских стран с самым высоким уровнем неравенства.
Обновлено в 15:54
Политика

Кремль заявил о сложностях в подготовке встречи Путина и Трампа

Кремль остается заинтересован во встрече лидеров России и США, однако пока ждет инициативы Вашингтона.
Обновлено в 06:45
Культура

Семён Челюскин не знал настоящего значении открытого им мыса на севере Таймыра

Обновлено в 17:35
Армия и оружие

В перестрелке силовиков получил ранение мирный житель, заявили в ДНР

Мирный житель пострадал в результате перестрелки между украинскими силовиками в районе подконтрольного Киеву поселка Гнутово в Донбассе, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 09:27
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Депутат Резник заявил о краже денег с карты его жены и взломе почты

В субботу, 18 мая, стало известно, что депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник заявил в полицию о краже денег с банковской карты его супруги.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах

Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес

Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать результаты конкурса

Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман, комментируя ТАСС скандал, акцентировал, что, хоть победитель и исполнял принесшую ему победу песню ранее, это - считают эксперты Европейского вещательного союза - "не дало ему преимущества".
Обновлено в 15:13
Происшествия

Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео

Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Теннис

Надаль обыграл Джоковича и защитил титул чемпиона в Риме

Обновлено в 14:43
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Кино

«Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат на выходных

Центральный персонаж - покемона Пикачу в англоязычной версии говорит голосом Райана Рейнольдса.
Обновлено в 18:22
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе

Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Политика

Трамп прокомментировал скандал с запретом абортов в США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг запретов на аборты в ряде штатов, в своем Twitter.
Обновлено в 15:25
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анадолу Эфес
Турецкий баскетбольный клуб из города Стамбул, один из сильнейших в Турции. Своё название получил от известного турецкого производителя пива Anadolu Efes. До 2011 года был известен под названием «Эфес Пилсен». Первый турецкий клуб, выигравший еврокубок - Кубок Корача в 1996 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное