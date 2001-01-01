Баскетбол
Евролига представила промо финального матча ЦСКА – «Анадолу Эфес»Sports.ru 13:07
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Футбол
Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет
Обновлено в 16:38
Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.
Обновлено в 16:48
Авто
Volkswagen выпустит для рынка США новый кроссовер Tarek
Новинка получит название Tarek и как выяснилось это будет не абсолютная новинке, а всего лишь адаптированная под рынок США версия автомобиля Tharu.
Обновлено в 12:51
Музыка
Сергей Лазарев занял на «Евровидении-2019» третье место
Популярный исполнитель Сергей Лазарев, представлявший Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в израильском Тель-Авиве, занял третье место.
Обновлено в 00:25
Политика
Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди
Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов.
Обновлено в 18:00
Транспорт
Садовое кольцо открыли для транспорта после московского велофестиваля
Движение транспорта открылось по Садовому кольцу после завершения первого московского весеннего велофестиваля.
Обновлено в 09:31
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Музыка
Скончался певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье Нильда Фернандез скончался во Франции в возрасте 61 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Обновлено в 18:39
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
Обновлено в 08:04
Космос
Первый в истории снимок земного гамма-всплеска сделан астронавтами МКС
После одного года работы обсерватория зафиксировала более 200 земных гамма-вспышек и смогла точно определить географическое местоположение около 30 из них, согласно заявлению Европейского космического агентства (ESA).
Обновлено вчера в 22:20
Кино
Во Франции продолжается Каннский кинофестиваль
На этой неделе во Франции начал работу 72-й Международный Каннский кинофестиваль.
Обновлено в 13:28
Общество
Неравенство угрожает стабильности Великобритании, предупреждают ученые
Ученый руководит многолетним исследованием, согласно которому Великобритания – одна из европейских стран с самым высоким уровнем неравенства.
Обновлено в 15:54
Политика
Кремль заявил о сложностях в подготовке встречи Путина и Трампа
Кремль остается заинтересован во встрече лидеров России и США, однако пока ждет инициативы Вашингтона.
Обновлено в 06:45
Культура
Семён Челюскин не знал настоящего значении открытого им мыса на севере Таймыра
Обновлено в 17:35
Армия и оружие
В перестрелке силовиков получил ранение мирный житель, заявили в ДНР
Мирный житель пострадал в результате перестрелки между украинскими силовиками в районе подконтрольного Киеву поселка Гнутово в Донбассе, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Депутат Резник заявил о краже денег с карты его жены и взломе почты
В субботу, 18 мая, стало известно, что депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник заявил в полицию о краже денег с банковской карты его супруги.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах
Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать результаты конкурса
Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман, комментируя ТАСС скандал, акцентировал, что, хоть победитель и исполнял принесшую ему победу песню ранее, это - считают эксперты Европейского вещательного союза - "не дало ему преимущества".
Обновлено в 15:13
Происшествия
Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео
Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Теннис
Надаль обыграл Джоковича и защитил титул чемпиона в Риме
Обновлено в 14:43
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Кино
«Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат на выходных
Центральный персонаж - покемона Пикачу в англоязычной версии говорит голосом Райана Рейнольдса.
Обновлено в 18:22
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе
Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Политика
Трамп прокомментировал скандал с запретом абортов в США
Президент США Дональд Трамп прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг запретов на аборты в ряде штатов, в своем Twitter.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15