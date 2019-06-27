Футбол

Евролига подтвердила участие «Зенита» в турниреLiveSport.ru вчера в 16:13

Евролига на своем официальном сайте подтвердила участие «Зенита» в турнире в сезоне 2019/20. Петербургский клуб получил от организаторов специальное приглашение для выступления в сильнейшей лиге континента.
Читать в источнике

Подробнее о событии

У России будет три клуба в Евролиге в новом сезоне. «Зениту» выдали специальное приглашение

Sport24.ru06:30

Третий не лишний. «Зенит» получил wild card на участие в баскетбольной Евролиге

ТАСС08:05

«Зенит» – в Евролиге. Как так вышло и что его ждет

Спорт-Экспресс05:35

Самые успешные выступления российских клубов в Евролиге без лицензии А

Sports.ruвчера в 19:01

«Зенит» получил wild card и впервые сыграет в Евролиге

Советский спортвчера в 14:49

«Зенит» получил wild card для участия в Евролиге

Матч ТВвчера в 14:30

Евролига официально подтвердила участие «Зенита» в турнире

Чемпионатвчера в 14:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:50, Вашингтон
Политика

Путин пригласил Трампа на 75-летие Победы в Москву

Обновлено в 04:36
Технологии

Раздевающее девушек приложение взломали и выложили фото в открытый доступ

Обновлено в 07:12
Общество

Жителя Поморья, осудившего манеру вождения Путина, оштрафовали на 15 тысяч рублей

Обновлено в 05:38
Политика

Песков рассказал о встречах Владимира Путина на саммите G20

Обновлено в 08:12
Общество

Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Происшествия

Очевидцы сняли на видео потоп возле Шереметьево

Россияне сняли на видео потоп возле Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 08:15
Футбол

«Бавария» сыграет дома с «Гертой» в первом туре чемпионата Германии

Матчи первого тура выглядят следующим образом: «Бавария» — «Герта» «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург» «Байер» — «Падерборн» «Боруссия» Менхенгладбах — «Шальке» «Вольфсбург» — «Кельн» «Айнтрахт» — «Хоффенхайм» «Вердер» — «Фортуна» «Фрайбург» — «Майнц» «Унион» — «РБ Лейпциг» Как сообщается на официальном сайте турнира, первый тур пройдет с 16 по 18 августа.
Обновлено в 07:34
Политика

Мэй призвала Путина освободить украинских моряков

В ходе встречи глава британского правительства обратилось к Путину с призывом предпринять действия касательно деэскалации конфликта в Украине, а также выпустить на волю 24 украинских моряков.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Российская певица заявила о неспособности прожить на сто тысяч в месяц

Обновлено в 06:13
Политика

ДНР и ЛНР передали в Минске Медведчуку четырех пленных

Представители ДНР и ЛНР передали в пятницу главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку четырех украинских пленных.
Обновлено в 07:30
Политика

Глава Рослесхоза подал в отставку

Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Финансы

В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Фигурант дела «краснодарских каннибалов» получил 13 лет колонии

Обновлено в 08:30
Происшествия

Число пострадавших при аварии Ан-24 в Бурятии возросло до 22

В результате аварийной посадки самолёта Ан-24 в Бурятии пострадали 22 человека.
Обновлено вчера в 01:06
Экономика

МКБ приобрел 19,65% акций сети аптек «36,6»

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что МКБ мог стать владельцем 9% акций сети, полученных у люксембургской Long-Term Investments (компании принадлежит 19,05% ретейлера).
Обновлено в 06:03
Экономика

Туркменистан введёт в строй уникальный газоперерабатывающий гигант

Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире

Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Политика

Путин назвал миграционную политику Меркель ошибкой

Российский лидер Владимир Путин заявил, что миграционная политика канцлера Германии Ангелы Меркель является кардинальной ошибкой.
Обновлено вчера в 16:55
Футбол

Дмитрий Комбаров перешел в «Крылья Советов»

Комбаров неоднократно выводил "Спартак" на поле с капитанской повязкой, представлял команду в составе сборной России на ЧМ-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.
Обновлено в 08:17
Политика

Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой

По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
Обновлено в 06:40
Политика

Миллер пошутил о судьбе транзита газа через Украину в новом году

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров c юмором ответил на вопросы о том, что будет с транзитом российского газа через Украину с 1 января, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун

Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
Обновлено в 08:24
Общество

Лидеров G20 в Осаке накормили цветами и морским чертом

Основными блюдами стали ризотто с листьями шисо, балантин из курицы, тофу с цветками цуккини и жареный во фритюре морской черт.
Обновлено в 08:36
Политика

В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Суд расторг брак Екатерины Климовой и Гелы Месхи

Суд расторг брак Екатерины Климовой и Гелы Месхи Информация о том, что в звездной паре возник разлад, появилась весной 2019-го.
Обновлено в 08:34
Общество

Семья замглавы Минпромторга без конкурса организовала командировки чиновников на 363 млн

Фирма, подконтрольная семье замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, в течение трех лет организует командировки чиновников ведомства.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию

Обновлено в 05:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное