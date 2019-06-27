Футбол
Евролига подтвердила участие «Зенита» в турниреLiveSport.ru вчера в 16:13
Евролига на своем официальном сайте подтвердила участие «Зенита» в турнире в сезоне 2019/20. Петербургский клуб получил от организаторов специальное приглашение для выступления в сильнейшей лиге континента.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:50, Вашингтон
Политика
Путин пригласил Трампа на 75-летие Победы в Москву
Обновлено в 04:36
Технологии
Раздевающее девушек приложение взломали и выложили фото в открытый доступ
Обновлено в 07:12
Общество
Жителя Поморья, осудившего манеру вождения Путина, оштрафовали на 15 тысяч рублей
Обновлено в 05:38
Политика
Песков рассказал о встречах Владимира Путина на саммите G20
Обновлено в 08:12
Общество
Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Происшествия
Очевидцы сняли на видео потоп возле Шереметьево
Россияне сняли на видео потоп возле Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 08:15
Футбол
«Бавария» сыграет дома с «Гертой» в первом туре чемпионата Германии
Матчи первого тура выглядят следующим образом: «Бавария» — «Герта» «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург» «Байер» — «Падерборн» «Боруссия» Менхенгладбах — «Шальке» «Вольфсбург» — «Кельн» «Айнтрахт» — «Хоффенхайм» «Вердер» — «Фортуна» «Фрайбург» — «Майнц» «Унион» — «РБ Лейпциг» Как сообщается на официальном сайте турнира, первый тур пройдет с 16 по 18 августа.
Обновлено в 07:34
Политика
Мэй призвала Путина освободить украинских моряков
В ходе встречи глава британского правительства обратилось к Путину с призывом предпринять действия касательно деэскалации конфликта в Украине, а также выпустить на волю 24 украинских моряков.
Обновлено в 08:13
Политика
ДНР и ЛНР передали в Минске Медведчуку четырех пленных
Представители ДНР и ЛНР передали в пятницу главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку четырех украинских пленных.
Обновлено в 07:30
Политика
Глава Рослесхоза подал в отставку
Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Происшествия
Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Финансы
В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования
Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Число пострадавших при аварии Ан-24 в Бурятии возросло до 22
В результате аварийной посадки самолёта Ан-24 в Бурятии пострадали 22 человека.
Обновлено вчера в 01:06
Экономика
МКБ приобрел 19,65% акций сети аптек «36,6»
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что МКБ мог стать владельцем 9% акций сети, полученных у люксембургской Long-Term Investments (компании принадлежит 19,05% ретейлера).
Обновлено в 06:03
Экономика
Туркменистан введёт в строй уникальный газоперерабатывающий гигант
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире
Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»
Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Политика
Путин назвал миграционную политику Меркель ошибкой
Российский лидер Владимир Путин заявил, что миграционная политика канцлера Германии Ангелы Меркель является кардинальной ошибкой.
Обновлено вчера в 16:55
Футбол
Дмитрий Комбаров перешел в «Крылья Советов»
Комбаров неоднократно выводил "Спартак" на поле с капитанской повязкой, представлял команду в составе сборной России на ЧМ-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.
Обновлено в 08:17
Политика
Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой
По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
Обновлено в 06:40
Политика
Миллер пошутил о судьбе транзита газа через Украину в новом году
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров c юмором ответил на вопросы о том, что будет с транзитом российского газа через Украину с 1 января, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун
Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
Обновлено в 08:24
Общество
Лидеров G20 в Осаке накормили цветами и морским чертом
Основными блюдами стали ризотто с листьями шисо, балантин из курицы, тофу с цветками цуккини и жареный во фритюре морской черт.
Обновлено в 08:36
Политика
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Суд расторг брак Екатерины Климовой и Гелы Месхи
Суд расторг брак Екатерины Климовой и Гелы Месхи Информация о том, что в звездной паре возник разлад, появилась весной 2019-го.
Обновлено в 08:34
Общество
Семья замглавы Минпромторга без конкурса организовала командировки чиновников на 363 млн
Фирма, подконтрольная семье замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, в течение трех лет организует командировки чиновников ведомства.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию
Обновлено в 05:11