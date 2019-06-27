Футбол
Евролига подтвердила участие «Зенита» в турниреLiveSport.ru вчера в 16:13
Евролига на своем официальном сайте подтвердила участие «Зенита» в турнире в сезоне 2019/20. Петербургский клуб получил от организаторов специальное приглашение для выступления в сильнейшей лиге континента.
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Музыка
Объявлены победители конкурса Чайковского
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24
Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Политика
Туск ответил на слова Путина о либеральной идее
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Экономика
ПФР пересчитал доплаты к пенсиям
Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
Обновлено в 01:24
Политика
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа.
Обновлено в 02:29
Гаджеты
Oppo позволит своим смартфонам звонить без сотовой сети
В Oppo заверили, что MeshTalk практически не снизит автономность смартфонов, поэтому устройства с подключенным протоколом смогут работать до 72 часов в режиме ожидания, что позволит пользователям всегда быть на связи.
Обновлено 26 июня в 15:28
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине
Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине - Белый дом.
Обновлено в 02:33
Общество
В Хабаровском крае вандалы спилили поклонный крест
Неизвестные спилили и унесли с собой православный поклонный крест на въезде в Советскую Гавань в Хабаровском крае.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В районе Химок произошел сбой в движении поездов
Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Авто
Ford уволит 12 тысяч сотрудников в Европе
Американская компания сообщила о глобальной реструктуризации своего производства, которое подразумевает сокращение персонала на европейских заводах марки.
Обновлено в 01:43
Авто
В Россию возвращаются автомобили Ravon
Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
Обновлено 26 июня в 05:51
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Медведчук добился передачи пленных из ДНР и ЛНР без Зеленского
Ранее Медведчук заявлял, что обмен пленными между РФ и Украиной, в том числе режиссера Олега Сенцова, сорвался из-за убийства главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 09:08
Общество
Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено 26 июня в 22:09
Общество
Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг лучших российских вузов.
Обновлено вчера в 04:24
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект
Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Силовики задержали первого фигуранта уголовного дела «Рольфа»
В компании заявили, что постановление, на основании которого идут обыски, не относится напрямую к работе дилерских центров, а основатель «Рольфа» Сергей Петров связал мероприятия с уголовным делом 2014 года.
Обновлено в 02:31
Технологии
Катастрофа на рынке 3D NAND: завод Western Digital и Toshiba обесточен вторую неделю
На одном из крупнейших предприятий по производству 3D NAND ― на совместном заводе компаний Western Digital и Toshiba в Японском городе Йоккаити — в один из июньских дней внезапно пропало электричество.
Обновлено в 01:05
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
В Италии три человека стали жертвами жары
Три человека уже стали жертвами аномальной жары, установившейся в эти дни на Апеннинах, министерство здравоохранения Италии ввело в пятницу "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 16 крупнейших городах страны.
Обновлено в 01:42
Театры
Во МХАТе прокомментировали требование актеров вернуть Доронину
МХАТ имени Горького возник в 1987 году, после разделения Московского художественного академического театра на два театра (второй коллектив также назвался МХАТ, через два года получил имя Чехова).
Обновлено вчера в 13:00
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв уходит из компании
Главный дизайнер компании Apple, британец Джони Айв заявил об уходе из компании к концу года, он намеревается создать свою собственную дизайнерскую контору LoveFrom.
Обновлено в 00:59
Футбол
«Севилья» предлагает «Аяксу» 30 млн евро за Зиеша
«Севилья» заинтересована в приобретении полузащитника «Аякса» Хакима Зиеша.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Пожарные спасли 15 человек из горящего дома на севере Москвы
Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на 5-й Магистральной улице, из горящего дома были спасены 15 человек, одному из них потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 00:15
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Обновлено вчера в 11:36
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по убийству Бориса Немцова
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова, подготовленную находящимся под российскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом.
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
«Невидимый» для самолетов радар создали в России
Гендиректор предприятия-разработчика "ОКБ-Планета" Александр Петров заявил, что в России создана пассивная радиолокационная станция "Тропа", которая является "невидимой" для самолетов и дронов-разведчиков.
Обновлено в 02:01