Баскетбол

Евролига. Прогноз на матч «Реал» — ЦСКА
Чемпионат
вчера в 07:15

«Армейцы» находятся в пятёрке худших команд Евролиги по игре в обороне — они пропускают 82,9 очка за игру. Ставка №1: ТБ 87,5 очка «Реала» за 1.90 Есть все основания полагать, что матч будет результативным — обе команды показывают лучшее нападение турнира.
Чемпионатвчера в 07:15

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Евролига. 29 ноября. «Реал Мадрид» — ЦСКА — 88:93

Чемпионатвчера в 17:30

ЦСКА в гостях у «Реала». Трансляция главного матча осени!

Матч ТВвчера в 15:22
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Баскетбол

«Лейкерс» обыграли «Индиану» благодаря 38 очкам Джеймса

Обновлено в 02:33
Баскетбол

Балашов и Копонен не сыграют в матче Финляндия — Россия

Форвард сборной России и литовского «Невежиса» Никита Балашов не вошел в заявку на матч квалификации чемпионата мира-2019 против Финляндии, передает из Хельсинки корреспондент «Матч ТВ» Антон Соломин.
Обновлено в 02:00
Баскетбол

Дуайт Ховард может пропустить остаток сезона из-за операции

Центровой «Уизардс» Дуайт Ховард может перенести операцию и пропустить остаток сезона-2018/19. Об этом сообщает Эдриан Воджнаровски.
Обновлено в 02:23
Баскетбол

«Жальгирис» одержал победу над «Миланом» в домашнем матче Евролиги

После 10 игр Евролиги Жальгирис идет на 10-й строчке, Милан располагается на шестой позиции.
Обновлено вчера в 15:20
Баскетбол

«Орландо Мэджик» заинтересован в приобретении Нтиликины

Руководство «Орландо Мэджик» заинтересован в подписании контракта с разыгрывающим защитником «Нью-Йорк Никс» Франком Нтиликиной, сообщает Clutch Points.
Обновлено вчера в 13:24
Баскетбол

Кендрик Перкинс пытался вернуться в «Бостон» в этом сезоне

Президент «Бостона» Дэнни Эйндж рассказал, что центровой Кендрик Перкинс обращался к нему по поводу возможного возвращения в команду в этом сезоне.
Обновлено вчера в 11:51
Баскетбол

«Финикс» проявляет интерес к Маркеллу Фульцу

«Финикс» интересуется вариантом с приобретением разыгрывающего «Сиксерс» Маркелла Фульца.
Обновлено вчера в 11:17
Баскетбол

Ковингтон выступил в качестве журналиста и потроллил Таунса

Ковингтон выступил в качестве журналиста и спросил у Таунса, насколько он после своего перехода облегчил жизнь центрового благодаря своей защите.
Обновлено вчера в 07:21
Баскетбол

Рики Лидо покинул «Реджо-Эмилию»

Защитник Рики Лидо и «Реджо-Эмилия» договорились о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 08:59
Баскетбол

Джейк Гиббс перешел в «Фуэнлабраду»

Защитник Джейк Гиббс подписал 2-месячный контракт с испанской «Фуэнлабрадой».
Обновлено вчера в 08:45
Баскетбол

Яннис Папапетру может пропустить матч с «Химками»

Форвард «Панатинаикоса» Яннис Папапетру может пропустить матч Евролиги с «Химками» из-за болей в кистевом суставе.
Обновлено вчера в 08:33
Баскетбол

Джонатан Тавернари перешел из «Канту» в команду Серии Б

Форвард Джонатан Тавернари перешел из «Канту» в «Скафати». Тавернари вернулся в Серию Б, где последний раз выступал 2 года назад.
Обновлено вчера в 07:25
Баскетбол

Баскетболистки «Надежды» обыграли «Касторс Брейн» в матче Евролиги

Обновлено в 01:00
Баскетбол

Рэй Маккаллум – в рубрике «Focus on»

Разыгрывающий «Дарушафаки» Рэй Маккаллум – в рубрике «Focus on».
Обновлено вчера в 16:45
Баскетбол

Кармело Энтони поддерживает форму в Нью-Йорке

Форвард Кармело Энтони поддерживает форму в одном из залов Нью-Йорка.
Обновлено вчера в 03:29
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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