Баскетбол
Евролига. Прогноз на матч «Реал» — ЦСКА
Евролига. Прогноз на матч «Реал» — ЦСКАЧемпионатвчера в 07:15
«Армейцы» находятся в пятёрке худших команд Евролиги по игре в обороне — они пропускают 82,9 очка за игру. Ставка №1: ТБ 87,5 очка «Реала» за 1.90 Есть все основания полагать, что матч будет результативным — обе команды показывают лучшее нападение турнира.
Чемпионатвчера в 07:15
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Баскетбол
«Лейкерс» обыграли «Индиану» благодаря 38 очкам Джеймса
Обновлено в 02:33
Баскетбол
Балашов и Копонен не сыграют в матче Финляндия — Россия
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Обновлено в 02:00
Баскетбол
Дуайт Ховард может пропустить остаток сезона из-за операции
Центровой «Уизардс» Дуайт Ховард может перенести операцию и пропустить остаток сезона-2018/19. Об этом сообщает Эдриан Воджнаровски.
Обновлено в 02:23
Баскетбол
«Жальгирис» одержал победу над «Миланом» в домашнем матче Евролиги
После 10 игр Евролиги Жальгирис идет на 10-й строчке, Милан располагается на шестой позиции.
Обновлено вчера в 15:20
Баскетбол
«Орландо Мэджик» заинтересован в приобретении Нтиликины
Руководство «Орландо Мэджик» заинтересован в подписании контракта с разыгрывающим защитником «Нью-Йорк Никс» Франком Нтиликиной, сообщает Clutch Points.
Обновлено вчера в 13:24
Баскетбол
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Обновлено вчера в 11:51
Баскетбол
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Обновлено вчера в 11:17
Баскетбол
Ковингтон выступил в качестве журналиста и потроллил Таунса
Ковингтон выступил в качестве журналиста и спросил у Таунса, насколько он после своего перехода облегчил жизнь центрового благодаря своей защите.
Обновлено вчера в 07:21
Баскетбол
Рики Лидо покинул «Реджо-Эмилию»
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Обновлено вчера в 08:59
Баскетбол
Джейк Гиббс перешел в «Фуэнлабраду»
Защитник Джейк Гиббс подписал 2-месячный контракт с испанской «Фуэнлабрадой».
Обновлено вчера в 08:45
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Яннис Папапетру может пропустить матч с «Химками»
Форвард «Панатинаикоса» Яннис Папапетру может пропустить матч Евролиги с «Химками» из-за болей в кистевом суставе.
Обновлено вчера в 08:33
Баскетбол
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Форвард Джонатан Тавернари перешел из «Канту» в «Скафати». Тавернари вернулся в Серию Б, где последний раз выступал 2 года назад.
Обновлено вчера в 07:25
Баскетбол
Баскетболистки «Надежды» обыграли «Касторс Брейн» в матче Евролиги
Обновлено в 01:00
Баскетбол
Рэй Маккаллум – в рубрике «Focus on»
Разыгрывающий «Дарушафаки» Рэй Маккаллум – в рубрике «Focus on».
Обновлено вчера в 16:45
Баскетбол
Кармело Энтони поддерживает форму в Нью-Йорке
Форвард Кармело Энтони поддерживает форму в одном из залов Нью-Йорка.
Обновлено вчера в 03:29