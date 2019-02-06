Экономика

Еврокомиссия запретила сделку Alstom и SiemensВедомости 07:06

Еврокомиссия запретила слияние железнодорожных активов Alstom и Siemens, сообщило ведомство в среду, 6 февраля. Комиссар Евросоюза по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер заявила, что миллионы пассажиров по всей Европе ежедневно нуждаются в современном и безопасном железнодорожном транспорте.
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Еврокомиссия не дала разрешения на сделку по слиянию Siemens и Alstom

Телеканал 360°07:20

ЕК запретила сделку по объединению ж/д активов Alstom и Siemens

Финмаркет07:05

Еврокомиссия заблокировала сделку по слиянию ж/д активов Alstom и Siemens

ПРАЙМ06:34

Еврокомиссия заблокировала слияние ж/д активов Alstom и Siemens

Вести.Финанс06:41

Еврокомиссия запретила сделку Alstom и Siemens

Ведомости07:06

Еврокомиссия запретила слияние железнодорожных подразделений компаний Сименс и Альстом

Эхо Москвы06:32

Еврокомиссия заблокировала слияние ж/д подразделений Siemens и Alstom

ТАСС05:50
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Общество

Десятки поклонников пришли проститься с Децлом

Обновлено в 03:22
Футбол

Кокорина и Мамаева доставили в суд

Полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина доставили в Тверской районный суд Москвы на автозаке, передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 05:58
Происшествия

СК опроверг информацию о девятой жертве пожара в доме на Никитском

Пожар произошел 4 февраля 2019 года в доме 12 по Никитскому бульвару. Очаг возгорания находился в квартире 44.
Обновлено в 07:22
Авто

Volkswagen обновил семейство Passat

Компания Volkswagen представила обновленное семейство Passat — модернизированные седан и универсал покажут на автосалоне в Женеве в марте.
Обновлено в 02:22
Авто

Skoda показала салон нового кроссовера Kamiq

Компания Skoda опубликовала первое изображение салона своего нового компактного кроссовера Kamiq для Европы.
Обновлено в 03:10
Политика

«Порошенко осатанел»: Захарова о виновности России в бедности Украины

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что украинский президент Петр Порошенко "осатанел", так как "в здравом уме так врать" про то, что Россия виновата в бедности Украины, "не получится".
Обновлено в 07:21
Авто

Audi представила слегка обновленные купе и родстер Audi TT RS

В продажу обновленные Audi TT RS поступят весной по цене от 67 700 евро, что в пересчете 5 млн рублей.
Обновлено в 07:18
Общество

В Екатеринбурге задумались об экономии на питании школьников

Обновлено в 06:56
Политика

Янукович заявил о возможности покушения на него

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил о возможности покушения на него и других украинских политиков.
Обновлено в 06:33
Происшествия

СКР объявил в розыск двоих подозреваемых по «делу Арашуковых»

Следственный комитет (СК) России объявил в розыск руководителей филиалов газораспределительных компаний Уали Евгамукова и Умара Калмыкова по "делу Арашуковых", которых обвиняют в хищении газа на 30 млрд руб. Об этом в среду, 6 февраля, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 06:10
Театры

Джим Керри сыграет Воланда в постановке «Мастер и Маргарита»

В обновленном спектакле, тень Воланда сыграет афроамериканец, но кто именно, держится в секрете.
Обновлено в 03:55
Кино

«Яндекс» запустит сериалы собственного производства

Как сообщила Ольга Филипук, директор по развитию медиасервисов «Яндекса», компания готова запустить собственные фильмы, сериалы, а также шоу различных жанров.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

Минобороны провело пуск межконтинентальной ракеты «Ярс»

С космодрома "Плесецк" запущена межконтинентальная твердотопливная баллистическая ракета РС-24 "Ярс".
Обновлено в 04:45
Авто

Fiat Chrysler отзывает 882 тысячи автомобилей по всему миру

Обновлено в 01:31
Авто

BMW рассказала о зимних испытаниях электрического кроссовера BMW iNext

Тестирование прототипа BMW iNext проводили в шведском Арьеплуге за полярным кругом.
Обновлено в 06:43
Авто

Названы десять претендентов на титул лучшего автомобиля в мире

Обновлено в 04:08
Интернет

Facebook Messenger разрешил удалять сообщения

Приложение-мессенджер от социальной сети Facebook позволит удалять свои сообщения.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Названы причины непатриотичности российского учебника по экономике

Ранее в среду, 6 февраля, стало известно, что российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов был исключен из федерального перечня учебников из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».
Обновлено в 07:13
Гаджеты

Apple сменит вице-президента по розничным продажам

Apple в апреле сменит старшего вице-президента по розничным продажам, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 19:23
Экономика

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили

Госдума запланировала в среду, 6 февраля, рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предлагающий ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальневосточного федерального округа, приобретающих транспортные средства за рубежом для личных и семейных нужд.
Обновлено вчера в 22:25
Авто

Кроссовер Range Rover Velar впервые обзавёлся двигателем V8

Range Rover Velar в комплектации SVAutobiography получил новый двигатель — 5-литровый V8 с компрессором на 550 л.с. Внешне автомобиль можно опознать по четырём выхлопным трубам, чёрной крыше, агрессивному переднему бамперу и 21- или 22-дюймовым колёсным дискам.
Обновлено вчера в 14:25
Спорт

Гонки этапа КМ по биатлону в Канаде сократят из-за морозов

Погодные условия уже не в первый раз в нынешнем сезоне мешают полноценному проведению гонок Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 05:05
Гаджеты

Эксперты iFixit доказали, что смартфоны нельзя сушить в рисе

Эксперты смогли доказать, что сушка смартфона в рисе не приносит пользы. Дело в том, что рис не может впитать в себя всю имеющуюся жидкость.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия

У псковского журналиста Светланы Прокопьевой проходит обыск

Обновлено в 04:26
Политика

Украина разорвала соглашение с Россией об обмене правовой информацией

Соглашение об обмене правовой информацией было подписано 18 апреля 1995 года Россией и Украиной, оно подразумевает предоставление друг другу правовых документов в электронном виде или на бумажных носителях.
Обновлено в 06:05
Транспорт

В метро Москвы назвали самые популярные маршруты

В Московском метрополитене назвали самые популярные маршруты, которые выбирают москвичи и гости столицы, пользуясь мобильным приложением «Метро Москвы», сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:48
Интернет

Google создала расширение для Chrome для проверки безопасности паролей

Корпорация Google выпустила бесплатное расширение Password Checkup для своего браузера Chrome, которое позволяет защитить учетные записи от несанкционированного доступа, сообщается в блоге компании.
Обновлено в 06:13
Политика

Путин предложил продлить амнистию капиталов на год

Президент России Владимир Путин предложил продлить амнистию капиталов на год для тех, кто переводит свой бизнес в Россию, в специальные административные районы.
Обновлено в 06:30
Космос

Автомобиль Tesla продолжает свой полет в космосе

Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос спортивный электрокар Tesla Roadster ровно год назад, 6 февраля 2018 года.
Обновлено в 01:24
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Создатель умной колонки «Яндекс.Станция» перешел на работу в Сбербанк

Директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» и создатель умной колонки «Яндекс.Станция» Константин Круглов перешел на работу в Сбербанк.
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Alstom
Французская компания
Крупная французская машиностроительная компания, один из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Штаб-квартира - в Леваллуа-Перре. В сентябре 2017 года стало известно, что Alstom будет ядром нового создаваемого концерна Siemens-Alstom, в который войдут Siemens AG и Siemens Mobility. Концерн Siemens получит чуть больше 50% акций.
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