Политика

Еврокомиссия выявила нарушения Украиной соглашения о безвизовом режиме
Газета.Ru
07:34

В опубликованном Еврокомиссией ежегодном отчете по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и программы Восточного партнерства говорится о нарушениях соглашения о безвизовом режиме со стороны Украины, передает ТАСС.
Газета.Ru07:34

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В Еврокомиссии заявили о множестве нарушений по безвизовому режиму со стороны Украины

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РИА Новости08:04

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РЕН ТВ07:40

Еврокомиссия выявила нарушения Украиной соглашения о безвизовом режиме

Газета.Ru07:34

ЕК нашла множество нарушений Украиной соглашения о безвизовом режиме

ТАСС07:17
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:14, Ашберн
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Армия и оружие

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Армия и оружие

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По словам генкомиссара Литвы Линаса Пярнаваса, задержание Иванова связано с раскрытием «целой сети лиц, деятельность которых представляет угрозу национальной безопасности страны».
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