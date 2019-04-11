Еврокомиссия ввела пошлины на удобрения «Акрона» и «Еврохима»Ведомости вчера в 12:06

В четверг, 11 апреля, Европейская комиссия объявила о введении пошлин на импорт карбамидо-аммиачной смеси из России. Производят и поставляют в Европу эти удобрения «Акрон» и «Еврохим».

Еврокомиссия ввела пошлины на удобрения «Акрона» и «Еврохима»

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