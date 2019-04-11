Экономика
Еврокомиссия ввела пошлины на удобрения «Акрона» и «Еврохима»Ведомости вчера в 12:06
В четверг, 11 апреля, Европейская комиссия объявила о введении пошлин на импорт карбамидо-аммиачной смеси из России. Производят и поставляют в Европу эти удобрения «Акрон» и «Еврохим».
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Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Космос
SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy
Первый испытательный полет новейшей Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 г. На данный момент это самая мощная из всех существующих в мире ракет.
Обновлено вчера в 19:18
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено вчера в 03:34
Хоккей
Семь игроков СКА вошли в предварительный состав сборной России на ЧМ
Семь хоккеистов петербургского СКА попали в предварительный состав сборной России на тренировочные сборы перед чемпионатом мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 01:49
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Школьницу в Петербурге мать «сдавала» мужчинам: СКР ведет проверку
По данным «78.ru», отец девочки узнал о творящемся с его дочерью от старшего сына, который скопировал и прислал переписку матери с потенциальным «покупателем» о передаче девочки в «личное пользование» на выходные за 10 тысяч рублей.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Транспорт
Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах
Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
Обновлено вчера в 07:23
Армия и оружие
В ДНР заявили о неудачной попытке ВСУ выйти на позиции ополчения
Украинские силовики предприняли неудачную попытку выйти на позиции ополчения, один из них взят в плен, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Лучший эстонский спецслужбист задержан за шпионаж в пользу России
Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала экс-сотрудника этого ведомства Владимира Куликова по подозрению в шпионаже на Россию, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны
Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны Супруга принца Уильяма в скором времени может стать королевой.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Началось производство первого серийного комплекта С-350 «Витязь-ПВО»
Как заявил в пятницу, 12 апреля, замминистра обороны России Алексей Криворучко во время единого дня приемки военной продукции, начато производство первого серийного комплекта.
Обновлено в 06:27
Политика
Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира
Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.
Обновлено в 02:48
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как лишилась девственности
Анастасия Ивлеева вспомнила о том, как первый молодой человек разбил ей сердце. Именно с ним телеведущая лишилась невинности.
Обновлено вчера в 21:00
Культура
Сергей Полунин провел мастер-класс по балету для детей в Севастополе
Танцовщик Сергей Полунин, который может стать художественным руководителем нового хореографического училища в Севастополе, провел в пятницу мастер-класс для воспитанников городских танцевальных студий, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:40
Политика
Макрон хочет встретиться с Зеленским перед визитом Порошенко
Обновлено 10 апреля в 16:11
Происшествия
В Пакистане при взрыве на рынке погибли 16 человек
В Пакистане в результате взрыва самодельного устройства на рынке в городе Кветта погибли 16 человек, еще 30 пострадали, сообщает 12 апреля телеканал Geo TV.
Обновлено в 02:27
Политика
Тимошенко намекнула на проблемы со здоровьем Порошенко
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала словесную дуэль действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:32
Космос
Российские ученые нашли признаки жизни на Венере: новые доказательства
Новая обработка панорамных изображений поверхности Венеры, полученных советскими аппаратами "Венера-9", "Венера-10", "Венера-13" и "Венера-14" в 1975-1982 годах, показала на снимках медленно передвигающиеся объекты с устойчивой структурой.
Обновлено в 01:00
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В 2018 году самый высокий уровень смертности по России зафиксирован в Псковской, Тверской, Ивановской, Орловской, Тульской и Новгородской областях.
Обновлено в 06:57
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили британским властям после ареста Ассанжа
В четверг британская полиция арестовала 47-летнего Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 06:19
Политика
В США призвали к пересмотру отношений с Россией
В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57