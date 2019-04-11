Экономика

Еврокомиссия ввела пошлины на удобрения «Акрона» и «Еврохима»Ведомости вчера в 12:06

В четверг, 11 апреля, Европейская комиссия объявила о введении пошлин на импорт карбамидо-аммиачной смеси из России. Производят и поставляют в Европу эти удобрения «Акрон» и «Еврохим».
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«Акрон» вряд ли полностью приостановит поставки КАС в Европу

Finam.Ru05:00

Евросоюз ввел пошлины на азотные удобрения из России

BFM.ruвчера в 08:39

«Еврохим» не ожидает потерь от введения Евросоюзом пошлин на азотные удобрения

ТАССвчера в 15:32

Еврокомиссия введет пошлины на удобрения из России

РБКвчера в 12:43

Минэкономразвития сочло пошлины ЕС на импорт карбамидо-аммиачной смеси нарушающими нормы ВТО

Интерфаксвчера в 12:05

Еврокомиссия ввела пошлины на удобрения «Акрона» и «Еврохима»

Ведомостивчера в 12:06

Еврокомиссия ввела антидемпинговую пошлину на КАС

Коммерсантъвчера в 17:21
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:44, Ашберн
Общество

ГИБДД предлагает ужесточить штрафы за превышение скорости

Панарьин отметил, что целесообразно будет также увеличить размер штрафов для водителей, которые постоянно превышают скорость больше, чем на 20 км/ч.
Обновлено 10 апреля в 10:37
Политика

В штабе Зеленского прокомментировали появление ролика с фурой

Обновлено вчера в 03:44
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Футбол

«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом

Обновлено в 03:03
Экономика

Сбербанк получит контроль над Центром речевых технологий

Сбербанк получит контроль над разработчиком систем распознавания голоса и лиц «Центр речевых технологий» (ЦРТ), который сейчас почти полностью принадлежит Газпромбанку (по данным «СПАРК-Интерфакса»).
Обновлено 10 апреля в 17:14
Спорт

Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие

Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал Сердюков

Сергей Суровикин провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года — это дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.
Обновлено в 04:00
Хоккей

Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 13:23
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ

Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров заявили о «расставании»

В последнее время Ксении Бородиной часто приписывают проблемы в отношениях с мужем Курбаном Омаровым.
Обновлено в 02:01
Общество

На Урале священника отправили служить в село из-за фото жены

Магнитогорская епархия направила священника Сергия Зотова служить в село из-за фотографий жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости секретарь епархии, отец Лев (Баклицкий).
Обновлено в 04:42
Здоровье

Почему вредно спать под музыку?

Почему спать под музыку не всегда полезно, АиФ.ru рассказал Алексей Мелехин, врач-сомнолог.
Обновлено в 04:15
Здоровье

Определен точный возраст, в котором дети становятся менее подвижными

Достигнув возраста 7 лет, ребенок становится менее активным. С этого момента дети в наибольшей степени становятся подвержены гиподинамии.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Генпрокуратура направила в суд дело о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 05:37
Общество

Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности

Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Мосгорсуд оставил Абызова под стражей

Мосгорсуд решил подозреваемого в мошенничестве Абызова оставить под стражей. Экс-министра 27 марта заключили под стражу на два месяца.
Обновлено в 05:18
Политика

В Кремле увидели несоответствие ареста Ассанжа идеалам свободы слова

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж является независимым информатором, а его преследование не соотносится с идеалами свободы слова.
Обновлено в 05:10
Здоровье

В Греции впервые родился ребенок от трех родителей

В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.
Обновлено вчера в 14:42
Единоборства

Василий Ломаченко может досрочно победить Энтони Кроллу

Аналитики букмекерской компании BingoBoom считают, что украинский боксер может закончить бой досрочно.
Обновлено вчера в 06:47
Армия и оружие

На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив

В декабре 2018 года власти Украины объявили о подготовке похода военных кораблей через Керченский пролив в Черное море.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.
Обновлено в 03:57
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Кино

Во Франции показали российское «драконье стекло» из «Игры престолов»

Обновлено в 04:22
Политика

Лавров указал на неспособность США честно конкурировать в экономике

США прибегают к односторонним и экстерриториальным санкциям, напомнил Лавров.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

Силовики задержали главу Бабаюртовского района Дагестана

Обновлено в 04:36
Экономика

Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру

Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Экономика

Банк России отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

Банк России отозвал лицензию у небольшого московского банка "Аспект", занимавшего 343-е место по активам.
Обновлено в 02:05
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