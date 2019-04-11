Еврокомиссия ввела пошлины на удобрения «Акрона» и «Еврохима»Ведомости вчера в 12:06

В четверг, 11 апреля, Европейская комиссия объявила о введении пошлин на импорт карбамидо-аммиачной смеси из России. Производят и поставляют в Европу эти удобрения «Акрон» и «Еврохим».

Еврокомиссия ввела пошлины на удобрения «Акрона» и «Еврохима»

Общество ГИБДД предлагает ужесточить штрафы за превышение скорости Панарьин отметил, что целесообразно будет также увеличить размер штрафов для водителей, которые постоянно превышают скорость больше, чем на 20 км/ч.

Экономика Сбербанк получит контроль над Центром речевых технологий Сбербанк получит контроль над разработчиком систем распознавания голоса и лиц «Центр речевых технологий» (ЦРТ), который сейчас почти полностью принадлежит Газпромбанку (по данным «СПАРК-Интерфакса»).

Спорт Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.

Армия и оружие Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал Сердюков Сергей Суровикин провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года — это дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост.

Шоу-бизнес Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.

Хоккей Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса» Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

Авто Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Экономика В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Шоу-бизнес Ксения Бородина и Курбан Омаров заявили о «расставании» В последнее время Ксении Бородиной часто приписывают проблемы в отношениях с мужем Курбаном Омаровым.

Общество На Урале священника отправили служить в село из-за фото жены Магнитогорская епархия направила священника Сергия Зотова служить в село из-за фотографий жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости секретарь епархии, отец Лев (Баклицкий).

Здоровье Почему вредно спать под музыку? Почему спать под музыку не всегда полезно, АиФ.ru рассказал Алексей Мелехин, врач-сомнолог.

Здоровье Определен точный возраст, в котором дети становятся менее подвижными Достигнув возраста 7 лет, ребенок становится менее активным. С этого момента дети в наибольшей степени становятся подвержены гиподинамии.

Общество Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.

Происшествия Мосгорсуд оставил Абызова под стражей Мосгорсуд решил подозреваемого в мошенничестве Абызова оставить под стражей. Экс-министра 27 марта заключили под стражу на два месяца.

Политика В Кремле увидели несоответствие ареста Ассанжа идеалам свободы слова Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж является независимым информатором, а его преследование не соотносится с идеалами свободы слова.

Здоровье В Греции впервые родился ребенок от трех родителей В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.

Единоборства Василий Ломаченко может досрочно победить Энтони Кроллу Аналитики букмекерской компании BingoBoom считают, что украинский боксер может закончить бой досрочно.

Армия и оружие На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив В декабре 2018 года власти Украины объявили о подготовке похода военных кораблей через Керченский пролив в Черное море.

Политика СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.

Экономика Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.

Происшествия В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере» Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.

Экономика Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).