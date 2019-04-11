Экономика
Еврокомиссия установила высокие пошлины на импорт российских удобренийПолит.ру вчера в 13:30
С 12 апреля 2019 года Европейская комиссия вводит предварительные (на полгода) пошлины на импорт удобрений из карбамидно-аммиачной смеси (КАС) российского производства. Для продукции компании "Акрон" Андрея Мельниченко ставка акциза составит 31,9%.
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Общество
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Общество
Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год
Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
Обновлено в 02:44
Футбол
«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом
«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
Обновлено в 03:03
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Европу
Обновлено вчера в 11:29
Футбол
Азар: очень рад, что Зидан вернулся
Вингер «Челси» Эден Азар дал оценку возвращению в «Реал» французского тренера Зинедина Зидана и высказался о своём возможном переходе в «Королевский клуб».
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности
Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет.
Обновлено в 03:53
Гаджеты
Microsoft экспериментирует с планшетами Surface на процессоре Snapdragon
Высказываются предположения, что Microsoft экспериментирует с гаджетами на платформе Snapdragon 8cx.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Силовики задержали главу Бабаюртовского района Дагестана
Сотрудники спецслужб в Дагестане задержали главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева, сообщил информагентству источник в силовых структурах республики.
Обновлено в 03:10
Общество
«Основатель» Facebook запросил убежища у властей Эквадора
Обвиняемый в мошенничестве "основатель" Facebook Пол Челья, которому грозит экстрадиция в США, запросил убежища в Эквадоре, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на его адвоката Роберто Кальдерона.
Обновлено в 03:47
Общество
ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости
Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Происшествия
В Благовещенске ребенок попал в больницу после нападения стаи собак
Девятилетний мальчик попал в больницу после нападения стаи бродячих собак в Благовещенске, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Амурской области Инна Карташова.
Обновлено в 01:09
Экономика
Банк России отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у небольшого московского банка "Аспект", занимавшего 343-е место по активам.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Кировский депутат задержан по обвинению в хищении 37 миллионов рублей
Задержан находившийся в бегах депутат Кировской гордумы Дмитрий Никулин, обвиняемый в хищении 37 миллионов рублей.
Обновлено в 03:41
Космос
Члены экипажа МКС поздравили землян с Днём космонавтики
Российские члены экипажа МКС Олег Кононенко и Алексей Овчинин поздравили жителей Земли с Днём космонавтики.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Концерт Аллегровой в Краснодаре закончился скандалом
Ирина Аллегрова не смогла угнать сердца своих поклонников на концерте в Краснодаре.
Обновлено в 03:22
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Хакеры из Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить Ассанжа
Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в разных частях мира по случаю ареста в четверг в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:58
Экономика
Реальные зарплаты россиян выросли, заявил глава Минтруда
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Общество
На Ямале вахтовикам запретили однополые связи и мастурбацию
На Ямале вахтовикам компании «Газпром добыча Ноябрьск» запретили однополые связи и мастурбацию.
Обновлено в 03:59
Политика
В США призвали к пересмотру отношений с Россией
В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Не менее 16 человек погибли при взрыве в Пакистане
По меньшей мере 16 человек погибли, еще 30 получили ранения при взрыве, прогремевшем в городе Кветта, сообщил в пятницу телеканал GeoTV.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Калви до 14 июля 2019 года», — заявила она.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Танцор лезгинки упал на девочку во время исполнения сальто
«На одном из региональных интернет-изданий размещена статья и видеозапись, на которой во время танца молодой человек делает сальто назад и падает на девочку, танцующую позади него», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:12
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах
Обновлено вчера в 09:44
Финансы
Рубль стабилизировался к доллару и снизился к евро на старте торгов
Доллар США почти не меняется, евро растет на Московской бирже в пятницу утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне опережающего снижения в паре с евро, вызванного ростом единой европейской валюты на глобальном рынке.
Обновлено в 03:22
Общество
Новый аэропорт Саратова планируют открыть раньше срока
Обновлено в 01:31
Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Экономика
Переводы пенсионных накоплений граждан предлагают приостановить
Переводы пенсионных накоплений граждан предлагают приостановить Часть негосударственных пенсионных фондов (НПФ) хочет заморозить на три года переводы пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 17:45