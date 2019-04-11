Экономика
Еврокомиссия введет пошлины на удобрения из РоссииРБК 12:43
Спорные энергокорректировки Еврокомиссия с 12 апреля вводит предварительные пошлины на импорт карбамидно-аммиачной смеси (КАС, используется в качестве удобрения) из России в размере 31,9% для "Еврохима" Андрея Мельниченко и 34% для "Акрона" Вячеслава Кантора и прочих российских поставщиков.
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Экономика
Глава «Черкизово» рассказал о причинах отказа от размещения акций
Крупнейший в России производитель мясной продукции — группа «Черкизово» — приняла решение отказаться от размещения ценных бумаг в связи с нестабильной ситуацией на фондовом рынке, а также из-за негативных макроэкономических факторов.
Обновлено в 02:25
Хоккей
Ковальчук получил вызов в сборную России перед чемпионатом мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом хоккеистов, которые будут проходить подготовку к чемпионату мира в Братиславе.
Обновлено в 14:38
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Политика
Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН
Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 07:30
Космос
Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен
Благодаря Кэти Боумен 10 апреля 2019 года мир впервые увидел изображение черной дыры.
Обновлено в 08:18
Политика
Президент Эквадора объяснил решение выдать Ассанжа
Президент Эквадора Ленин Морено написал в твиттере, что государство решило отказать основателю портала Wikileaks Джулиану Ассанжу в убежище.
Обновлено в 05:49
Политика
Друг Зеленского: Володя может быть президентом в любое время, но эти жаркие дни для Украины, не этот день для него
Друг кандидата в президенты Владимира Зеленского, в прошлом актёр студии «Квартал 95» Денис Манжосов придерживается мнения, что сам Зеленского на политической арене ещё не настал.
Обновлено в 13:15
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Политика
Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение»
Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».
Обновлено в 12:19
Здоровье
В Башкирии подвели итоги мониторинга жалоб россиян в соцсетях
В Башкортостане подвели первые итоги работы системы «Инцидент», которая мониторит обращения и комментарии пользователей в соцсетях, на страничках, где идет активное обсуждение общественно значимых проблем.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Адвокат Кокорина указала, где в показаниях соврал избитый водитель
Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвела итоги третьего заседания по делу футболистов.
Обновлено в 15:38
Политика
КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление граждан
Фракция Коммунистической партии России (КПРФ) внесла в Государственную думу законопроект о введении штрафов для госслужащих за оскорбление достоинства граждан, а также социальных и профессиональных групп, сообщает 11 апреля издание «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:47
Технологии
Сотрудники Amazon рассказали о прослушке через «умные» колонки Echo
Сотрудники американской компании Amazon ежедневно прослушивают около тысячи голосовых команд пользователей своих «умных» колонок Echo и голосового ассистента Alexa.
Обновлено в 15:29
Авто
Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено в 09:04
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад
Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
Невесту Данко обвинили в краже $500 000
Обновлено в 11:30
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Авто
Обновленный пикап Isuzu D-Max представили в России
Обновленный автомобиль японской автомобилестроительной компании Isuzu D-Max презентовали на московской выставке.
Обновлено в 05:23
Экономика
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
После принятия в США осенью 2017 года закона о возможности «вторичных» санкций российское правительство выпустило несколько постановлений, дающих компаниям и банкам право не раскрывать часть информации.
Обновлено в 08:36
Экономика
Минфин РФ предложил размещать синтетические ювелирные изделия на отдельных витринах
Министерство финансов РФ предлагает обязать продавцов размещать ювелирные изделия с ненатуральными камнями на отдельных витринах и с особым обозначением, указано в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.
Обновлено в 12:11
Теннис
Динара Сафина снялась в документальном фильме о первых ракетках мира
Независимая кинокомпания Zatopeka Films готовит к релизу полнометражный документальный фильм «Раскрывая Афину» (Unraveling Athena).
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
Армия Хафтара нанесла воздушные удары по военной базе в Триполи
Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесла удары по военной базе правительства Национального согласия в Триполи.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
В ДС «Олимп» вечером 7 апреля жители и гости Краснодара собрались на концерт Ирины Аллегровой. Зал был заполнен, гости ждали шоу.
Обновлено в 08:46
Экономика
Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России
Повышение пенсионного возраста не окажет негативного влияния на бедность населения России в целом, но бедность среди граждан предпенсионного возраста возрастет, следует из доклада «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности», подготовленного экспертами РАНХиГС (есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 17:00
Космос
Израильский аппарат разбился при первой посадке на Луну
Обновлено в 15:44