Экономика
Еврокомиссия установила высокие пошлины на импорт российских удобренийПолит.ру вчера в 13:30
С 12 апреля 2019 года Европейская комиссия вводит предварительные (на полгода) пошлины на импорт удобрений из карбамидно-аммиачной смеси (КАС) российского производства. Для продукции компании "Акрон" Андрея Мельниченко ставка акциза составит 31,9%.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:48, Ашберн
Политика
Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ
Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
Обновлено в 06:11
Политика
Белоруссия временно закроет нефтепровод из России
Александр Лукашенко предложил правительству закрыть на ремонт нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть идёт в Европу.
Обновлено вчера в 15:29
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ
После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
Обновлено в 06:00
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду
Глава политического комитета Военного совета Судана генерал Омар Зейн аль-Абидин заявил, что суданские военные не выдадут задержанного накануне президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).
Обновлено в 08:03
Здоровье
Врачи спасли беременную женщину и ее ребенка в Дмитрове
Врачи Дмитровской больницы удалили кисту яичника у пациентки и сохранили беременность.
Обновлено в 04:54
Культура
Сергей Полунин провел мастер-класс по балету для детей в Севастополе
Танцовщик Сергей Полунин, который может стать художественным руководителем нового хореографического училища в Севастополе, провел в пятницу мастер-класс для воспитанников городских танцевальных студий, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:40
Происшествия
СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки
Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.
Обновлено в 03:32
Наука
На Балканах впервые нашли палеолитические фигуративные рисунки
На Балканах впервые нашли фигуративную пещерную живопись эпохи палеолита, сообщается в журнале Antiquity.
Обновлено вчера в 09:47
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Авто
Новая Mazda3 получит спортивную версию
Компания Mazda намерена расширить гамму модификаций нового хэтчбека Mazda3 за счет спортивной версии, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя проекта Коту Беппу.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Футбол
Фирмино признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Победу одержал нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, забивший гол "Порту" и отдавший результативную передачу.
Обновлено в 06:42
Политика
Владимир Путин поручил кабмину помочь Крыму
К декабрю президент поручил проработать вопрос о целесообразности размещения на российских судостроительных предприятиях дополнительных заказов на строительство судов в целях развития туризма в Крыму и обеспечения транспортного сообщения.
Обновлено в 05:26
Общество
Терешкова заложила аллею космонавтов в саратовском аэропорту «Гагарин»
Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова в пятницу в День космонавтики заложила в строящемся саратовском аэропорту "Гагарин" аллею космонавтов, посадив на ней дерево.
Обновлено в 06:00
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Футбол
«Молодёжка» ЦСКА победила «Оренбург» благодаря голам Н’Диайе и Чернова
Встреча прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0. Первый гол в матче был забит ещё в начале матча – на 13-й минуте мяч в сетку отправил нападающий хозяев Лассана Н'Диайе.
Обновлено в 07:57
Недвижимость
Москва вошла в топ-10 городов мира с самым быстрым ростом цен на жилье
Москва заняла шестую строчку в рейтинге из десяти городов с наиболее быстрым ростом цен на жилье, говорится в исследовании Global Living, которое опубликовала консалтинговая компания в области недвижимости CBRE.
Обновлено в 05:02
Общество
В Москве 13 апреля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Синоптики объявили на субботу, 13 апреля, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за прогнозируемого сильного ветра.
Обновлено в 05:43
Происшествия
СК сообщил об обысках в администрации Новокузнецка
Следователи совместно с сотрудниками ФСБ по Кемеровской области проводят обыски в Управлении по учету и приватизации жилых помещений администрации Новокузнецка.
Обновлено в 08:34
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено в 08:21
Наука
Созданы гибриды с мозгом человека и обезьяны
Обновлено в 00:42
Происшествия
Экс-полицейский, осужденный за пытки в ОП «Дальний», просит УДО
Условно-досрочного освобождения просит бывший оперуполномоченный Рамиль Ахметзянов, признанный виновным по делу о пытках в отделе полиции «Дальний».
Обновлено в 06:12
Происшествия
Либертарианцы сообщили, что их сторонник из Самары после допроса в ФСБ попал в больницу с сотрясением головного мозга
Федюкин сообщил, что 2 апреля силовики пришли с обыском к его однопартийцу. Бадартдинов живет с матерью и работает фотографом-фрилансером.
Обновлено в 08:07
Энергетика
Chevron купит производителя сланцевой нефти за $33 млрд
Высококлассные активы Anadarko усилят присутствие Chevron в Пермском бассейне (там находится крупнейший центр сланцевой нефтедобычи в США — «Ведомости»), расширятся возможности компании в Мексиканском заливе и улучшится экономика СПГ-проектов, отметил он.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Беспилотник США заметили у границ России
У западных границ России выполнил разведку американский разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 07:44
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01