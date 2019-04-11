Экономика

Еврокомиссия установила высокие пошлины на импорт российских удобренийПолит.ру вчера в 13:30

С 12 апреля 2019 года Европейская комиссия вводит предварительные (на полгода) пошлины на импорт удобрений из карбамидно-аммиачной смеси (КАС) российского производства. Для продукции компании "Акрон" Андрея Мельниченко ставка акциза составит 31,9%.
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«Акрон» вряд ли полностью приостановит поставки КАС в Европу

Finam.Ru05:00

Еврокомиссия ввела антидемпинговую пошлину на КАС

Коммерсантъвчера в 17:21

Еврокомиссия введет пошлины на удобрения из России

РБКвчера в 12:43

«Еврохим» не ожидает потерь от введения Евросоюзом пошлин на азотные удобрения

ТАССвчера в 15:32

Минэкономразвития сочло пошлины ЕС на импорт карбамидо-аммиачной смеси нарушающими нормы ВТО

Интерфаксвчера в 12:05

Еврокомиссия ввела пошлины на удобрения «Акрона» и «Еврохима»

Ведомостивчера в 12:06

Евросоюз ввел пошлины на азотные удобрения из России

BFM.ruвчера в 08:39
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Политика

Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ

Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
Обновлено в 06:11
Политика

Белоруссия временно закроет нефтепровод из России

Александр Лукашенко предложил правительству закрыть на ремонт нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть идёт в Европу.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Обновлено в 08:10
Спорт

Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ

После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
Обновлено в 06:00
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду

Глава политического комитета Военного совета Судана генерал Омар Зейн аль-Абидин заявил, что суданские военные не выдадут задержанного накануне президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).
Обновлено в 08:03
Здоровье

Врачи спасли беременную женщину и ее ребенка в Дмитрове

Врачи Дмитровской больницы удалили кисту яичника у пациентки и сохранили беременность.
Обновлено в 04:54
Культура

Сергей Полунин провел мастер-класс по балету для детей в Севастополе

Танцовщик Сергей Полунин, который может стать художественным руководителем нового хореографического училища в Севастополе, провел в пятницу мастер-класс для воспитанников городских танцевальных студий, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:40
Происшествия

СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки

Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.
Обновлено в 03:32
Наука

На Балканах впервые нашли палеолитические фигуративные рисунки

На Балканах впервые нашли фигуративную пещерную живопись эпохи палеолита, сообщается в журнале Antiquity.
Обновлено вчера в 09:47
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено вчера в 16:00
Авто

Новая Mazda3 получит спортивную версию

Компания Mazda намерена расширить гамму модификаций нового хэтчбека Mazda3 за счет спортивной версии, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя проекта Коту Беппу.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Футбол

Фирмино признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Победу одержал нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, забивший гол "Порту" и отдавший результативную передачу.
Обновлено в 06:42
Политика

Владимир Путин поручил кабмину помочь Крыму

К декабрю президент поручил проработать вопрос о целесообразности размещения на российских судостроительных предприятиях дополнительных заказов на строительство судов в целях развития туризма в Крыму и обеспечения транспортного сообщения.
Обновлено в 05:26
Общество

Терешкова заложила аллею космонавтов в саратовском аэропорту «Гагарин»

Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова в пятницу в День космонавтики заложила в строящемся саратовском аэропорту "Гагарин" аллею космонавтов, посадив на ней дерево.
Обновлено в 06:00
Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Футбол

«Молодёжка» ЦСКА победила «Оренбург» благодаря голам Н’Диайе и Чернова

Встреча прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0. Первый гол в матче был забит ещё в начале матча – на 13-й минуте мяч в сетку отправил нападающий хозяев Лассана Н'Диайе.
Обновлено в 07:57
Недвижимость

Москва вошла в топ-10 городов мира с самым быстрым ростом цен на жилье

Москва заняла шестую строчку в рейтинге из десяти городов с наиболее быстрым ростом цен на жилье, говорится в исследовании Global Living, которое опубликовала консалтинговая компания в области недвижимости CBRE.
Обновлено в 05:02
Общество

В Москве 13 апреля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Синоптики объявили на субботу, 13 апреля, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за прогнозируемого сильного ветра.
Обновлено в 05:43
Происшествия

СК сообщил об обысках в администрации Новокузнецка

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ по Кемеровской области проводят обыски в Управлении по учету и приватизации жилых помещений администрации Новокузнецка.
Обновлено в 08:34
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Обновлено в 08:21
Наука

Созданы гибриды с мозгом человека и обезьяны

Обновлено в 00:42
Происшествия

Экс-полицейский, осужденный за пытки в ОП «Дальний», просит УДО

Условно-досрочного освобождения просит бывший оперуполномоченный Рамиль Ахметзянов, признанный виновным по делу о пытках в отделе полиции «Дальний».
Обновлено в 06:12
Происшествия

Либертарианцы сообщили, что их сторонник из Самары после допроса в ФСБ попал в больницу с сотрясением головного мозга

Федюкин сообщил, что 2 апреля силовики пришли с обыском к его однопартийцу. Бадартдинов живет с матерью и работает фотографом-фрилансером.
Обновлено в 08:07
Энергетика

Chevron купит производителя сланцевой нефти за $33 млрд

Высококлассные активы Anadarko усилят присутствие Chevron в Пермском бассейне (там находится крупнейший центр сланцевой нефтедобычи в США — «Ведомости»), расширятся возможности компании в Мексиканском заливе и улучшится экономика СПГ-проектов, отметил он.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие

Беспилотник США заметили у границ России

У западных границ России выполнил разведку американский разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 07:44
Экономика

В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
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