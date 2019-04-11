Экономика

Еврокомиссия установила высокие пошлины на импорт российских удобренийПолит.ру 13:30

С 12 апреля 2019 года Европейская комиссия вводит предварительные (на полгода) пошлины на импорт удобрений из карбамидно-аммиачной смеси (КАС) российского производства. Для продукции компании "Акрон" Андрея Мельниченко ставка акциза составит 31,9%.
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