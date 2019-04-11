Экономика
Еврокомиссия установила высокие пошлины на импорт российских удобренийПолит.ру 13:30
С 12 апреля 2019 года Европейская комиссия вводит предварительные (на полгода) пошлины на импорт удобрений из карбамидно-аммиачной смеси (КАС) российского производства. Для продукции компании "Акрон" Андрея Мельниченко ставка акциза составит 31,9%.
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Общество
Слушания по программе реновации собрали аудиторию
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Здоровье
Национальный центр привез на лечение из Читы в Москву трехлетнюю Ксению Сережину
Национальный центр привез на лечение из Читы в Москву трехлетнюю Ксению, переболевшую менингитом.
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Футбол
«Арсенал» без проблем разобрался с «Наполи»
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Политика
Депутат Госдумы предложил запретить полиэтиленовые пакеты
Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил запретить использовать полиэтиленовые пакеты с 2025 года.
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Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Общество
Штраф за превышение скорости может быть увеличен в 6 раз
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости, об этом сказал во время общественных слушаний в Госдуме заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин.
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Экономика
«Почта России» зарегистрировала «дочку» в Китае
"Почта России" завершила регистрацию дочерней организации на территории КНР, доля участия ФГУП в уставном капитале новой компании составляет 100%.
Обновлено в 03:26
Политика
Рейтинг Путина среди электората растет
Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:24
Общество
Россияне рассказали, что их раздражает на работе больше всего – исследование
Необоснованная критика, дополнительная нагрузка и собственные ошибки вошли в топ-3 списка факторов, которые портят россиянам настроение на работе, показало исследование сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:16
Гаджеты
Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon
Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено в 11:14
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Политика
Двое ростовских полицейских попросили убежища на Украине
Двое действующих российских полицейских попросили убежища в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области Украины, сообщается сайте Госпогранслужбы страны.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено в 16:00
Политика
Госдеп перечислил риски для Турции из-за покупки С-400
Риски, с которыми турецкие власти столкнутся, если не откажутся от покупки у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, перечислил госдеп США.
Обновлено в 19:53
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Транспорт
Думская улица станет пешеходной по выходным и праздничным дням
Одно из самых популярных тусовочных мест Петербурга станет пешеходным по выходным и праздничным дням.
Обновлено в 10:14
Кино
Иэн Глен сыграет Бэтмена во втором сезоне «Титанов»
Иэн Глен («Игра престолов») сыграет Брюса Уэйна в грядущем втором сезоне сериала «Титаны».
Обновлено в 14:32
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы
Директор Алсу Сергей Фадеев назвал бредом слухи о разводе певицы с мужем — бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 16:23
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Обновлено в 08:00
Политика
Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Футбол
«Ливерпуль» осудил фанатов «Челси», оскорблявших Салаха
"Ливерпуль" на официальном сайте осудил фанатов "Челси", оскорблявших нападающего клуба Мохамеда Салаха.
Обновлено в 16:17
Политика
Кадыров призвал простить Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
Обновлено в 19:04
Космос
Илон Маск снова запустил сверхтяжелую Falcon Heavy
Первый полет сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX состоялся в феврале 2018 года.
Обновлено в 19:16
Авто
Русские «партизаны» хотят засудить Джереми Кларксона
Обновлено в 08:22