Энергетика

Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти BrentИзвестия вчера в 12:58

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году до $69,64 за баррель с $65,15. Это следует из ежемесячного краткосрочного прогноза EIA, передает агентство «РИА Новости». Повышен прогноз и на 2020 год — до $67 с $62.
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Минэнерго США повысило прогноз по цене на нефть Brent в 2019 году

REGNUMвчера в 14:26

Еврокомиссия ухудшила прогнозы по ценам на нефть

Саминвесторвчера в 08:12

Еврокомиссия скорректировала прогноз по цене нефти Brent

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Еврокомиссия снизила прогноз цены нефти Brent на 2019 год

News.ruвчера в 08:30

ЕК снизила оценку стоимости нефти Brent в 2019 г до $69,2

ПРАЙМвчера в 07:56

Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent

Известиявчера в 12:58
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Как проинформировал ТАСС источник в правоохранительных органах, в числе погибших - руководитель туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов.
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Самый современный нацпроект пока не вписывается в электронный учет

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал игроков испанской «Барселоны» после разгромного поражения от английского «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 01:59
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«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено вчера в 07:27
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Обновлено вчера в 23:46
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Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
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В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией

Военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий предложил разместить на границе Украины и России пояс ядерных мин. Свое мнение он выразил в эфире ObozTV.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

В Японии число пострадавших детей при наезде автомобиля достигло 15

В Японии количество госпитализированных в результате наезда автомобиля на группу детей дошкольного возраста возросло до пятнадцати человек.
Обновлено в 00:55
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HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 04:02
Финансы

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие

Украинский военный погиб в Донбассе

Обновлено вчера в 12:13
Общество

Карта запуска праздничных салютов появилась в Сети

Карту запуска праздничных салютов и фейерверков в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне опубликовали в Сети.
Обновлено в 00:27
Общество

Врио губернатора Забайкалья за 2018 год заработал больше 5 млн рублей

В пользовании врио губернатора находится квартира площадью 147,8 кв. м. Супруга Осипова в 2018 году заработала 1,6 млн рублей.
Обновлено в 01:33
Общество

Мусорный разнос. Юрий Чайка указал на проблемы реформы обращения с ТКО

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка провел оперативное совещание в Екатеринбурге по взаимодействию органов прокуратуры и иных ведомственных структур с региональными властями в реализации стартовавшей с начала года реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 11:05
Шоу-бизнес

Ларисе Гузеевой потребовалась помощь специалистов из-за смерти матери

Как призналась она сама, ей потребовалась помощь психологов.
Обновлено в 01:29
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Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие

Генеральная репетиция парада Победы завершилась в столице

Генеральная репетиция парада Победы 7 мая завершилась на Красной площади.
Обновлено вчера в 04:31
Происшествия

В Екатеринбурге снова массово эвакуируют посетителей торговых центров

Сегодня утром в Екатеринбурге снова началась волна эвакуаций. По предварительной информации, причиной стали сообщения о минировании.
Обновлено в 01:42
Наука

Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета

В Тибете нашли останки денисовского человека, жившего более 160 тысяч лет назад.
Обновлено 05 мая в 00:29
Общество

Стариков ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Российская писательница Елена Чижова опубликовала в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung статью, в которой обвинила лидера Советского государства Иосифа Сталина в массовых смертях, которыми сопровождалась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 04:32
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Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
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Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Обновлено 06 мая в 16:30
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В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку

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Обновлено 06 мая в 09:33
Политика

Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке

Тегеран направил пять писем странам-членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.
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Футбол

«Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест

Капитан "Барселоны" Лионель Месси после выездного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.
Обновлено в 00:01
Энергетика

Россия лишает Швецию дешевой энергии. На очереди — Германия и Британия

Двадцать девятого апреля в Швеции были подведены итоги тендера на демонтаж двух корпусов реакторов первого и второго энергоблока АЭС "Оскархамн" и двух корпусов на АЭС "Барсебек".
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Экономика России «ожидаемо ухудшилась» из-за роста НДС и падения ВВП - Минэкономразвития

Повышение базовой ставки НДС оказало отрицательное влияние на экономический рост в связи со снижением торгового товарооборота, говорится в документе.
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Кино

В YouTube «слили» полный фильм «Детектив Пикачу»

На канале Inspector Pikachu действительно опубликовано видео хронометражом 1 час 42 минуты, на котором главный персонаж фильма Пикачу танцует.
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