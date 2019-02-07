Экономика

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста экономики ЕвропыВедомости 06:04

В ноябре прогноз был более оптимистичным как на этот, так и следующий год. Тогда европейские власти ожидали рост в 2020 г. на 1,7%, теперь оценка скорректирована до 1,6%. Ожидания на 2019 г. значительно ухудшены в том числе по крупнейшим экономикам ЕС – Германии, Франции, Италии.
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Европейские рынки акций торгуются в минусе

Финмаркет06:27

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста экономики Европы

Ведомости06:04

Еврокомиссия снизила прогнозы по ВВП и инфляции в еврозоне

Вести.Финанс05:43

Еврокомиссия резко ухудшила прогнозы по ВВП и инфляции для еврозоны на 2019 год

Интерфакс05:48

Еврокомиссия понизила прогнозы по ВВП и инфляции в еврозоне на 2019 г

ПРАЙМ05:03

ЕС понизил прогнозы роста ВВП, инфляции в еврозоне

Financial One05:56
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Происшествия

Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания

Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.
Обновлено в 03:24
Общество

В России подвели первые итоги проверок качества бензина

Роскачество подвело первые итоги исследования качества бензина АИ-92, которое ведомство проводило совместно с Минпромторгом России в рамках соглашения с Росстандартом.
Обновлено в 05:30
Происшествия

У полковника Захарченко нашли новые активы на полмиллиарда рублей

Обновлено в 05:30
Здоровье

Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радиостанции «Вести FM» заявила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с употреблением алкогольных напитков.
Обновлено в 02:28
Авто

Составлен ТОП-10 самых популярных кроссоверов в РФ по итогам января

Вооружившись официальной статистикой автопроизводителей за январь, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали актуальный ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников на российском рынке.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста

Заседание состоялось в среду, 6 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 апреля.
Обновлено вчера в 08:33
Авто

УАЗ «Пикап» получил несколько новых опций

Обновлено в 06:12
Авто

Toyota показала мощный внедорожник Sequoia TRD Pro

Японская компания Toyota официально рассекретила технические параметры и дизайн нового внедорожника Toyota Sequoia, который показали на выставке в Чикаго.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева родила первенца

Телеведущая и модель Виктория Лопырева впервые стала матерью.
Обновлено в 04:25
Происшествия

За гибель студента в Петербурге от наледи ответит проректор вуза

Проректор по административно-хозяйственной части Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, со здания которого на головы студентов упала наледь, стал главным фигурантом уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью одного учащегося этого вуза и травмированием другого.
Обновлено в 04:28
Происшествия

В Сургуте загорелся крупный торговый центр

В Сургуте тушат пожар на территории торгового дома "Фараон" на Нижневартовском шоссе.
Обновлено в 05:51
Интернет

Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone

Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Руководство СКР по Карачаево-Черкесии проверяют по делу Арашуковых

Первый заместитель руководителя Следственного управления (СКР) по Карачаево-Черкесии (КЧР) генерал-майор юстиции Казбек Булатов подал в отставку, говорится в сообщении СКР.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Арашуков пожаловался на условия содержания

Обновлено в 04:48
Политика

Рада закрепила в конституции курс на вступление Украины в ЕС и НАТО

Верховная рада одобрила поправки в конституцию Украины, закрепляющие курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО.
Обновлено в 05:25
Культура

«Симпсонов» продлили на два сезона

Американская телесеть Fox продлила мультипликационный сериал "Симпсоны" на 31-й и 32-й сезоны, пишет Variety.
Обновлено вчера в 23:16
Авто

BMW отзывает в России почти 30 тысяч автомобилей

Согласно сообщению, под отзыв попадает 28 631 автомобиль марки BMW F-серии, среди которых 19 919 машин были проданы в период с 2011 по 2015 годы, ещё 8 712 — с 2014 по 2016 год.
Обновлено вчера в 14:26
Спорт

Гонки этапа КМ по биатлону в Канаде сократят из-за морозов

Как сообщает телеканал NRK, формат соревнований предстоящего этапа в канадском Кэнморе будет изменен.
Обновлено вчера в 05:05
Интернет

В Skype появилась функция размытия фона при звонке

Приложение для видеозвонков Skype теперь поддерживает функцию фонового размытия.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Из-за сообщения о бомбе самолет вернулся в аэропорт Стокгольма

Самолет Boeing 737 со 169 пассажирами на борту вынужденно вернулся в стокгольмский аэропорт Арланда из-за сообщения о взрывном устройстве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:59
Технологии

Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты

Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России, заметил и рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной интернет-компании.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

В Еврокомиссии выступили за ужесточение постройки «Северного потока-2»

Еврокомиссия (ЕК) выражает озабоченность реализацией проекта газопровода «Северный поток-2» и считает нужным ужесточить законодательство и уравнять в правах наземные и подводные трубопроводы, заявил на брифинге замглавы ЕК по делам энергетического союза Марош Шефчович, передает ТАСС.
Обновлено 04 февраля в 19:02
Транспорт

Беспилотные поезда поедут по МЦК с 2021 года

С 2021 года на Московском центральном кольце (МЦК) начнут постепенно внедряться беспилотные поезда.
Обновлено в 04:05
Политика

The Telegraph: третий отравитель Скрипалей остался в Великобритании

Ранее The Telegraph сообщала, что Скрипали после отравления по-прежнему живут на юге Англии.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Аспиранта МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки

«По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска — аспирант мехмата МГУ — был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах», — сообщил источник журналистам.
Обновлено 04 февраля в 19:02
Происшествия

Студентку журфака МГУ госпитализировали после скандала

Студентка факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова была госпитализирована после скандала в учебной части, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 05:51
Наука

Ученые узнали о способности пчел считать

Обновлено вчера в 15:12
Наука

Канадские ученые предсказали наступление хаоса по всей Земле

Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Актер Панин намекнул на эмиграцию в США

Обновлено в 01:34
Происшествия

Дума поддержала ужесточение наказания для скрывшихся с места ДТП

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который ужесточает наказание для водителей, оставивших место ДТП.
Обновлено в 05:06
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