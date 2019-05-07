Экономика

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП РФ в 2019 годуПРАЙМ вчера в 08:00

В 2020 году ЕК ожидает роста экономики страны на 1,8%, как и в предыдущем прогнозе. В 2018 году, по оценке ЕК, ВВП РФ вырос на 2,3%. Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в России в 2019 году составит 4%, в 2020 году — 3,9%, что ниже осенней оценки.
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Европейские фондовые рынки завершили торги падением

Финмаркет01:09

Еврокомиссия снизила прогноз роста экономики РФ на текущий год

News.ruвчера в 10:50

Экономика ОАЭ вырастет на 3% в 2020 году

Русские Эмираты06 мая в 03:35

Еврокомиссия понизила прогноз по росту ВВП России в 2019 году

REGNUMвчера в 10:51

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста экономики РФ в этом году

Росбалтвчера в 08:47

Еврокомиссия снизила прогноз роста экономики США в 2019 году с 2,6% до 2,4%

ТАССвчера в 09:20

Еврокомиссия понизила прогноз по росту российского ВВП в 2019 году

Коммерсантъвчера в 09:55
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Происшествия

МАК: черный ящик SSJ-100 сильно поврежден

Обновлено 06 мая в 16:33
Армия и оружие

Пилотом сбитого в Ливии самолёта оказался португалец

Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.
Обновлено вчера в 19:26
Кино

Авторы «Игры престолов» извинились за стаканчик из Starbucks в кадре

В четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» в одном из эпизодов зрители заметили стаканчик из кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 10:31
Общество

Набор для шашлыка за год подорожал на 16%

В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Азербайджанец с кувалдой ворвался в собор в Петергофе

Мужчина с кувалдой ворвался в Собор святых апостолов Петра и Павла в Петергофе. Инцидент произошел около 15:20 часов 7 мая.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Политика

Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко 7 мая в 10.00 должен был явиться в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана.
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия

В «Матросской Тишине» нашли конфеты с кокаином и метадоном

Сотрудники СИЗО «Матросская Тишина» нашли метадон и кокаин в конфетах, которые предназначались одному из заключенных.
Обновлено вчера в 13:37
Шоу-бизнес

Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон

Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено вчера в 16:02
Финансы

Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей

Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие

Власти Украины повысили зарплаты военным в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Общество

В России упростят правила признания инвалидности

Во время встречи с представителями организаций инвалидов, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что готов подписать документ, который значительно облегчит признание инвалидности.
Обновлено вчера в 08:35
Кино

Мадонна заступилась за Майкла Джексона

Певица Мадонна заступилась за Майкла Джексона, вновь обвиненного в растлении малолетних.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие

В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией

Военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий предложил разместить на границе Украины и России пояс ядерных мин. Свое мнение он выразил в эфире ObozTV.
Обновлено в 01:14
Технологии

Российские радиохолдинги осенью запустят единый онлайн-плеер

Крупные радиохолдинги осенью запустят единый онлайн-плеер для прослушивания радио в FM-диапазоне, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора «Европейской медиагруппы» Александра Полесицкого.
Обновлено вчера в 06:58
Армия и оружие

Первое фото неизвестной самоходки на базе «Витязя» появилось в Сети

Изображения необычной боевой машины появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Транспорт

Посол Канады застрял на украинских дорогах

Обновлено в 02:15
Экономика

МВФ оценил энергетические субсидии РФ в $551 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о высоком уровне субсидий на ископаемое топливо, за 2015 год они составили $4,7 трлн (6,3% мирового ВВП), говорится в докладе, где представлены данные о субсидиях 191 страны.
Обновлено в 02:17
Единоборства

Нурмагомедов отменил тур по Великобритании

Турне российского чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов по Великобритании отменено.
Обновлено в 02:10
Происшествия

На Сахалине жители поймали ребенка, выпавшего с четвертого этажа

В селе Соловьевка Корсаковского района на Сахалине местные жители поймали при помощи одеяла четырехлетнего ребенка, выпавшего с балкона, организована прокурорская проверка, рассказали в городской прокуратуре.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
Общество

Врачи рассказали об опасности полоскания рта после чистки зубов

По словам детского стоматолога профессора Николы Иннес, снизить риск разрушения зубов на 25% поможет использование зубной пасты с фтором (концентрация химического элемента должна составлять 1350-1500 ppmF).
Обновлено в 00:50
Политика

Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
Обновлено 06 мая в 09:51
Экономика

Экспорт Китая сократился в апреле почти на 3%, импорт вырос

Экспорт из Китая по итогам апреля 2019 года уменьшился на 2,7% в годовом сопоставлении, а импорт увеличился на 4%, следует из отчета Главного таможенного управления КНР.
Обновлено в 02:43
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