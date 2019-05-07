Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП РФ в 2019 годуПРАЙМ вчера в 08:00
В 2020 году ЕК ожидает роста экономики страны на 1,8%, как и в предыдущем прогнозе. В 2018 году, по оценке ЕК, ВВП РФ вырос на 2,3%. Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в России в 2019 году составит 4%, в 2020 году — 3,9%, что ниже осенней оценки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Происшествия
МАК: черный ящик SSJ-100 сильно поврежден
Обновлено 06 мая в 16:33
Армия и оружие
Пилотом сбитого в Ливии самолёта оказался португалец
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.
Обновлено вчера в 19:26
Кино
Авторы «Игры престолов» извинились за стаканчик из Starbucks в кадре
В четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» в одном из эпизодов зрители заметили стаканчик из кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 10:31
Общество
Набор для шашлыка за год подорожал на 16%
В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Азербайджанец с кувалдой ворвался в собор в Петергофе
Мужчина с кувалдой ворвался в Собор святых апостолов Петра и Павла в Петергофе. Инцидент произошел около 15:20 часов 7 мая.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Политика
Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко 7 мая в 10.00 должен был явиться в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана.
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
В «Матросской Тишине» нашли конфеты с кокаином и метадоном
Сотрудники СИЗО «Матросская Тишина» нашли метадон и кокаин в конфетах, которые предназначались одному из заключенных.
Обновлено вчера в 13:37
Шоу-бизнес
Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено вчера в 16:02
Финансы
Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей
Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие
Власти Украины повысили зарплаты военным в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
В России упростят правила признания инвалидности
Во время встречи с представителями организаций инвалидов, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что готов подписать документ, который значительно облегчит признание инвалидности.
Обновлено вчера в 08:35
Кино
Мадонна заступилась за Майкла Джексона
Певица Мадонна заступилась за Майкла Джексона, вновь обвиненного в растлении малолетних.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией
Военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий предложил разместить на границе Украины и России пояс ядерных мин. Свое мнение он выразил в эфире ObozTV.
Обновлено в 01:14
Технологии
Российские радиохолдинги осенью запустят единый онлайн-плеер
Крупные радиохолдинги осенью запустят единый онлайн-плеер для прослушивания радио в FM-диапазоне, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора «Европейской медиагруппы» Александра Полесицкого.
Обновлено вчера в 06:58
Армия и оружие
Первое фото неизвестной самоходки на базе «Витязя» появилось в Сети
Изображения необычной боевой машины появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Транспорт
Посол Канады застрял на украинских дорогах
Обновлено в 02:15
Экономика
МВФ оценил энергетические субсидии РФ в $551 млрд
Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о высоком уровне субсидий на ископаемое топливо, за 2015 год они составили $4,7 трлн (6,3% мирового ВВП), говорится в докладе, где представлены данные о субсидиях 191 страны.
Обновлено в 02:17
Единоборства
Нурмагомедов отменил тур по Великобритании
Турне российского чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов по Великобритании отменено.
Обновлено в 02:10
Происшествия
На Сахалине жители поймали ребенка, выпавшего с четвертого этажа
В селе Соловьевка Корсаковского района на Сахалине местные жители поймали при помощи одеяла четырехлетнего ребенка, выпавшего с балкона, организована прокурорская проверка, рассказали в городской прокуратуре.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
Общество
Врачи рассказали об опасности полоскания рта после чистки зубов
По словам детского стоматолога профессора Николы Иннес, снизить риск разрушения зубов на 25% поможет использование зубной пасты с фтором (концентрация химического элемента должна составлять 1350-1500 ppmF).
Обновлено в 00:50
Политика
Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
Обновлено 06 мая в 09:51
Экономика
Экспорт Китая сократился в апреле почти на 3%, импорт вырос
Экспорт из Китая по итогам апреля 2019 года уменьшился на 2,7% в годовом сопоставлении, а импорт увеличился на 4%, следует из отчета Главного таможенного управления КНР.
Обновлено в 02:43