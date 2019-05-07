Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП РФ в 2019 годуПРАЙМ вчера в 08:00

В 2020 году ЕК ожидает роста экономики страны на 1,8%, как и в предыдущем прогнозе. В 2018 году, по оценке ЕК, ВВП РФ вырос на 2,3%. Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в России в 2019 году составит 4%, в 2020 году — 3,9%, что ниже осенней оценки.

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году

Происшествия В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.

Кино Авторы «Игры престолов» извинились за стаканчик из Starbucks в кадре В четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» в одном из эпизодов зрители заметили стаканчик из кофейни Starbucks.

Политика Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.

Происшествия Азербайджанец с кувалдой ворвался в собор в Петергофе Мужчина с кувалдой ворвался в Собор святых апостолов Петра и Павла в Петергофе. Инцидент произошел около 15:20 часов 7 мая.

Происшествия Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.

Политика Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко 7 мая в 10.00 должен был явиться в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана.

Происшествия В «Матросской Тишине» нашли конфеты с кокаином и метадоном Сотрудники СИЗО «Матросская Тишина» нашли метадон и кокаин в конфетах, которые предназначались одному из заключенных.

Шоу-бизнес Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.

Финансы Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.

Армия и оружие Власти Украины повысили зарплаты военным в Донбассе Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе.

Происшествия Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве.

Общество Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.

Общество В России упростят правила признания инвалидности Во время встречи с представителями организаций инвалидов, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что готов подписать документ, который значительно облегчит признание инвалидности.

Кино Мадонна заступилась за Майкла Джексона Певица Мадонна заступилась за Майкла Джексона, вновь обвиненного в растлении малолетних.

Армия и оружие В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией Военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий предложил разместить на границе Украины и России пояс ядерных мин. Свое мнение он выразил в эфире ObozTV.

Технологии Российские радиохолдинги осенью запустят единый онлайн-плеер Крупные радиохолдинги осенью запустят единый онлайн-плеер для прослушивания радио в FM-диапазоне, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора «Европейской медиагруппы» Александра Полесицкого.

Происшествия В Японии автомобиль врезался в группу детей Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.

Экономика МВФ оценил энергетические субсидии РФ в $551 млрд Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о высоком уровне субсидий на ископаемое топливо, за 2015 год они составили $4,7 трлн (6,3% мирового ВВП), говорится в докладе, где представлены данные о субсидиях 191 страны.

Единоборства Нурмагомедов отменил тур по Великобритании Турне российского чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов по Великобритании отменено.

Происшествия На Сахалине жители поймали ребенка, выпавшего с четвертого этажа В селе Соловьевка Корсаковского района на Сахалине местные жители поймали при помощи одеяла четырехлетнего ребенка, выпавшего с балкона, организована прокурорская проверка, рассказали в городской прокуратуре.

Происшествия Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.

Общество Врачи рассказали об опасности полоскания рта после чистки зубов По словам детского стоматолога профессора Николы Иннес, снизить риск разрушения зубов на 25% поможет использование зубной пасты с фтором (концентрация химического элемента должна составлять 1350-1500 ppmF).

Политика Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.