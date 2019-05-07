Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП РФ в 2019 годуПРАЙМ вчера в 08:00
В 2020 году ЕК ожидает роста экономики страны на 1,8%, как и в предыдущем прогнозе. В 2018 году, по оценке ЕК, ВВП РФ вырос на 2,3%. Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в России в 2019 году составит 4%, в 2020 году — 3,9%, что ниже осенней оценки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:36, Ашберн
Политика
Suddeutsche Zeitung: дружба Германии и США разбита вдребезги
Дружба между Германией и США "разбита вдребезги" — так статье газеты Suddeutsche Zeitung оценили действия госсекретаря США Майка Помпео, неожиданно отменившего свой визит в Германию за несколько часов до встречи с канцлером Ангелой Меркель.
Обновлено в 04:13
Общество
Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам.
Обновлено в 05:23
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Экономика
Россиянам решили упростить покупки в магазинах при помощи телефона
Статический QR-код включает в себя информацию о счете продавца, для оплаты покупки покупателю нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить покупку.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Екатеринбурге началась массовая эвакуация крупных торговых центров
Около двух десятков крупных торгово-развлекательных центров в Екатеринбурге эвакуируют из-за угроз анонимных злоумышленников.
Обновлено в 02:45
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Технологии
Хакеры похитили биткоины на сумму около $41 млн у криптобиржи Binance
Согласно заявлению, взломщики провели "крупномасштабное нарушение данных", в результате которого похитили 7 тыс. биткоинов, что, как отмечает интернет-портал TechCrunch, эквивалентно $41 млн.
Обновлено в 06:18
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Политика
Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Прокуратура потребовала для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Сторона обвинения попросила назначить наказание Александру Кокорину и его брату Кириллу Кокорину в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима на срок 1 год и 6 месяцев; Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому – на срок 1 год и 5 месяцев.
Обновлено 06 мая в 10:58
Армия и оружие
Прицельно-навигационный комплекс СВП-24 «Гефест» будет модернизирован
Обновлено в 05:49
Общество
Минпросвещения изменит систему питания в школах
Как пояснили РБК в пресс-службе ведомства, полученные данные лягут в основу формирования единой системы организации горячего питания в школах.
Обновлено в 02:26
Общество
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли отказалась играть в байопике Селин Дион
Селин предложила ей сыграть главную роль в байопике о своей жизни под рабочим названием «Сила любви» – фильме-мюзикле с бюджетом 23 миллиона долларов, который расскажет о творчестве и семейной жизни Селин Дион.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
В Кремле прокомментировали заявление Ирана по СВПД
Пресс-секретарь президента назвал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки серьезной, «спровоцированной предыдущими волюнтаристскими решениями».
Обновлено в 06:28
Общество
Город на Сицилии распродает дома по 1 евро
Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Политика
Песков прокомментировал доклад о «грязной» нефти в «Дружбе»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал доклад о "грязной" нефти в "Дружбе".
Обновлено в 06:08
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Спорт
Александр Логинов женится на украинской биатлонистке
Обновлено в 03:46
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Театры
Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной
Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Общество
В Туле проходит торжественное открытие парка «Патриот-Тула»
Развлекательная программа ждет посетителей парка «Патриот-Тула» также с 9 по 12 мая.
Обновлено в 04:10
Авто
Suzuki представила лимитированную версию Swift Sport Katana
Японская компания Suzuki, выпускающая автомобили и мотоциклы, решила объединить оба мира в хэтчбеке Swift Sport Katana.
Обновлено в 03:54
Экология
Введен запрет на посещение лесов в 18 лесничествах Иркутской области
На время действия приказа организуют контрольно-пропускные пункты, а лесные дороги перекроют, сообщает правительство Иркутской области.
Обновлено в 06:30