Экономика

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП РФ в 2019 годуПРАЙМ вчера в 08:00

В 2020 году ЕК ожидает роста экономики страны на 1,8%, как и в предыдущем прогнозе. В 2018 году, по оценке ЕК, ВВП РФ вырос на 2,3%. Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в России в 2019 году составит 4%, в 2020 году — 3,9%, что ниже осенней оценки.
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Европейские фондовые рынки завершили торги падением

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Еврокомиссия понизила прогноз по росту российского ВВП в 2019 году

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Еврокомиссия ухудшила прогноз роста экономики РФ в этом году

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Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2019 году

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Еврокомиссия снизила прогноз роста экономики РФ на текущий год

News.ruвчера в 10:50

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году

ПРАЙМвчера в 08:00
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Политика

Suddeutsche Zeitung: дружба Германии и США разбита вдребезги

Дружба между Германией и США "разбита вдребезги" — так статье газеты Suddeutsche Zeitung оценили действия госсекретаря США Майка Помпео, неожиданно отменившего свой визит в Германию за несколько часов до встречи с канцлером Ангелой Меркель.
Обновлено в 04:13
Общество

Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам.
Обновлено в 05:23
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Экономика

Россиянам решили упростить покупки в магазинах при помощи телефона

Статический QR-код включает в себя информацию о счете продавца, для оплаты покупки покупателю нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить покупку.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Екатеринбурге началась массовая эвакуация крупных торговых центров

Около двух десятков крупных торгово-развлекательных центров в Екатеринбурге эвакуируют из-за угроз анонимных злоумышленников.
Обновлено в 02:45
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Технологии

Хакеры похитили биткоины на сумму около $41 млн у криптобиржи Binance

Согласно заявлению, взломщики провели "крупномасштабное нарушение данных", в результате которого похитили 7 тыс. биткоинов, что, как отмечает интернет-портал TechCrunch, эквивалентно $41 млн.
Обновлено в 06:18
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Политика

Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе

Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

Прокуратура потребовала для Кокорина и Мамаева реальные сроки

Сторона обвинения попросила назначить наказание Александру Кокорину и его брату Кириллу Кокорину в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима на срок 1 год и 6 месяцев; Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому – на срок 1 год и 5 месяцев.
Обновлено 06 мая в 10:58
Армия и оружие

Прицельно-навигационный комплекс СВП-24 «Гефест» будет модернизирован

Обновлено в 05:49
Общество

Минпросвещения изменит систему питания в школах

Как пояснили РБК в пресс-службе ведомства, полученные данные лягут в основу формирования единой системы организации горячего питания в школах.
Обновлено в 02:26
Общество

Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб

В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли отказалась играть в байопике Селин Дион

Селин предложила ей сыграть главную роль в байопике о своей жизни под рабочим названием «Сила любви» – фильме-мюзикле с бюджетом 23 миллиона долларов, который расскажет о творчестве и семейной жизни Селин Дион.
Обновлено вчера в 10:55
Политика

В Кремле прокомментировали заявление Ирана по СВПД

Пресс-секретарь президента назвал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки серьезной, «спровоцированной предыдущими волюнтаристскими решениями».
Обновлено в 06:28
Общество

Город на Сицилии распродает дома по 1 евро

Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Политика

Песков прокомментировал доклад о «грязной» нефти в «Дружбе»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал доклад о "грязной" нефти в "Дружбе".
Обновлено в 06:08
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Спорт

Александр Логинов женится на украинской биатлонистке

Обновлено в 03:46
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Общество

В Туле проходит торжественное открытие парка «Патриот-Тула»

Развлекательная программа ждет посетителей парка «Патриот-Тула» также с 9 по 12 мая.
Обновлено в 04:10
Авто

Suzuki представила лимитированную версию Swift Sport Katana

Японская компания Suzuki, выпускающая автомобили и мотоциклы, решила объединить оба мира в хэтчбеке Swift Sport Katana.
Обновлено в 03:54
Экология

Введен запрет на посещение лесов в 18 лесничествах Иркутской области

На время действия приказа организуют контрольно-пропускные пункты, а лесные дороги перекроют, сообщает правительство Иркутской области.
Обновлено в 06:30
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