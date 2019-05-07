Экономика

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП РФ в 2019 годуПРАЙМ вчера в 08:00

В 2020 году ЕК ожидает роста экономики страны на 1,8%, как и в предыдущем прогнозе. В 2018 году, по оценке ЕК, ВВП РФ вырос на 2,3%. Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в России в 2019 году составит 4%, в 2020 году — 3,9%, что ниже осенней оценки.
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Европейские фондовые рынки завершили торги падением

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Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году

ПРАЙМвчера в 08:00

Еврокомиссия понизила прогноз по росту российского ВВП в 2019 году

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Еврокомиссия ухудшила прогноз роста экономики РФ в этом году

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Еврокомиссия снизила прогноз роста экономики США в 2019 году с 2,6% до 2,4%

ТАССвчера в 09:20

Еврокомиссия снизила прогноз роста экономики РФ на текущий год

News.ruвчера в 10:50
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Супруга Зеленского не обращалась по вопросу оформления квартиры в Ялте

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Полицейский покончил с собой в центре Москвы

В центре Москвы покончил с собой сержант полиции, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

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В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Японии автомобиль въехал в толпу детей

Автомобиль врезался в толпу детей в префектуре Сига. Об этом в среду сообщили местные правоохранительные органы.
Обновлено вчера в 22:37
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Нурмагомедов отменил тур по Великобритании

Турне российского чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов по Великобритании отменено.
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Общество

Дочь Халдея рассказала о создании снимка «Знамя Победы над рейхстагом»

Анна Халдей, дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея, рассказала о создании легендарного фото «Знамя Победы над рейхстагом», на котором бойцы Красной Армии водружают советский флаг над главным символом гитлеровской Германии.
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Коломойский: Тимошенко просила помочь ей на выборах

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко просила его помочь ей на выборах президента Украины.
Обновлено вчера в 19:37
Футбол

Лионель Месси в профессиональной карьере потерпел 15 крупных поражений

Вчерашний матч в Ливерпуле стал для Месси 813-м в профессиональной карьере (684 – за «Барселону», 129 – за сборную Аргентины).
Обновлено в 01:36
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Набор для шашлыка за год подорожал на 16%

Шашлычный набор в России за год подорожал на 16%, его цена составила 970 рублей.
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Райан Рейнольдс «слил» полнометражного «Детектива Пикачу»

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Политика

В Германии намерены оспорить законность баз США в Европе

Немецкие парламентарии намерены поставить под вопрос законность присутствия американских военных баз в Европе.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

В результате схода лавины семь человек погибли, девушкам удалось спастись.
Обновлено в 04:32
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Финансы

Банк России перевел свои активы из США в Китай

В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено вчера в 17:11
Общество

Названа опасность полоскания рта после чистки зубов

Шотландскими медиками названа опасность полоскания ротовой полости после чистки зубов.
Обновлено 06 мая в 12:10
Происшествия

Медведев поручил улучшить организацию воздушных перевозок

Министр транспорта Евгений Дитрих получил поручение усовершенствовать организацию воздушных перевозок в России, следует из списка решений, принятых на заседании правительства 7 мая.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Площадь лесных пожаров в Иркутской области удвоилась за сутки

В Иркутской области лес горит уже на 16 тысячах гектаров - всего за сутки площадь пожаров выросла более чем в два раза.
Обновлено в 04:59
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Политика

На Украине хотят признать выданные в Донбассе паспорта РФ недействительными

Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что кабмин страны будет добиваться решения, по которому выданные в Донбассе российские паспорта будут считаться в стране недействительными.
Обновлено в 04:58
Политика

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 05:02
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров

Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Обновлено в 03:22
Политика

NYT: бизнес Трампа потерял $1,17 млрд в 1985–1994 годах

Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 по 1994 год понес убытки в $1,17 млрд, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные о налоговых отчислениях.
Обновлено в 02:58
Здоровье

Во Франции запретили опасную пищевую добавку Е171

С января будущего года во Франции не будут производить либо импортировать продукты питания, в которых присутствует популярная пищевая добавка E171, или диоксид титана, сообщает немецкое издание «Центр здоровья».
Обновлено в 04:34
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Гаджеты

Представлена новая операционная система Android 10

Пока Android не получил название и его обозначают как Q, а только к финальному релизу станет известно, как будет называться десятая версия мобильной операционной системы.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене

Обновлено в 04:21
Общество

В Новосибирске установили памятник Сталину

На территории Новосибирского областного комитета КПРФ установили памятник Иосифу Сталину, сообщил «РИА Новости» глава инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк.
Обновлено в 02:49
Политика

Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке

Иран приостановит исполнение некоторых обязательств в рамках так называемой ядерной сделки, говорится в сообщении президента Ирана Хасана Рухани.
Обновлено в 01:42
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