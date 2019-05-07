Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП РФ в 2019 годуПРАЙМ вчера в 08:00
В 2020 году ЕК ожидает роста экономики страны на 1,8%, как и в предыдущем прогнозе. В 2018 году, по оценке ЕК, ВВП РФ вырос на 2,3%. Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в России в 2019 году составит 4%, в 2020 году — 3,9%, что ниже осенней оценки.
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