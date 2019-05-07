Энергетика

Еврокомиссия снизила прогноз цены нефти Brent на 2019 годNews.ru вчера в 08:30

Предыдущая оценка составляла $80,6 за бочку. При этом оценка стоимости барреля нефти марки Brent в 2020 году также снижена до $67,8 против $76,7 в осеннем прогнозе. Таким образом, прогноз на 2019 год ниже на 14%, а на 2020 год — на 12%, чем прежняя оценка.
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Еврокомиссия снизила прогноз цены на нефть на 2019-2020 годы

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Росбалтвчера в 10:59

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