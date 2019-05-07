Энергетика

Еврокомиссия снизила прогноз цены нефти Brent на 2019 годNews.ru вчера в 08:30

Предыдущая оценка составляла $80,6 за бочку. При этом оценка стоимости барреля нефти марки Brent в 2020 году также снижена до $67,8 против $76,7 в осеннем прогнозе. Таким образом, прогноз на 2019 год ниже на 14%, а на 2020 год — на 12%, чем прежняя оценка.
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Еврокомиссия скорректировала прогноз по цене нефти Brent

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Еврокомиссия снизила прогноз цены нефти Brent на 2019 год

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ЕК снизила оценку стоимости нефти Brent в 2019 г до $69,2

ПРАЙМвчера в 07:56

Еврокомиссия ухудшила прогнозы по ценам на нефть

Саминвесторвчера в 08:12
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Власти Украины повысили зарплаты военным в Донбассе

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Медики предложили лечить храп электричеством

Медики разработали новый способ избавления от храпа, которому подвержено около половины взрослого населения РФ.
Обновлено вчера в 19:10
Хоккей

«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ

В финале Западной конференции "блюзмены" сыграют с победителем пары "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".
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Кино

В Сеть попала полная версия фильма «Покемон. Детектив Пикачу»

В англоязычной версии фильма Пикачу озвучивает Райан Рейнольдс, а в России свой голос покемону подарит Петр Иващенко, который озвучивает Рейнольдса в фильмах с ним.
Обновлено в 03:10
Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" выходит в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд В прошлом сезоне английский клуб встречался в финале с мадридским "Реалом" и проиграл ему со счетом 1:3.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол

Жозеп Бартомеу: «Не могу объяснить четвертый гол»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поделился мнением о вылете в полуфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля».
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Экономика

ЦБ определился со сроком запуска оплаты покупок по QR-коду

Для переводов в адрес юрлиц будут использоваться QR-коды двух типов — статические, в которых будет закодирован счет магазина, и динамические, которые будут формироваться с учетом суммы покупки, например на дисплее кассового аппарата, сообщили еще четыре источника РБК на платежном рынке.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Установленный ко Дню Победы памятник упал на ребенка

Новый памятник, который был установлен ко Дню Победы в селе Камышевка в Курганской области, упал на 10-летнего ребенка.
Обновлено в 03:27
Происшествия

«Его знал каждый школьник». За что главарю банды из Коми грозит пожизненное

Почти 700 свидетелей, 200 обысков и 60 очных ставок — следователи несколько лет по крупицам собирали уголовное дело Юрия Пичугина и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в создании одной из самых безжалостных и влиятельных банд Республики Коми.
Обновлено в 01:00
Общество

До 10% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в День Победы

В День Победы в столице ожидаются ливневые дожди и грозы, за сутки может выпасть до 10% месячной нормы осадков, при этом показатели дневной температуры будут доходить до 24 градусов тепла, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
Обновлено 06 мая в 06:38
Происшествия

В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена

Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 02:07
Общество

Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя

Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов.
Обновлено 06 мая в 09:31
Экономика

Годовая прибыль Toyota упала почти на четверть

Чистая прибыль японского автопроизводителя Toyota по итогам 2019 финансового года (завершился 19 марта 2019 года) составила 1,8 трлн иен ($17,1 млрд), сообщает компания.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Тюмени массово эвакуируют торговые центры

В Тюмени «заминировали» четыре торговых центра.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Во Владивостоке эвакуировали несколько торговых центров

В соцсетях опубликованы фото и видео с мест эвакуации: на них видно, что людей вывели как минимум из семи крупных торговых центров Владивостока.
Обновлено в 02:38
Политика

Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке

Тегеран направил пять писем странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.
Обновлено в 01:47
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
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Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Украина усилила охрану границы из-за российских байкеров

Украинские пограничники усилили меры безопасности на границе накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы страны.
Обновлено в 03:22
Происшествия

В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением

Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому

Обновлено вчера в 14:04
Общество

Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

Семь человек погибли под лавиной на Алтае

Группа туристов попала под лавину на Алтае, погибли семь человек, сообщил источник "Интерфакса" в среду.
Обновлено в 00:31
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.
Обновлено вчера в 19:26
Общество

Киев тайно заимствовал концепцию моста у архитекторов из Швейцарии

Власти Киева украли концепцию мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" у швейцарской архитектурной студии Leuppi & Schafroth Architekten.
Обновлено в 02:35
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