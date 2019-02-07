Энергетика
Еврокомиссия резко понизила прогноз цены на нефтьЕвразия Daily 01:46
Еврокомиссия в новом экономическом прогнозе резко понизила оценку цены на нефть марки Brent в 2019—2020 годах до $ 61 за баррель. Об этом говорится в отчете организации.
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Кино
Умер народный артист Сергей Юрский
Обновлено в 01:17
Происшествия
Кадыров прокомментировал задержание помощника постпреда Чечни в Крыму
Обновлено вчера в 13:43
Авто
Официально представлен седан Subaru Legacy нового поколения
Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено вчера в 16:23
Авто
Новый Nissan Qashqai начали собирать в Санкт-Петербурге
Сегодня, 7 февраля, на заводе Nissan в Санкт-Петербурге началось серийное производство обновленного кроссовера Nissan Qashqai.
Обновлено вчера в 10:57
Кино
Путин поздравил Ирину Муравьеву с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Ирину Муравьеву с 70-летним юбилеем, назвав ее роли в кино знаковыми, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Кузбассе автобус с шахтерами упал с обрыва
В Кемеровской области вахтовый автобус с шахтерами перевернулся и упал в обрыв. ЧП произошло на технологической дороге разреза "Распадский".
Обновлено в 00:26
Спорт
МПК условно восстановил в правах Паралимпийский комитет России
Международный паралимпийский комитет (МПК) условно восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).
Обновлено в 03:57
Происшествия
Самолет врезался в фонарный столб в Домодедово
В столичном аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб, передает ТАСС.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
«Световой купол»: ветеран ВВС США рассказал о «секретном оружии СССР»
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
СК проверит информацию об избиении в Перми ветерана ВОВ коллекторами
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по материалам СМИ, согласно которым ветерана Великой Отечественной войны в Перми избили коллекторы, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 11:45
Гаджеты
Смартфоны на Android можно было взломать при помощи PNG-картинки
Хакеры могли взламывать Android-устройства при помощи особым образом модифицированных изображений в формате PNG, содержащих вредоносный код.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Боксер Александр Костромин убит в Белгороде
Российский боксер Александр Костромин был убит в Белгороде. Спортсмена застрелили возле его дома в микрорайоне "Улитка".
Обновлено вчера в 20:53
Транспорт
Журналистка из Швеции оценила работу общественного транспорта в России
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Reebok удалил провокационную рекламу с феминистскими лозунгами
Обновлено вчера в 16:12
Наука
Исследователи обнаружили самую древнюю раковую опухоль
В 2016 году ученые из ЮАР сообщили о находке костей стопы с раковой опухолью возрастом 1,7 миллиона лет.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
СМИ обнаружили еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»
Накануне британское издание The Telegraph сообщило, что в деле об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появился третий россиянин: его якобы зовут Сергей Федотов, он также является сотрудником ГРУ, как и основные подозреваемые Петров и Боширов.
Обновлено в 03:24
Транспорт
Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта
С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Политика
Чубайс прокомментировал освобождение Квачкова
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал освобождение из заключения экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова.
Обновлено вчера в 19:56
Общество
Назван самый опасный стиральный порошок
В тесте участвовали порошки для цветного белья следующих брендов: «МИФ», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан» и AOS/«Я родился» для детского белья.
Обновлено в 00:46
Спорт
Логинов выиграл бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
Обновлено вчера в 15:42
Транспорт
«РИА Новости»: прекращены авиаперелеты с Байконура в Москву
Космодром Байконур остался без регулярных рейсов в Москву, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник на космодроме.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Идентифицировано тело пропавшего футболиста Салы
Обновлено вчера в 18:12
Гаджеты
Apple устранила возможность подслушивать абонентов через FaceTime
Apple выпустила обновление iOS 12.1.4, чтобы исправить серьезную уязвимость в FaceTime, которая позволяла людям в мессенджере FaceTme подслушивать пользователей iPhone.
Обновлено в 03:23
Экономика
Visa введет в России снятие денег с карт в магазинах
Международная платежная система Visa направила письма в российские банки и предписала им подготовиться к снятию наличных средств в кассах к апрелю 2019 года.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Мамаева и Кокорина оставили в СИЗО еще на два месяца
Тверской суд Москвы продлил срок ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, обвиняемым в хулиганстве, еще на два месяца, до 8 апреля, передает Sports.ru.
Обновлено 06 февраля в 07:45
Общество
В Москве ограничат продажу алкоголя 23 февраля
В Москве 23 февраля и 24 февраля в связи с проведением массовых мероприятий по случаю Дня защитника Отечества вступят в силу ограничения на продажу алкогольной продукции.
Обновлено в 01:36
Транспорт
Север красной ветки московского метро закроют до 24 февраля
Северный участок Сокольнической линии Московского метрополитена закроют с 16 по 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии.
Обновлено в 03:21
Транспорт
Певица Валерия застряла на трассе Хабаровск-Комсомольск в лютый мороз
Неприятный инцидент произошел с певицей Валерией, гастролирующей по Дальнему Востоку, по дороге из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре.
Обновлено вчера в 22:44
Авто
Представлен обновлённый внедорожник Toyota Sequoia
Сегодня на открытии автосалона в Чикаго состоялась презентация полноразмерного внедорожника Тойоту Sequoia в форсированной модификации TRD Pro.
Обновлено вчера в 06:25