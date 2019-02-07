Еврокомиссия резко понизила прогноз цены на нефтьЕвразия Daily 01:46

Еврокомиссия в новом экономическом прогнозе резко понизила оценку цены на нефть марки Brent в 2019—2020 годах до $ 61 за баррель. Об этом говорится в отчете организации.

Авто Официально представлен седан Subaru Legacy нового поколения Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.

Авто Новый Nissan Qashqai начали собирать в Санкт-Петербурге Сегодня, 7 февраля, на заводе Nissan в Санкт-Петербурге началось серийное производство обновленного кроссовера Nissan Qashqai.

Кино Путин поздравил Ирину Муравьеву с юбилеем Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Ирину Муравьеву с 70-летним юбилеем, назвав ее роли в кино знаковыми, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Происшествия В Кузбассе автобус с шахтерами упал с обрыва В Кемеровской области вахтовый автобус с шахтерами перевернулся и упал в обрыв. ЧП произошло на технологической дороге разреза "Распадский".

Спорт МПК условно восстановил в правах Паралимпийский комитет России Международный паралимпийский комитет (МПК) условно восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

Происшествия Самолет врезался в фонарный столб в Домодедово В столичном аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб, передает ТАСС.

Происшествия СК проверит информацию об избиении в Перми ветерана ВОВ коллекторами Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по материалам СМИ, согласно которым ветерана Великой Отечественной войны в Перми избили коллекторы, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Гаджеты Смартфоны на Android можно было взломать при помощи PNG-картинки Хакеры могли взламывать Android-устройства при помощи особым образом модифицированных изображений в формате PNG, содержащих вредоносный код.

Происшествия Боксер Александр Костромин убит в Белгороде Российский боксер Александр Костромин был убит в Белгороде. Спортсмена застрелили возле его дома в микрорайоне "Улитка".

Наука Исследователи обнаружили самую древнюю раковую опухоль В 2016 году ученые из ЮАР сообщили о находке костей стопы с раковой опухолью возрастом 1,7 миллиона лет.

Происшествия СМИ обнаружили еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей» Накануне британское издание The Telegraph сообщило, что в деле об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появился третий россиянин: его якобы зовут Сергей Федотов, он также является сотрудником ГРУ, как и основные подозреваемые Петров и Боширов.

Транспорт Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.

Политика Чубайс прокомментировал освобождение Квачкова Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал освобождение из заключения экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова.

Общество Назван самый опасный стиральный порошок В тесте участвовали порошки для цветного белья следующих брендов: «МИФ», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан» и AOS/«Я родился» для детского белья.

Транспорт «РИА Новости»: прекращены авиаперелеты с Байконура в Москву Космодром Байконур остался без регулярных рейсов в Москву, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник на космодроме.

Гаджеты Apple устранила возможность подслушивать абонентов через FaceTime Apple выпустила обновление iOS 12.1.4, чтобы исправить серьезную уязвимость в FaceTime, которая позволяла людям в мессенджере FaceTme подслушивать пользователей iPhone.

Экономика Visa введет в России снятие денег с карт в магазинах Международная платежная система Visa направила письма в российские банки и предписала им подготовиться к снятию наличных средств в кассах к апрелю 2019 года.

Происшествия Мамаева и Кокорина оставили в СИЗО еще на два месяца Тверской суд Москвы продлил срок ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, обвиняемым в хулиганстве, еще на два месяца, до 8 апреля, передает Sports.ru.

Общество В Москве ограничат продажу алкоголя 23 февраля В Москве 23 февраля и 24 февраля в связи с проведением массовых мероприятий по случаю Дня защитника Отечества вступят в силу ограничения на продажу алкогольной продукции.

Транспорт Север красной ветки московского метро закроют до 24 февраля Северный участок Сокольнической линии Московского метрополитена закроют с 16 по 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии.

Транспорт Певица Валерия застряла на трассе Хабаровск-Комсомольск в лютый мороз Неприятный инцидент произошел с певицей Валерией, гастролирующей по Дальнему Востоку, по дороге из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре.