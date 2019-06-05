Экономика

Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджетаРБК вчера в 08:58

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.
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Еврокомиссия потребовала от Италии устранить нарушения в бюджетной политике – в частности, сократить госдолг

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Италию принуждают долгом

Коммерсантъвчера в 11:10

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РБКвчера в 08:58

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Брюссель может взыскать долги с Рима — СМИ

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Еврокомиссия рекомендовала начать санкционную процедуру против Италии за дефицит бюджета

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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
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Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
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Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
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Происшествия

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Неймар получил травму и пропустит Кубок Америки

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Верховная рада отказалась отправить Климкина в отставку

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Происшествия

Во Владивостоке из-за тумана в ДТП попали 25 автомобилей

На дороге Де-Фриз - Седанка - Патрокл, где из-за неблагоприятных погодных условий произошло восемь автомобильных аварий, пострадали 25 машин, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
Обновлено в 04:07
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Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов

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Экономика

Силуанов призвал не уделять слишком много внимания делу Калви

Инциденту с основателем Baring Vostok Майклом Калви уделяется слишком много внимания, похожие проблемы случаются и у российских бизнесменов, нужно решать вопрос системно, считает первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
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Общество

В Барнауле уволен вице-мэр, ответственный за городское хозяйство

Заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко 6 июня освобождён от занимаемой должности.
Обновлено в 04:48
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка «Взаимодействие» с четверга, 6 июня.
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Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
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Политика

На Украине политику Зеленского в Донбассе назвали позорной

Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу выглядит позорно и беспомощно, написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.
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Энергетика

Глава «Роснефти» ждет высокую волатильность на рынке нефти

Волатильность цен на рынке нефти вырастет в будущем, что объясняется манипулированием и политикой глобального регулятора.
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Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
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Политика

Путин прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин находится в Санкт-Петербурге, где в ближайшие два дня он будет участвовать в мероприятиях международного экономического форума (ПМЭФ).
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Авто

В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval

Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
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Политика

В Кремле считают успешным опыт назначения в регионы людей из ФСО

Опыт назначения на губернаторские посты выходцев из ФСО в Кремле считают успешным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Музыка

В Екатеринбурге показали график выступлений на Ural Music Night

Организаторы Ural Music Night презентовали полную программу фестиваля.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ

На Митинском кладбище в Москве началась церемония прощания с бывшим бойцом спецназа главного управления Генштаба Никитой Белянкиным, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:13
Транспорт

К 2027 году московское метро может вырасти в два раза

В этом году запланирован ввод 14 новых станций метро, в следующем – 9, в 2021-м – 12, в 2022-м – 18, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
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Опубликован постер новой «Чудо-женщины» в золотой броне

Режиссер Пэтти Дженкинс опубликовала постер «Чудо-женщины: 1984». На постере изображена главная героиня кинокомикса в броне Золотого орла.
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Рада проигнорировала законопроект Зеленского о незаконном обогащении

Проект закона о незаконном обогащении чиновников, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, не набрал необходимого количества голосов и не был включён в повестку дня парламента, сообщило 6 июня издание Liga.net.
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Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет

Глава Минтруда Максим Топилин считает, что необходимо подумать над выплатой нуждающимся семьям пособия на детей до 18 лет.
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Мэрия Екатеринбурга показала список мест для размещения храма

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Клубы РПЛ выступили за расширение лиги

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.
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