Экономика
Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджетаРБК вчера в 08:58
Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.
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Общество
Бари Алибасова готовят к операции
Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Общество
Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка
Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено вчера в 07:36
Экономика
США начали активно вкладывать деньги в Россию
В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Элисте трех полицейских заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых уполномоченных из Элисты подозревают в тяжелейшем преступлении: убийстве пожилой женщины.
Обновлено в 01:40
Общество
Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина
Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Происшествия
Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества
Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Футбол
Неймар получил травму и пропустит Кубок Америки
Обновлено в 05:52
Политика
Верховная рада отказалась отправить Климкина в отставку
Верховная рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 06:03
Происшествия
Во Владивостоке из-за тумана в ДТП попали 25 автомобилей
На дороге Де-Фриз - Седанка - Патрокл, где из-за неблагоприятных погодных условий произошло восемь автомобильных аварий, пострадали 25 машин, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
Обновлено в 04:07
Кино
Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов
Обновлено в 05:30
Экономика
Силуанов призвал не уделять слишком много внимания делу Калви
Инциденту с основателем Baring Vostok Майклом Калви уделяется слишком много внимания, похожие проблемы случаются и у российских бизнесменов, нужно решать вопрос системно, считает первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 03:35
Общество
В Барнауле уволен вице-мэр, ответственный за городское хозяйство
Заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко 6 июня освобождён от занимаемой должности.
Обновлено в 04:48
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка «Взаимодействие» с четверга, 6 июня.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
На Украине политику Зеленского в Донбассе назвали позорной
Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу выглядит позорно и беспомощно, написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.
Обновлено в 03:41
Энергетика
Глава «Роснефти» ждет высокую волатильность на рынке нефти
Волатильность цен на рынке нефти вырастет в будущем, что объясняется манипулированием и политикой глобального регулятора.
Обновлено в 04:58
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Путин прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин находится в Санкт-Петербурге, где в ближайшие два дня он будет участвовать в мероприятиях международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 05:36
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
В Кремле считают успешным опыт назначения в регионы людей из ФСО
Опыт назначения на губернаторские посты выходцев из ФСО в Кремле считают успешным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Музыка
В Екатеринбурге показали график выступлений на Ural Music Night
Организаторы Ural Music Night презентовали полную программу фестиваля.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ
На Митинском кладбище в Москве началась церемония прощания с бывшим бойцом спецназа главного управления Генштаба Никитой Белянкиным, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:13
Транспорт
К 2027 году московское метро может вырасти в два раза
В этом году запланирован ввод 14 новых станций метро, в следующем – 9, в 2021-м – 12, в 2022-м – 18, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:15
Кино
Опубликован постер новой «Чудо-женщины» в золотой броне
Режиссер Пэтти Дженкинс опубликовала постер «Чудо-женщины: 1984». На постере изображена главная героиня кинокомикса в броне Золотого орла.
Обновлено в 05:26
Политика
Рада проигнорировала законопроект Зеленского о незаконном обогащении
Проект закона о незаконном обогащении чиновников, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, не набрал необходимого количества голосов и не был включён в повестку дня парламента, сообщило 6 июня издание Liga.net.
Обновлено в 05:24
Экономика
Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет
Глава Минтруда Максим Топилин считает, что необходимо подумать над выплатой нуждающимся семьям пособия на детей до 18 лет.
Обновлено в 05:59
Футбол
Клубы РПЛ выступили за расширение лиги
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.
Обновлено в 06:03