Экономика
Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджетаРБК 08:58
Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.
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Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
По словам представителя продюсера Вадима Горожанкина, больной находится в сознании и дышит самостоятельно, однако далекоидущих прогнозов помощник Алибасова озвучивать не стал, а сказал лишь, что при наилучшем исходе «выздоровление может занять месяцы».
Обновлено в 09:02
Происшествия
Пострадавшие при учениях солдаты подали иск на 5 млн
Обновлено в 13:15
Политика
Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине
Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Крейсер «Москва» вновь вышел в море после долгих лет простоя
После перерыва на ремонт флагман Черноморского флота крейсер "Москва" отправился в море.
Обновлено в 08:29
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:38
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие
Россия и Китай призвали ядерные державы отказаться от холодной войны
Москва и Пекин призвали ядерные державы отказаться от холодной войны.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
Обновлено в 01:59
Политика
Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно
Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено в 14:38
Авто
В Тульской области начал работу завод Great Wall
Компания Great Wall запустила новый автомобильный завод, построенный в Тульской области. Об этом сообщает Минпромторг России.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии
Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:16
Происшествия
Названа причина крушения самолета Качиньского
Ранее сообщалось, что СК предоставил новые данные по крушению самолета Качиньского.
Обновлено в 13:37
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Политика
Росатом подписал контракт на сооружение блоков АЭС в Китае
Росатом и государственная корпорация ядерной промышленности КНР подписали контракт на сооружение энергоблоков № 3 и № 4 АЭС «Сюйдапу».
Обновлено в 11:53
Общество
Декларация Никиты Михалкова исчезла из сведений о доходах руководителей столичных театров
Из сведений о доходах руководителей московских театров, публикуемые московскими властями, исчезла декларация Никиты Михалкова.
Обновлено в 14:38
Политика
Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием Зеленского
Напомним, что ранее в среду Зеленский дал отрицательную оценку деятельности Супрун и даже намекнул на её расхожее прозвище Доктор Смерть.
Обновлено в 11:28
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города.
Обновлено в 14:53
Технологии
Удаление оборудования Huawei из сетей в США может стать кошмаром для сельских операторов
Поскольку США пытаются вытеснить китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei с местного рынка, сельские операторы связи готовятся к наступлению проблем.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Спасатели раскрутили старушку: не самая удачная эвакуация
У спасателей не оставалось иного выбора, кроме как продолжить полет с пациенткой под днищем воздушного судна: при попытке посадки она могла зацепить камни и еще сильнее пострадать, а затягивать ее в салон было также опасно — рядом стойки шасси и металл фюзеляжа.
Обновлено в 12:09
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Россия получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, однако уровень представительства не уточнялся.
Обновлено 03 июня в 11:14
Происшествия
Подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка полицейских уволили
Полицейских, подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего ребенка в Киевской области, уволили со службы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Финансы
Рубль надеется на предстоящие аукционы Минфина РФ
Поддержку рублю оказывали слабость американского доллара и предстоящие аукционы Минфина РФ.
Обновлено в 00:11
Политика
«Оппоблок» обвинил Зеленского в продолжении «позорной политики» Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает «позорную политику» экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:57
Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко
Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 14:09