Экономика
Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджетаРБК 08:58
Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.
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Футбол
Эриксен сообщил о желании покинуть «Тоттенхэм»
Обновлено в 05:36
Политика
Глава Астраханской области покинул пост ради спецслужб
Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку ради работы в спецслужбах.
Обновлено в 12:28
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На одном из снимков Литвинова держит подросшую дочку на руках. Хабенский тоже позировал для фото с шариком.
Обновлено в 12:11
Авто
В Тульской области начал работу завод Great Wall
Компания Great Wall запустила новый автомобильный завод, построенный в Тульской области. Об этом сообщает Минпромторг России.
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Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Суд арестовал бармена по делу об убийстве спецназовца в драке
Красногорский городской суд арестовал Нарека Степаняна по делу об убийстве экс-спецназовца в драке в Подмосковье, передает РИА "Новости".
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Происшествия
Бари Алибасов находится в токсикореанимации
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Шойгу заявил, что обстановка на границах СНГ напряженная
Военно-политическая обстановка на границах Содружества Независимых Государств крайне напряженная, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания Совета министров обороны (СМО) государств-участников СНГ в Анапе.
Обновлено в 03:59
Политика
Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
Происшествия
В квартире вице-мэра российского города нашли бордель
Обновлено в 07:47
Футбол
«ПСЖ» объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Обновлено в 12:36
Гаджеты
В Google Play нашли более 200 приложений, наносящих вред смартфонам
Точный список приложений-вредителей в Google Play включает 238 единиц. Отмечается, что их устанавливали 440 млн раз.
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Здоровье
Ученые назвали оптимальное число шагов в день
Обновлено в 10:19
Футбол
UEFA оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал на 15 тысяч евро модель Кинси Волански, которая выбежала в купальнике на поле во время финала Лиги чемпионов «Ливерпуль»—«Тоттенхем», передает Marcа.
Обновлено в 12:39
Общество
Пять требований гаишника, которые водители имеют право игнорировать
Пройти в патрульный автомобиль Пункт 93.3 Приказа МВД № 664 допускает, что сотрудник ГИБДД имеет право предложить автовладельцу занять место в патрульной машине, либо пройти в служебное помещение, когда его участие необходимо для оформления процессуальных документов.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.
Обновлено в 12:50
Политика
Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию
В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 03:52
Авто
Назвали самые безопасные подержанные автомобили для перевозки детей
Как показал недавний опрос, подавляющее большинство российских водителей ответственно относятся к вопросам безопасности своих детей и всегда используют детское кресло или ДДУ.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
«Люблю, умею, практикую». Дима Билан рассказал о сексе
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Политика
Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму
Постпреды стран ЕС одобрили продление ограничительных мер в отношении России из-за присоединения Крыма, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Обновлено в 11:22
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 11:54
Политика
Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате
Пресс-секретарь экс-президента Украины Порошенко Цеголко обвинил нынешнего главу государства в плагиате.
Обновлено в 12:38
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Экономика
В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»
Девелоперская компания "Галс-девелопмент" выставила на открытые торги московскую гостиницу "Пекин".
Обновлено в 03:47