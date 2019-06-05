Экономика

Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджетаРБК 08:58

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.
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