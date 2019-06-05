Экономика
Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджетаРБК 08:58
Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.
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Технологии
На ПМЭФ состоялся первый в России звонок по 5G
Речь идет о первом из России звонке в сети 5G между абонентами Tele2 и «Мегафона», который совершили гендиректор Tele2 Сергей Эмдин и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерик Ваносчуйзе.
Обновлено в 12:01
Политика
Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине
Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Авто
Стартовали продажи нового кроссовера Chevrolet Tracker
Обновленная модификация кроссовера Chevrolet Tracker с сегодняшнего дня поступила в продажу на рынок.
Обновлено в 11:24
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Обновлено в 06:18
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 47,49 млрд рублей
Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 47,487 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
Обновлено в 08:24
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала ниже $60 за баррель впервые с января
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель. Это произошло впервые с 29 января.
Обновлено в 12:05
Футбол
Матч Россия — Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров
Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.
Обновлено в 11:12
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Наука
Неандертальцы могли вымереть без вмешательства вулканов и Homo sapiens
Наши предки — кроманьонцы — как и неандертальцы, произошли от гейдельбергского человека (Homo heidelbergensis), который проживал 345—700 тыс. лет назад.
Обновлено в 06:49
Политика
Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию
В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 03:52
Политика
Суд заочно арестовал украинку, напавшую на посольство России в Киеве
Суд заочно арестовал украинку Ирму Крат — лидера "женской сотни" Майдана, — за причастность к нападению на здание посольства России в Киеве в 2016 году.
Обновлено в 09:16
Общество
В работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Авто
Названа стоимость кроссовера Haval F7 российской сборки
Китайский кроссовер Haval F7, производство которого началось на заводе компании, расположенном в индустриальном парке «Узловая» под Тулой, будет предлагаться российскими дилерами по цене от 1 449 000 рублей.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Певица Нюша назвала причины расставания с Егором Кридом
Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено вчера в 21:55
Футбол
Дзюба встал в ворота сборной России
На тренировке национальной команды в Новогорске футболист встал в ворота и отразил несколько ударов партнеров.
Обновлено вчера в 10:52
Общество
Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза
Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Транспорт
В России начали тестировать вагоны с ароматизацией
Федеральная пассажирская компания (ФПК) запустила тестирование ароматизации вагонов в поездах, говорится в сообщении компании, опубликованном в среду на ее сайте.
Обновлено в 07:09
Футбол
Сегодня Португалия и Швейцария сыграют в полуфинале Лиги наций
Сегодня состоится первый полуфинал Лиги наций, в котором сыграют Португалия и Швейцария.
Обновлено в 06:06
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»
Обновлено в 08:22
Экономика
Суд запретил допэмиссию банка «Восточный» на 5 млрд рублей
Компания «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна подала в Арбитражный суд Амурской области иск с требованием отменить допэмиссию акций банка «Восточный».
Обновлено в 11:01
Политика
В Воронеже установили «надгробие Путину»
В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 11:06