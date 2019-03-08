Энергетика

Еврокомиссия разрешила Total купить Chevron DenmarkКоммерсантъ вчера в 12:31

Еврокомиссия разрешила французской нефтегазовой компании Total приобрести Chevron Denmark, говорится в сообщении ЕК. В сентябре 2018 года Total сообщила о планах выкупить долю Chevron в консорциуме Danish Underground Consortium (DUC), занимающемся нефте- и газодобычей в Северном море.
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Еврокомиссия разрешила Total купить Chevron Denmark

Коммерсантъвчера в 12:31

Еврокомиссия разрешила Total приобрести Chevron Denmark

ПРАЙМвчера в 08:05

ЕК разрешила Total приобрести Chevron Denmark

News.ruвчера в 07:24
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Венесуэла намерена передать верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет жалобу из-за атаки на энергосистему страны, в результате которой произошло масштабное отключение электричества.
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В Красноярском крае самолет выкатился за пределы взлетной полосы

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Латвийский певец Лаурис Рейникс обратился к турецкой авиакомпании Turkish Airlines с просьбой заменить русское прощание «До свидания!» на латвийское «Uzredzēšanos!».
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Бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг был задержан по делу о незаконном выделении земельного участка в Подмосковье.
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В США арестовали одного из самых разыскиваемых убийц

Полиция арестовала одного из десяти самых разыскиваемых американских преступников.
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Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве

Два человека погибли в результате аварии на Ленинградском шоссе на севере Москвы, движение транспорта в сторону области затруднено.
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Общество

Жительнице Японии официально присвоен статус старейшего человека

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Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки денге на Шри-Ланке

Роспотребнадзор предупредил российских путешественников об участившихся случаях заболевания лихорадкой денге на Шри-Ланке.
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Депутат Рады заявил о необходимости отменить санкции

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Обновлено вчера в 21:11
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В Раде заявили о поражении в борьбе с коррупцией

Депутат Верховной рады, глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович призвал украинские власти признаться в поражении в борьбе с коррупцией.
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Женщину зверски убили и сожгли в Челябинске

Обновлено в 00:59
Политика

Бывший министр заявил о подготовке Порошенко к побегу с Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко специально затягивает боевые действия на Донбассе для получения большей выгоды и готовится к побегу из страны после выборов.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

В США школьник погиб в ходе ссоры из-за пирожного

В Хьюстоне (штат Техас) школьник зарезал сверстника во время ссоры из-за шоколадного пирожного брауни, сообщил телеканал KPRC 2 Houston.
Обновлено вчера в 23:22
Общество

Работать на пенсию придется 128 лет

Оказалось, для того чтобы получить минимальную пенсию в России, некоторым гражданам придется работать больше ста лет.
Обновлено вчера в 15:00
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Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла

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Спорт

Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ в Загребе

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в Загребе.
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Происшествия

Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 лет

Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

В Стамбуле полиция применила слезоточивый газ против феминисток

В Стамбуле полицейские применили слезоточивый газ против участниц марша «Ночь феминисток», который был приурочен к Международному женскому дню.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks

Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг заключена под стражу, после того как отказалась давать показания перед большим жюри в окружном суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу о деятельности сайта WikiLeaks.
Обновлено вчера в 16:25
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Васнецова с Павловой все равно пройдут путь Виктории Сливко – самой ненавидимой биатлонистки прошлого сезона.
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Актер Ян-Майкл Винсент умер в штате Северная Каролина в возрасте 73 лет.
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Армия и оружие

Власти КНДР могут готовиться к запуску ракеты

Обновлено вчера в 20:23
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В Китае заявили о работе с США над отменой всех повышенных пошлин

«Группы двух стран по продвижению торговых переговоров продолжают осуществлять консультации, обсуждается возможность отмены всех повышенных пошлин ради того, чтобы торгово-экономические отношения Китая и США вернулись на путь нормализации», — приводит его слова ТАСС.
Обновлено в 00:12
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