Энергетика
Еврокомиссия разрешила Total купить Chevron DenmarkКоммерсантъ вчера в 12:31
Еврокомиссия разрешила французской нефтегазовой компании Total приобрести Chevron Denmark, говорится в сообщении ЕК. В сентябре 2018 года Total сообщила о планах выкупить долю Chevron в консорциуме Danish Underground Consortium (DUC), занимающемся нефте- и газодобычей в Северном море.
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Политика
Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему
Венесуэла намерена передать верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет жалобу из-за атаки на энергосистему страны, в результате которой произошло масштабное отключение электричества.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие
В ДНР заявили о расстреле украинскими солдатами своего командира
Украинские военнослужащие расстреляли своего командира за замечание по поводу распития алкоголя.
Обновлено в 00:51
Происшествия
В Красноярском крае самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Самолет, на борту которого находились 20 пассажиров и 3 члена экипажа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Туруханска на севере Красноярского края, пострадавших нет, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирского СУСК на транспорте Наталья Яковлева.
Обновлено в 00:51
Общество
Местонахождение сокровищ Третьего рейха раскрыли в Германии
Обновлено вчера в 22:51
Спорт
Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на Универсиаде
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие
Россия создаст новые авиационные двигатели на замену зарубежным
В России заканчивается разработка малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800, предназначенного для замены зарубежных аналогов.
Обновлено вчера в 20:51
Общество
Певец из Латвии попросил авиакомпанию заменить русское прощание
Латвийский певец Лаурис Рейникс обратился к турецкой авиакомпании Turkish Airlines с просьбой заменить русское прощание «До свидания!» на латвийское «Uzredzēšanos!».
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Госдеп США объявил тендер на свободный интернет на Украине
«Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепартамента США объявляет об открытом конкурсе для организаций, заинтересованных в подаче заявок на программы, которые продвигают свободу интернета на Украине», — говорится в документе.
Обновлено в 01:10
Происшествия
«Ъ» узнал причину задержания экс-замглавы Росгеологии
Бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг был задержан по делу о незаконном выделении земельного участка в Подмосковье.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
В США арестовали одного из самых разыскиваемых убийц
Полиция арестовала одного из десяти самых разыскиваемых американских преступников.
Обновлено вчера в 21:19
Армия и оружие
Пентагон вновь пригрозил Турции из-за покупки С-400
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве
Два человека погибли в результате аварии на Ленинградском шоссе на севере Москвы, движение транспорта в сторону области затруднено.
Обновлено в 00:53
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки денге на Шри-Ланке
Роспотребнадзор предупредил российских путешественников об участившихся случаях заболевания лихорадкой денге на Шри-Ланке.
Обновлено в 00:39
Политика
Депутат Рады заявил о необходимости отменить санкции
Украине необходимо постепенно отказываться от санкций, заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты Евгений Мураев в интервью телеканалу ATV, которое политик разместил на своем канале в YouTube.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
В Раде заявили о поражении в борьбе с коррупцией
Депутат Верховной рады, глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович призвал украинские власти признаться в поражении в борьбе с коррупцией.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Женщину зверски убили и сожгли в Челябинске
Обновлено в 00:59
Политика
Бывший министр заявил о подготовке Порошенко к побегу с Украины
Действующий президент Украины Петр Порошенко специально затягивает боевые действия на Донбассе для получения большей выгоды и готовится к побегу из страны после выборов.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
В США школьник погиб в ходе ссоры из-за пирожного
В Хьюстоне (штат Техас) школьник зарезал сверстника во время ссоры из-за шоколадного пирожного брауни, сообщил телеканал KPRC 2 Houston.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Работать на пенсию придется 128 лет
Оказалось, для того чтобы получить минимальную пенсию в России, некоторым гражданам придется работать больше ста лет.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла
Обновлено вчера в 23:34
Спорт
Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ в Загребе
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в Загребе.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 лет
Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
В Стамбуле полиция применила слезоточивый газ против феминисток
В Стамбуле полицейские применили слезоточивый газ против участниц марша «Ночь феминисток», который был приурочен к Международному женскому дню.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks
Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг заключена под стражу, после того как отказалась давать показания перед большим жюри в окружном суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу о деятельности сайта WikiLeaks.
Обновлено вчера в 16:25
Спорт
Спринт на ЧМ уже начался, когда Павлова дарила болельщикам 💩
Васнецова с Павловой все равно пройдут путь Виктории Сливко – самой ненавидимой биатлонистки прошлого сезона.
Обновлено вчера в 13:09
Кино
THR: умер актер Ян-Майкл Винсент
Актер Ян-Майкл Винсент умер в штате Северная Каролина в возрасте 73 лет.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Власти КНДР могут готовиться к запуску ракеты
Обновлено вчера в 20:23
Политика
В Китае заявили о работе с США над отменой всех повышенных пошлин
«Группы двух стран по продвижению торговых переговоров продолжают осуществлять консультации, обсуждается возможность отмены всех повышенных пошлин ради того, чтобы торгово-экономические отношения Китая и США вернулись на путь нормализации», — приводит его слова ТАСС.
Обновлено в 00:12