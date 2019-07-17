Технологии
Еврокомиссия проводит антимонопольное расследование в отношении AmazonПолитическая Экспертиза 10:53
Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении компании Amazon, которая могла нарушить правила конкуренции Европейского союза. Корпорация Amazon использовала засекреченные личные данные от автономных розничных торговцев, что может являться нарушением правил конкуренции ЕС.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:13, Вашингтон
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