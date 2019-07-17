Технологии

Еврокомиссия проводит антимонопольное расследование в отношении AmazonПолитическая Экспертиза 10:53

Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении компании Amazon, которая могла нарушить правила конкуренции Европейского союза. Корпорация Amazon использовала засекреченные личные данные от автономных розничных торговцев, что может являться нарушением правил конкуренции ЕС.
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Еврокомиссия начнет расследование против Amazon

Коммерсантъ05:27

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

Rambler News Service07:54

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

РБК07:04

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

ТАСС07:06

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

Ведомости07:46

СМИ: Еврокомиссия проведет антимонопольное расследование против Amazon

DP.RU06:26

В отношении Amazon начали расследование

Газета.Ru11:08
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Начались работы по возведению всех семи станций Коммунарской линии московского метрополитена - от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки", сообщается на официальном портале мэра Москвы со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
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