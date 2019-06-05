Экономика
Еврокомиссия призвала страны ЕС наложить санкции на ИталиюРосбалт вчера в 11:13
Европейская комиссия рекомендовала ЕС оштрафовать Италию из-за чрезмерного дефицита бюджета этой страны. Как сообщается на сайте ЕК, Брюссель считает, что Италии грозит рост долговой нагрузки и нарушение правил ЕС. В 2019 году дефицит бюджета Италии составил 2,4% ВВП.
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Происшествия
В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину
Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
72-летний продюсер группы «На-На» Бари Алибасов впал в кому
6 июня Бари Алибасову исполнилось 72 года. Свой день рождения продюсер проводит в реанимации в крайне тяжелом состоянии .
Обновлено в 01:39
Кино
Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов
Обновлено в 05:30
Экономика
Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной
В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.
Обновлено в 03:35
Политика
Спикер Рады назвал запрет стрелять по Донбассу «путём к капитуляции»
Запрет боевикам ВСУ обстреливать территорию Донбасса является путём не к миру, а к капитуляции, заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, сообщил 6 июня парламентский телеканал «Рада».
Обновлено в 04:20
Хоккей
Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко заявил, что в плей-офф НХЛ берет пример с Овечкина
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко заявил, что в плей-офф сезона-2018/19 берет пример с форварда "Вашингтона" Александра Овечкина, который в прошлом году стал обладателем Кубка Стэнли.
Обновлено в 04:30
Политика
Экс-президента Украины Ющенко заподозрили в растрате имущества
Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко выдвинули подозрение в присвоении или растрате государственного имущества, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко 5 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 01:13
Здоровье
Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года
Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.
Обновлено в 04:22
Политика
Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault
В конце мая стало известно, что Renault согласился провести переговоры с концерном Fiat Chrysler Automobiles (FCA) насчет слияния двух компаний с равным составом дольщиков — 50:50.
Обновлено в 03:16
Интернет
Instagram анонсировал новый формат контентной рекламы
Для реализации нового рекламного формата Instagram-блогеры получат возможность разрешить бренду использовать публикации в настройках.
Обновлено в 01:20
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Обновлено в 03:53
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Технологии
«МегаФон» и финская Cinia построят первую трансарктическую линию связи
«МегаФон» договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении «МегаФона».
Обновлено в 05:32
Происшествия
СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей
В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Преступную деятельность продуктовых аферистов пресекли в Волгограде
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 6 сотрудников фирмы приобретали в других регионах продукцию из растительных жиров.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Почти 50 машин столкнулись на трассе в Приморье из-за тумана
Около 20 аварий с участием 47 машин произошло на трассе в Приморском крае, затянутой с утра туманом.
Обновлено в 03:21
Политика
Администрация Зеленского обвинила Порошенко в провокации
В пресс-службе президента Зеленского заявили, что администрация рассматривает данный факт как саботаж со стороны некоторых представителей МИД Украины и как осознанную провокацию со стороны команды Петра Порошенко.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Охранника Сергея Пенкина обнаружили в авто с огнестрельным ранением
Охранник артиста Сергея Пенкина был обнаружен в машине с огнестрельным ранением. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 05:35
Политика
Назарбаев рассказал, почему ушел в отставку
Обновлено в 01:45
Авто
Toyota и Subaru создадут совместную платформу для электрокаров
Сегодня, 6 июня, руководители компаний Toyota и Subaru заявили о своем намерении приступить к совместной разработке новой платформы, которая будет использоваться для средне- и полноразмерных электромобилей.
Обновлено в 04:39
Политика
Путин уволил губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Обновлено вчера в 06:56
Хоккей
Лехтеря официально стал игроком СКА
В составе сборной Финляндии Йори Лехтеря стал бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи и выиграл серебро чемпионата мира-2014.
Обновлено в 05:17
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53