Европейские чиновники разработали план укрепления позиций евро в мире. Брюссель призывает членов ЕС переходить на расчеты в евро в стратегических отраслях, прежде всего в торговле нефтью и газом.

Финансы Финансы Минфин РФ прервал серию рекордных закупок валюты Министерство финансов России с 7 декабря по 14 января закупит иностранную валюту в рамках бюджетного правила в объеме 366,1 млрд рублей.

Финансы Финансы В Сбербанке подняли верхнюю границу возраста для получения кредита В Сбербанке приняли решение поднять верхнюю возрастную планку для получения потребительского кредита.

Финансы Финансы Рынок акций РФ вырос по индексу МосБиржи на бумагах «ЛУКОЙЛа» По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2445,55 пункта (+0,1%, минимум дня - 2410,23 пункта), индекс РТС - 1153 пункта (-0,3%); динамика рублевых цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 2,4%.

Финансы Финансы ОАЭ и Индия подписали соглашение о расчетах в национальных валютах Соглашение о расчетах в национальной валюте подписали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Индия, 5 декабря сообщило РИА Новости со ссылкой на издание ОАЭ Arabian Business.

Финансы Финансы Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.

Финансы Финансы Банк «Санкт-Петербург» выпустил ипотечные облигации на 7,5 млрд рублей Банк "Санкт-Петербург" на Московской бирже разместил облигации по секьюритизации ипотечных кредитов на 7,5 млрд рублей.

Финансы Финансы В Тюменской области вкладчики доверили банкам 766 млрд рублей В среднем на каждого жителя региона приходится по 206 тысяч рублей В банках Тюменской области, с учетом ХМАО - Югры и ЯНАО, за январь-октябрь 2018 года вклады населения увеличились на 5%, или на 35 млрд рублей, и составили на 1 ноября 766 млрд рублей.

Финансы Финансы Минфин Украины одолжил более $3,5 млн на внутреннем рынке Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) выпустило министерство финансов на сумму $3,771 млн, сообщает 5 декабря УНИАН.

Финансы Финансы Автоградбанк запустил новогодние акции для предпринимателей Автоградбанк запустил новогодние акции для своих клиентов.

Финансы Финансы Индийский ЦБ решил не менять процентные ставки Резервный банк Индии (Центробанк страны) по итогам заседания в среду ожидаемо не стал менять значения процентных ставок на фоне значительного замедления инфляции, чтобы поддержать экономику, которая частично утратила импульс роста.

Финансы Финансы ЦБ предложил банкам информировать его о валютных сделках ЦБ РФ предложил участникам валютного рынка самостоятельно и своевременно информировать его о совершении нестандартных валютных операций, которые теоретически могут повлиять на курс рубля.

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