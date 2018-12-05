Финансы

Еврокомиссия призвала стимулировать отказ от доллара
Газета.Ru
13:20

Европейские чиновники разработали план укрепления позиций евро в мире. Брюссель призывает членов ЕС переходить на расчеты в евро в стратегических отраслях, прежде всего в торговле нефтью и газом.
Газета.Ru13:20

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Дедолларизация по-европейски: как ЕС хочет уйти от гегемонии доллара

РБК14:46

ЕК рекомендует странам ЕС развивать торговлю нефтью в евро

RT на русском10:37

Еврокомиссия призвала страны ЕС вести расчеты по энергетическим контрактам в евро

Коммерсантъ09:29

Евросоюз разработал план отказа от доллара

Lenta.ru09:14

Еврокомиссия призвала страны союза использовать евро в энергетических сделках

ТАСС07:51

Еврокомиссия призвала стимулировать отказ от доллара

РИА Новости07:12

ЕК: Рекомендации по укреплению роли евро не связаны с антииранскими санкциями США

ПРАЙМ09:12
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 21:41, Ашберн
Финансы

Минфин РФ прервал серию рекордных закупок валюты

Министерство финансов России с 7 декабря по 14 января закупит иностранную валюту в рамках бюджетного правила в объеме 366,1 млрд рублей.
Обновлено в 17:29
Финансы

В Сбербанке подняли верхнюю границу возраста для получения кредита

В Сбербанке приняли решение поднять верхнюю возрастную планку для получения потребительского кредита.
Обновлено в 19:51
Финансы

Рынок акций РФ вырос по индексу МосБиржи на бумагах «ЛУКОЙЛа»

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2445,55 пункта (+0,1%, минимум дня - 2410,23 пункта), индекс РТС - 1153 пункта (-0,3%); динамика рублевых цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 2,4%.
Обновлено в 15:22
Финансы

ОАЭ и Индия подписали соглашение о расчетах в национальных валютах

Соглашение о расчетах в национальной валюте подписали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Индия, 5 декабря сообщило РИА Новости со ссылкой на издание ОАЭ Arabian Business.
Обновлено в 14:38
Финансы

Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей

Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.
Обновлено в 12:21
Финансы

Банк «Санкт-Петербург» выпустил ипотечные облигации на 7,5 млрд рублей

Банк "Санкт-Петербург" на Московской бирже разместил облигации по секьюритизации ипотечных кредитов на 7,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:22
Финансы

В Тюменской области вкладчики доверили банкам 766 млрд рублей

В среднем на каждого жителя региона приходится по 206 тысяч рублей В банках Тюменской области, с учетом ХМАО - Югры и ЯНАО, за январь-октябрь 2018 года вклады населения увеличились на 5%, или на 35 млрд рублей, и составили на 1 ноября 766 млрд рублей.
Обновлено в 10:14
Финансы

Минфин Украины одолжил более $3,5 млн на внутреннем рынке

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) выпустило министерство финансов на сумму $3,771 млн, сообщает 5 декабря УНИАН.
Обновлено в 02:25
Финансы

Автоградбанк запустил новогодние акции для предпринимателей

Автоградбанк запустил новогодние акции для своих клиентов.
Обновлено в 09:10
Финансы

Индийский ЦБ решил не менять процентные ставки

Резервный банк Индии (Центробанк страны) по итогам заседания в среду ожидаемо не стал менять значения процентных ставок на фоне значительного замедления инфляции, чтобы поддержать экономику, которая частично утратила импульс роста.
Обновлено в 06:49
Финансы

ЦБ предложил банкам информировать его о валютных сделках

ЦБ РФ предложил участникам валютного рынка самостоятельно и своевременно информировать его о совершении нестандартных валютных операций, которые теоретически могут повлиять на курс рубля.
Обновлено в 08:57
Финансы

ВТО подсказало России свои рецепты по спасению от внешних шоков

Противостоять внешним экономическим факторам России помогут высокий уровень международных резервов, малый объем внешнего долга (около 29% ВВП) и принципы макроэкономического регулирования.
Обновлено вчера в 09:13
Финансы

Международный Коммерческий Банк вводит сезонный вклад «Снежинка»

Международный Коммерческий Банк с 5 декабря предлагает вклад «Снежинка». Депозит открывается в рублях на 370 дней под 7,15% годовых.
Обновлено в 03:23
Финансы

Курс доллара вырос на 38 копеек

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 увеличился на 37,75 копейки и составил 66,8242 рубля.
Обновлено в 03:57
Финансы

Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области за 11 месяцев выросли на 10,1%

Как сообщает министерство финансов региона, в январе-ноябре доходы консолидированного бюджета области составили 172,7 млрд рублей, это на 10,1% больше показателя за аналогичный период минувшего года.
Обновлено в 15:57
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