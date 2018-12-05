Экономика
Еврокомиссия призвала стимулировать отказ от доллара
Еврокомиссия призвала стимулировать отказ от доллараГазета.Ru13:20
Европейские чиновники разработали план укрепления позиций евро в мире. Брюссель призывает членов ЕС переходить на расчеты в евро в стратегических отраслях, прежде всего в торговле нефтью и газом.
Газета.Ru13:20
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Энергетика
Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует участникам сделки сократить добычу нефти на первую половину 2019 года.
Обновлено в 14:04
Экономика
Сбербанк отменил перевод по номеру телефона на кредитную карту
В Сбербанке рассказали, что ранее при переводе по номеру телефона средства зачислялись на любую карту клиента, как дебетовую, так и кредитную.
Обновлено в 13:59
Экономика
Bloomberg назвало главные риски для мировой экономики в 2019 году
В числе других угроз мировой экономике в 2019 году аналитики Bloomberg перечислили противостояние между контролируемой демократами палатой представителей и республиканскими сенатом и президентом США, предстоящие выборы в ряде стран, уровень цен на нефть в связи с отношениями США с Ираном и Саудовской Аравией, а также риск конфликта в Азии.
Обновлено в 13:58
Экономика
Палладий впервые за 16 лет стал дороже золота
Стоимость палладия впервые за 16 лет превысила цену золота. Об этом сообщает Bloomberg в среду, 5 декабря.
Обновлено в 14:01
Энергетика
Путин дал старт финальному промыслу газа в Бованенково
Обновлено в 13:16
Экономика
Минфин предупредил о рисках отсрочки ипотечных выплат для граждан
Минфин в целом поддерживает идею Центробанка предоставлять заемщикам отсрочку по выплате ипотеки в случае трудных жизненных ситуаций, однако обращает внимание и на возможные издержки такой инициативы.
Обновлено в 10:32
Экономика
Вадим Беляев и «ФК Открытие» отозвали иски друг против друга
Основатель «Открытие Холдинга» Вадим Беляев и банк «ФК Открытие», переданный на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, отозвали иски друг против друга.
Обновлено в 13:50
Экономика
Власти Москвы одобрили повышение ставок на услуги ЖКХ с 2019 года
Правительство Москвы утвердило повышение с 1 января 2019 года стоимости жилищных услуг, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на столичный департамент экономической политики и развития.
Обновлено в 13:03
Экономика
Инфляция в России за неделю ускорилась до 0,2%
Потребительские цены в России за неделю с 27 ноября по 3 декабря 2018 года выросли на 0,2%, сообщает Росстат.
Обновлено в 12:48
Экономика
Правкомиссия не стала рассматривать сделку с Schlumberger
Правкомиссия не стала рассматривать сделку с Schlumberger Правительство РФ в очередной раз не согласовало сделку по продаже Schlumberger блокпакета крупнейшей российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company.
Обновлено в 12:33
Экономика
Промсвязьбанк подал иск к компании Минца на 2,1 млрд руб
Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к компании «О1 груп финанс» (входит в O1 Group бизнесмена Бориса Минца).
Обновлено в 10:51
Экономика
К Новому году МВД закупит 100 тысяч комплектов наручников «Нежность»
МВД России купит почти 100 тысяч комплектов наручников «Нежность». Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок.
Обновлено в 12:56
Экономика
Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии
Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года. Профильные комитеты поддержали документ.
Обновлено в 12:05
Экономика
ЦБ почти в два раза сократил число сотрудников банковского надзора
В результате централизации банковского надзора Центробанк уволил около 45% сотрудников данного профиля, сократив их количество до менее чем одной тысячи человек, рассказала зампред ЦБ Ольга Полякова в интервью «Российской газете».
Обновлено в 11:48
Экономика
Дагестанская дочка «Газпрома» оштрафована за отключения газа
Ранее за отключение газа объекту ОАО "РЖД", НПО "Модуль", торговому дому "Фея" и кафе "Халал" и "Три льва" УФАС наложило на газовиков штрафы по 2,682 миллиона рублей.
Обновлено в 14:08