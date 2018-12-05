Экономика
Еврокомиссия призвала стимулировать отказ от доллара
Еврокомиссия призвала стимулировать отказ от доллараГазета.Ru13:20
Европейские чиновники разработали план укрепления позиций евро в мире. Брюссель призывает членов ЕС переходить на расчеты в евро в стратегических отраслях, прежде всего в торговле нефтью и газом.
Газета.Ru13:20
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Энергетика
Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует участникам сделки сократить добычу нефти на первую половину 2019 года.
Обновлено в 18:52
Экономика
Сбербанк ограничил переводы средств по номеру телефона
Как подчеркнули в кредитной организации, у подавляющего большинства клиентов имеется и дебетовая карта, зачислять деньги на которую по-прежнему можно двумя способами: по номеру телефона или карты.
Обновлено в 20:10
Экономика
Bloomberg перечислил главные риски для мировой экономики в 2019 году
Экономика страны вырастет в 2019 году на 0,5%.
Обновлено в 17:18
Энергетика
Путин проведет телемост с месторождением Бованенково
Путин проведет в среду телемост в связи с выводом на проектную мощность месторождения Бованенково, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 17:54
Энергетика
Структура Фридмана купит нефтегазовую компанию в Мексике
Обновлено в 17:54
Экономика
Инфляция в 2018 году превысит цель Центробанка
Если цены вырастут на 0,2% и на следующей неделе, годовая инфляция превысит 4%, подсчитала главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова.
Обновлено в 16:06
Экономика
Правительство имеет противоречивые сведения о рационе граждан
Правительство имеет противоречивые сведения о рационе граждан По оценке экономистов РАНХиГС, в России сейчас нет точных статистических данных о потреблении продовольствия, а единственным относительно достоверным свидетельством качества питания россиян является прирост числа страдающих ожирением.
Обновлено в 19:58
Экономика
Почти половину ФЦП признали неэффективными
Почти половину ФЦП признали неэффективными Анализ исполнения федеральных целевых программ (ФЦП) за январь—сентябрь этого года показал, что только 13 из 24 программ можно признать эффективными — такие оценки были представлены вчера на заседании правительства.
Обновлено в 17:29
Экономика
Лизинговые сделки уравняют в прозрачности
АБР собирается ограничить недобросовестную конкуренцию в отрасли Ассоциация банков "Россия" (АБР) разработала проект поправок в закон "О финансовой аренде (лизинге )", меняющий действующий порядок раскрытия информации о заключенных договорах лизинга, рассказал "Ъ" источник на лизинговом рынке.
Обновлено в 17:54
Экономика
Минфин предупредил о рисках отсрочки ипотечных выплат для граждан
Замглавы российского Минфина Алексей Моисеев назвал хорошей идею предоставления отсрочки по выплате ипотеки для граждан в трудных жизненных ситуациях, но отметил, что это может повлечь за собой некоторые издержки.
Обновлено в 10:32
Экономика
Вадим Беляев и «ФК Открытие» отозвали иски друг против друга
Основатель «Открытие Холдинга» Вадим Беляев и банк «ФК Открытие», переданный на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, отозвали иски друг против друга.
Обновлено в 13:50
Экономика
Палладий стал дороже золота впервые за 16 лет
Впервые за 16 лет палладий (Pd), используемый в качестве катализатора на автомобилях, превысил цену золота и занял четвертое место среди драгоценных металлов, передает Bloomberg.
Обновлено в 14:01
Экономика
Schlumberger опять мешают санкции
Правкомиссия не стала рассматривать продажу EDC Правительственная комиссия по иноинвестициям даже не стала рассматривать приобретение международной Schlumberger крупнейшей российской буровой компании Eurasia Drilling Company (EDC).
Обновлено в 14:19
Экономика
Бремя — деньги: налог на имущество в Москве вырастет до 2% в 2019 году
Налог на имущество организаций в Москве вырастет в 2019 году с 1,5% до 2%. Об этом «Известиям» рассказали в столичном департаменте экономической политики и развития.
Обновлено в 18:36
Экономика
Книжная отрасль растет преимущественно за счет онлайн-продаж
Книжные магазины в офлайне теряют покупателей: в 2018 году розница росла только за счет открытия новых точек.
Обновлено в 20:09