Экономика

Еврокомиссия призвала стимулировать отказ от доллара
РИА Новости
07:12

Еврокомиссия призвала активнее использовать евро в стратегических секторах экономики, говорится в сообщении организации.
РИА Новости07:12

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ЕК рекомендует странам ЕС развивать торговлю нефтью в евро

RT на русском10:37

Еврокомиссия призвала страны ЕС вести расчеты по энергетическим контрактам в евро

Коммерсантъ09:29

Евросоюз разработал план отказа от доллара

Lenta.ru09:14

Европа представила план по снижению зависимости от доллара

РБК08:02

Еврокомиссия призвала страны союза использовать евро в энергетических сделках

ТАСС07:51

Еврокомиссия призвала стимулировать отказ от доллара

РИА Новости07:12

ЕК: Рекомендации по укреплению роли евро не связаны с антииранскими санкциями США

ПРАЙМ09:12
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Энергетика

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует участникам сделки сократить добычу нефти на первую половину 2019 года.
Обновлено в 12:36
Экономика

Bloomberg назвал главные риски для мировой экономики в 2019 году

Аналитики Blomberg отнесли мировые торговые войны, Brexit и колебание цен на нефть к основным рискам, которые могут повлиять на рост мировой экономики в 2019 г. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте агентства.
Обновлено в 12:18
Энергетика

Путин дал старт запуску газопровода «Ухта–Торжок – 2»

Обновлено в 12:23
Экономика

Вадим Беляев и ФК «Открытие» отозвали иски друг против друга

Основатель «Открытие Холдинга» Вадим Беляев и банк «ФК Открытие», переданный на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, отозвали иски друг против друга.
Обновлено в 12:29
Экономика

Минфин предупредил о рисках отсрочки ипотечных выплат для граждан

Минфин в целом поддерживает идею Центробанка предоставлять заемщикам отсрочку по выплате ипотеки в случае трудных жизненных ситуаций, однако обращает внимание и на возможные издержки такой инициативы.
Обновлено в 10:32
Экономика

Палладий стал дороже золота впервые за 16 лет

Впервые за 16 лет палладий (Pd), используемый в качестве катализатора на автомобилях, превысил цену золота и занял четвертое место среди драгоценных металлов, передает Bloomberg.
Обновлено в 12:17
Экономика

Правительство Москвы утвердило новые тарифы ЖКХ на 2019 год

Правительство столицы утвердило новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 января 2019 года, сообщила пресс-служба департамента экономической политики.
Обновлено в 12:32
Экономика

Правкомиссия не стала рассматривать сделку с Schlumberger

Правкомиссия не стала рассматривать сделку с Schlumberger Правительство РФ в очередной раз не согласовало сделку по продаже Schlumberger блокпакета крупнейшей российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company.
Обновлено в 12:33
Экономика

Инфляция в России за неделю ускорилась до 0,2%

Потребительские цены в России за неделю с 27 ноября по 3 декабря 2018 года выросли на 0,2%, сообщает Росстат.
Обновлено в 11:22
Экономика

Промсвязьбанк подал иск к компании Минца на 2,1 млрд руб

Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к компании «О1 груп финанс» (входит в O1 Group бизнесмена Бориса Минца).
Обновлено в 10:51
Экономика

К Новому году МВД закупит 100 тысяч комплектов наручников «Нежность»

МВД России купит почти 100 тысяч комплектов наручников «Нежность». Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок.
Обновлено в 11:44
Экономика

Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии

Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года. Профильные комитеты поддержали документ.
Обновлено в 12:05
Экономика

Госдума поддержала запрет уличных табло с курсами валют

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, запрещающий размещать на улице информационные табло с курсами иностранных валют, передает RNS.
Обновлено в 12:19
Экономика

ЦБ почти в два раза сократил число сотрудников банковского надзора

В результате централизации банковского надзора Центробанк уволил около 45% сотрудников данного профиля, сократив их количество до менее чем одной тысячи человек, рассказала зампред ЦБ Ольга Полякова в интервью «Российской газете».
Обновлено в 11:48
Экономика

Два новых российских атомных ледокола обойдутся в 100 млрд рублей

Строительство двух новых атомных ледоколов проекта 22220 оценивается примерно в 100 млрд рублей, пишет ТАСС в среду, 5 декабря.
Обновлено в 11:51
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