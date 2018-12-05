Экономика

Еврокомиссия опубликовала план отказа от доллара
ФАН
вчера в 10:31

В Европейском союзе пришли к выводу, что использование доллара на крупнейших рынках Европы ставит их в уязвимое положение. Еврокомиссия в связи с этим представила программу по усилению глобальной роли евро, говорится в пресс-релизе организации.
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