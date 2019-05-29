Политика
Еврокомиссия признала тупиковыми переговоры о вступлении Турции в ЕСВедомости 08:59
Еврокомиссия признала, что переговоры с Турцией о вступлении страны в Евросоюз зашли в тупик, говорится в докладе ведомства. Турция все сильнее отдаляется от ценностей Евросоюза, который ставит во главу угла верховенство закона и соблюдение фундаментальных прав человека, отмечается в документе.
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с чего всё началось
В докладе Еврокомиссии, посвященном реформам в странах Балканского полуострова и Турции, последняя названа ключевым партнером Брюсселя, сотрудничество с которым помогает решить целый ряд проблем.РБК07:37
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Еврокомиссия: Турция продолжает отдаляться от ЕС, переговоры о членстве зашли в тупик
Московский Комсомолец Турция07:20
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Футбол
Игорь Денисов официально завершил карьеру футболиста
Как заявляет компания, по поручению Игоря Денисова SILA International Lawyers сообщает о принятом им решении завершить карьеру профессионального футболиста.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой
Обновлено в 11:40
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Происшествия
СК возбудил дело по факту обстрела мирных жителей ДНР с беспилотника
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирных жителей Горловки в самопровозглашённой Донецкой народной республике в результате обстрела с беспилотника украинскими силовиками.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Казани подсудимый сбежал из суда после вынесения приговора
48-летний мужчина выслушал приговор по делу о мошенничестве и, спустя минуту, без особого труда покинул здание.
Обновлено в 09:57
Гаджеты
Samsung создал сверхбыструю зарядку для смартфонов
Современные флагманские смартфоны поддерживают быструю зарядку на 40 Вт. Чипы SE8A и MM101 соответствуют спецификации USB-С Power Delivery 3.0, и способны потреблять ток 5 А и напряжение 20 В. Оба контроллера имеют встроенные элементы безопасности (эквивалент CC EAL5 +) для защиты от несанкционированных зарядных устройств.
Обновлено в 05:33
Экономика
Счетная палата не выявила нарушений в «Роскосмосе»
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который возглавил госкорпорацию в мае прошлого года, летом 2018 г. попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 гг.
Обновлено в 10:53
Футбол
Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными
Обновлено в 03:31
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
Обновлено в 11:54
Происшествия
Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 года колонии
Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Мурманской области украли мост
Неизвестные растащили на металлолом мост через реку Умба в Мурманской области. Переправа расположена около заброшенного поселка Октябрьский.
Обновлено в 01:32
Политика
Спецпрокурор Мюллер прекратил «российское дело» и объявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел вменяемое России "вмешательство" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из минюста.
Обновлено в 11:42
Общество
ФАС возбудила дело в отношении «Почты России»
ФАС России возбудила дело против "Почты России", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 10:30
Энергетика
Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»
Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти".
Обновлено в 03:52
Кино
«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»
Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
Обновлено в 06:19
Общество
WWF запустил 450‐летний стрим с разлагающейся пластиковой бутылкой
Чтобы привлечь внимание к проблеме пластикового загрязнения, Фонд дикой природы (WWF) решил показать, как разлагается одна пластиковая бутылка.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
Если Украина решится на провокацию против Крымского моста и будет использовать при этом полученные от США фрегаты, это может привести к широкомасштабным боевым действиям, считает российский военный эксперт.
Обновлено в 06:52
Политика
Зеленский призвал политиков есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос
16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
Общество
Владелец ПИК откроет гастромаркет в усадьбе Абрамовича рядом с Кремлем
В 2017 г. основную часть здания купила компания Millhouse Романа Абрамовича, заплатив 271 млн руб. за 960 кв. м. Millhouse сдала компании «Ко:Маркет» до 2024 г. все свободные арендуемые площади в здании на улице Балчуг, 5, – около 1000 кв. м, сообщила директор по аренде управления недвижимости Millhouse Елена Малиновская.
Обновлено в 08:04
Футбол
«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
Обновлено в 11:13
Игры
Sony раскрыла дату выхода Death Stranding
Обновлено в 12:11