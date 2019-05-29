Еврокомиссия признала тупиковыми переговоры о вступлении Турции в ЕСВедомости 08:59

с чего всё началось

Еврокомиссия признала, что переговоры с Турцией о вступлении страны в Евросоюз зашли в тупик, говорится в докладе ведомства. Турция все сильнее отдаляется от ценностей Евросоюза, который ставит во главу угла верховенство закона и соблюдение фундаментальных прав человека, отмечается в документе.

Еврокомиссия признала тупиковыми переговоры о вступлении Турции в ЕС

Футбол Игорь Денисов официально завершил карьеру футболиста Как заявляет компания, по поручению Игоря Денисова SILA International Lawyers сообщает о принятом им решении завершить карьеру профессионального футболиста.

Армия и оружие США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.

Транспорт Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.

Происшествия СК возбудил дело по факту обстрела мирных жителей ДНР с беспилотника Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирных жителей Горловки в самопровозглашённой Донецкой народной республике в результате обстрела с беспилотника украинскими силовиками.

Происшествия В Казани подсудимый сбежал из суда после вынесения приговора 48-летний мужчина выслушал приговор по делу о мошенничестве и, спустя минуту, без особого труда покинул здание.

Гаджеты Samsung создал сверхбыструю зарядку для смартфонов Современные флагманские смартфоны поддерживают быструю зарядку на 40 Вт. Чипы SE8A и MM101 соответствуют спецификации USB-С Power Delivery 3.0, и способны потреблять ток 5 А и напряжение 20 В. Оба контроллера имеют встроенные элементы безопасности (эквивалент CC EAL5 +) для защиты от несанкционированных зарядных устройств.

Экономика Счетная палата не выявила нарушений в «Роскосмосе» Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который возглавил госкорпорацию в мае прошлого года, летом 2018 г. попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 гг.

Происшествия Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 года колонии Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.

Происшествия Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.

Политика Михаил Саакашвили вернулся на Украину 28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.

Происшествия В Мурманской области украли мост Неизвестные растащили на металлолом мост через реку Умба в Мурманской области. Переправа расположена около заброшенного поселка Октябрьский.

Политика Спецпрокурор Мюллер прекратил «российское дело» и объявил об отставке Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел вменяемое России "вмешательство" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из минюста.

Общество ФАС возбудила дело в отношении «Почты России» ФАС России возбудила дело против "Почты России", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы.

Энергетика Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе» Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти".

Общество WWF запустил 450‐летний стрим с разлагающейся пластиковой бутылкой Чтобы привлечь внимание к проблеме пластикового загрязнения, Фонд дикой природы (WWF) решил показать, как разлагается одна пластиковая бутылка.

Армия и оружие В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста Если Украина решится на провокацию против Крымского моста и будет использовать при этом полученные от США фрегаты, это может привести к широкомасштабным боевым действиям, считает российский военный эксперт.

Политика Зеленский призвал политиков есть шаурму Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.

Происшествия В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос 16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).

Общество Владелец ПИК откроет гастромаркет в усадьбе Абрамовича рядом с Кремлем В 2017 г. основную часть здания купила компания Millhouse Романа Абрамовича, заплатив 271 млн руб. за 960 кв. м. Millhouse сдала компании «Ко:Маркет» до 2024 г. все свободные арендуемые площади в здании на улице Балчуг, 5, – около 1000 кв. м, сообщила директор по аренде управления недвижимости Millhouse Елена Малиновская.