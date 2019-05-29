Еврокомиссия признала тупиковыми переговоры о вступлении Турции в ЕСВедомости 08:59

с чего всё началось

Еврокомиссия признала, что переговоры с Турцией о вступлении страны в Евросоюз зашли в тупик, говорится в докладе ведомства. Турция все сильнее отдаляется от ценностей Евросоюза, который ставит во главу угла верховенство закона и соблюдение фундаментальных прав человека, отмечается в документе.

Еврокомиссия признала тупиковыми переговоры о вступлении Турции в ЕС

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Авто Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.

Космос NASA: Земле угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря В NASA предупредили жителей Земли о том, что Планете угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря.

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Общество WWF запустил 450‐летний стрим с разлагающейся пластиковой бутылкой Чтобы привлечь внимание к проблеме пластикового загрязнения, Фонд дикой природы (WWF) решил показать, как разлагается одна пластиковая бутылка.

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Происшествия В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.