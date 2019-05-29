Политика

Еврокомиссия признала тупиковыми переговоры о вступлении Турции в ЕСВедомости 08:59

Еврокомиссия признала, что переговоры с Турцией о вступлении страны в Евросоюз зашли в тупик, говорится в докладе ведомства. Турция все сильнее отдаляется от ценностей Евросоюза, который ставит во главу угла верховенство закона и соблюдение фундаментальных прав человека, отмечается в документе.
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с чего всё началось
В докладе Еврокомиссии
, посвященном реформам в странах Балканского полуострова и Турции, последняя названа ключевым партнером Брюсселя, сотрудничество с которым помогает решить целый ряд проблем.
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