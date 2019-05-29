Политика
Еврокомиссия признала тупиковыми переговоры о вступлении Турции в ЕСВедомости 08:59
Еврокомиссия признала, что переговоры с Турцией о вступлении страны в Евросоюз зашли в тупик, говорится в докладе ведомства. Турция все сильнее отдаляется от ценностей Евросоюза, который ставит во главу угла верховенство закона и соблюдение фундаментальных прав человека, отмечается в документе.
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с чего всё началось
В докладе Еврокомиссии, посвященном реформам в странах Балканского полуострова и Турции, последняя названа ключевым партнером Брюсселя, сотрудничество с которым помогает решить целый ряд проблем.РБК07:37
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Еврокомиссия: Турция продолжает отдаляться от ЕС, переговоры о членстве зашли в тупик
Московский Комсомолец Турция07:20
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Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
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WWF запустил 450‐летний стрим с разлагающейся пластиковой бутылкой
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Группа Rammstein выпустила новый клип
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Обновлено вчера в 14:03
Политика
Эгилс Левитс стал президентом Латвии
По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
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Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле
Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Татьяна Петрова, неизвестная девушка с двумя малолетними детьми - мальчиком и девочкой - обратилась к администратору хостела, расположенного в 3-м Покровском проезде, для предоставления им спального места.
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Sony анонсировала июньскую подборку PlayStation Plus, которая станет доступна в следующий вторник, 4 июня.
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Завтра состоится пресс-конференция Meizu, на которой могут анонсировать смартфон Meizu 16Xs, в связи с чем инсайдеры активно публикуют новые изображения и информацию о характеристиках устройства.
Обновлено в 11:42
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Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
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На Украине прекратили сборку БТР-4
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Напомним, ранее стало известно, что новый Bentley Flying Spur получит 3D-кожаную обивку салона.
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Космос
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Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
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