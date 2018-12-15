Политика

Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу
РБК
вчера в 20:05

Москва и Киев приглашены в Брюссель на трехсторонние переговоры по газу, сообщил в своем Twitter вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. «Пригласил Украину и Россию в Брюссель для следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в январе», — написал он.
РБКвчера в 20:05
Марош Шефчович
Пригласил Украину и Россию в Брюссель на следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу на политическом уровне в январе. Рассчитываю также на присутствие коммерческих организаций.
— Марош Шефчович, чехословацкий дипломатРЕН ТВ вчера в 20:05
с чего всё началось
«Пригласил Украину и Россию в Брюссель для следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в январе»,— написал господин Шефчович в Twitter
.
Коммерсантъвчера в 19:52

Подробнее о событии

Евросоюз пригласил Россию и Украину на переговоры по газу

URA.Ruвчера в 21:31

Россия и Украина поедут в Брюссель на трехсторонние переговоры по газу

Вести.Ruвчера в 20:57

ЕК пригласила Россию и Украину на очередной раунд переговоров по газу

Комсомольская правдавчера в 18:42

Еврокомиссия пригласила Россию и Украину в Брюссель для переговоров по газу

RT на русскомвчера в 18:07

ЕС пригласил Россию и Украину на переговоры по газу

Телеканал 360°вчера в 17:51

ЕК пригласила Россию и Украину на переговоры по газу

РИА Новостивчера в 16:40

Трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС по газу планируется в январе 2019 года

Агентство нефтегазовой информации12 декабря в 02:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Политика

Президент Сербии попросил созвать СБ ООН из-за ситуации в Косово

Белградская радиостанция B 92 сообщает, что незадолго до телеобращения Вучич встретился с послом России в Сербии Александром Чепуриным и заручился у него поддержкой со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 15:46
Армия и оружие

Полет российского ракетоносца Ту-160 в Венесуэле попал на видео

Как сообщает Минобороны РФ, все полеты российских экипажей выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Обновлено вчера в 02:08
Армия и оружие

Шойгу предложил Мэттису обсудить вопросы соблюдения ДРСМД

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису обсудить имеющиеся у сторон разногласия относительно условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:01
Политика

Daily Beast: Бутина может дать показания по другому уголовному делу

Прокуратура США обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой предоставить возможность россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на закрытые судебные документы, которые были ненадолго выложены в открытый доступ.
Обновлено вчера в 21:17
Политика

Хакеры Anonymous опубликовали новые документы по Integrity Initiative

Хакеры из Anonymous опубликовали на сайте cyberguerrilla.org серию документов о финансирующем проект Integrity Initiative "Институте государственного правления", а также о его руководстве, из которых, в частности, следует, что директор организации Кристофер Доннелли предлагал заминировать Севастопольскую бухту.
Обновлено вчера в 12:30
Политика

В России подготовятся на случай отключения от мирового интернета

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, который обеспечивает исправную работу Рунета в том случае, если этот сегмент будет отключен от общемировой сети.
Обновлено вчера в 09:02
Политика

Австралия признала Иерусалим столицей Израиля

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна официально признала Иерусалим столицей государства Израиль.
Обновлено в 00:04
Политика

США отложили повышение пошлин на товары из Китая

Администрация США отложила до 1 марта повышение пошлин на товары из Китая на $200 млрд. Об этом сообщает 14 декабря Bloomberg.
Обновлено вчера в 02:13
Политика

Минюст США назвал сумму, потраченную на «российское» расследование

Минюст США и офис спецпрокурора США Роберта Мюллера потратил на российское расследование за полгода с апреля по сентябрь 2018 года около 8,5 миллиона долларов, следует из нового опубликованного минюстом отчета.
Обновлено вчера в 16:44
Политика

Архиепископ УПЦ назвал «объединительный собор» сатанинским сборищем

Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря в Черновицкой области архиепископ Лонгин (Жар) вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на "объединительный собор", отказавшись в нем участвовать и назвав действо "сатанинским сборищем".
Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие

Войска ДНР приведены в полную боевую готовность

Воинские части провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в полную боевую готовность.
Обновлено вчера в 08:08
Политика

США хотят лишить Россию сильной армии, заявил американский экс-посол

Цель введения экономических санкций против Москвы - лишение России сильной армии и флота, что отвечает интересам Вашингтона.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

Странное поведение Жан-Клода Юнкера сняли на видео

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отметился странным поведением во время второго дня саммита лидеров ЕС в пятницу 14 декабря.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Меркель заявила, что оснований для отмены санкций против России нет

Лидеры стран Европейского союза не увидели предпосылок для смягчения или отмены антироссийских санкций на саммите в Брюсселе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга.
Обновлено вчера в 14:06
Политика

На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов

Более 1,7 тысячи представителей СМИ примут участие в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая пройдет 20 декабря, список аккредитованных журналистов опубликован на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 15:43
Главное