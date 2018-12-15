Политика
Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу
Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газуИзвестиявчера в 19:50
Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на трехсторонние переговоры по газу, предварительно встреча запланирована на январь 2019 года. Об этом сообщил вице-президент высшего органа исполнительной власти Евросоюза Марош Шефчович.
Известиявчера в 19:50
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Пригласил Украину и Россию в Брюссель на следующий раунд трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в январе. Рассчитываю также на присутствие коммерческих организаций.
— Марош Шефчович, чехословацкий дипломатРЕН ТВ вчера в 20:05
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Еврокомиссия пригласила Россию и Украину в Брюссель для переговоров по газу
RT на русскомвчера в 18:07
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