Политика

Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу
Известия
вчера в 19:50

Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на трехсторонние переговоры по газу, предварительно встреча запланирована на январь 2019 года. Об этом сообщил вице-президент высшего органа исполнительной власти Евросоюза Марош Шефчович.
Известиявчера в 19:50
Марош Шефчович
Пригласил Украину и Россию в Брюссель на следующий раунд трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в январе. Рассчитываю также на присутствие коммерческих организаций.
— Марош Шефчович, чехословацкий дипломатРЕН ТВ вчера в 20:05

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Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газ

Rambler News Service03:20

Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу

РБКвчера в 20:05

В Еврокомиссии подтвердили планы о переговорах по газу между РФ, Украиной и ЕС в январе

ТАССвчера в 19:52

Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу

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Еврокомиссия пригласила Россию и Украину в Брюссель для переговоров по газу

RT на русскомвчера в 18:07

ЕС пригласил Россию и Украину на переговоры по газу

Телеканал 360°вчера в 17:51

ЕК пригласила Россию и Украину на переговоры по газу

РИА Новостивчера в 16:40
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