Экономика
Еврокомиссия представила программу по усилению глобальной роли евро, чтобы валюта могла быть полноценным участником международной арены и отражать политический, экономический и финансовый вес еврозоны. Пресс-релиз плана опубликован на сайте организации в среду, 5 декабря.
Известия08:54
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Энергетика
Путин дал старт запуску газопровода «Ухта–Торжок – 2»
Обновлено в 09:26
Экономика
Палладий впервые за 16 лет стал дороже золота
Палладий в ходе торгов в среду обошел золото, став самым дорогим металлом. По данным Bloomberg, это произошло впервые с октября 2002 года.
Обновлено в 09:30
Экономика
Минфин предупредил о рисках отсрочки ипотечных выплат для граждан
Замглавы российского Минфина Алексей Моисеев назвал хорошей идею предоставления отсрочки по выплате ипотеки для граждан в трудных жизненных ситуациях, но отметил, что это может повлечь за собой некоторые издержки.
Обновлено в 08:59
Финансы
Минфин с 7 декабря по 14 января купит у ЦБ валюту на 366 млрд рублей
Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 7 декабря по 14 января 366,1 млрд рублей.
Обновлено в 08:15
Экономика
Коммунальные услуги подорожают в Москве на 1,7% с 1 января
Правительство Москвы утвердило повышение стоимости коммунальных и жилищных услуг с 1 января 2019 года, сообщает в среду пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.
Обновлено в 09:28
Экономика
Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии
Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года. Профильные комитеты поддержали документ.
Обновлено в 08:55
Энергетика
Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии
Министр энергетики РФ Александр Новак назвал хорошей двустроннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, прошедшую перед началом заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
Обновлено в 09:29
Экономика
К Новому году МВД закупит 100 тысяч комплектов наручников «Нежность»
МВД России купит почти 100 тысяч комплектов наручников «Нежность». Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок.
Обновлено в 09:21
Экономика
ФАС одобрила объединение активов Fox и Disney в России
Федеральная антимонопольная служба одобрила объединение активов Walt Disney Company и 21st Century Fox на территории России.
Обновлено в 09:20
Экономика
Промсвязьбанк подал иск на 2,1 млрд рублей к «О1 Груп Финанс»
Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к компании "О1 Груп Финанс" (осуществляет финансовые вложения для инвесткомпании O1 Group Бориса Минца), сумма исковых требований - 2,132 млрд рублей, следует из картотеки суда.
Обновлено в 08:55
Экономика
Штат сотрудников банковского надзора ЦБ РФ сокращен на 45%
Центральный банк РФ на 45% сократил персонал, занимавшийся банковским надзором в центральном аппарате и в территориальных подразделениях регулятора.
Обновлено в 08:50
Экономика
Госдума поддержала запрет на уличные электронные табло с курсами валют
Госдума во втором чтении приняла поправку к закону «О валютном регулировании и валютном контроле», которая вводит запрет на размещение электронных табло с курсами валют снаружи здания банка, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:28
Экономика
Волгоградская область третий раз подряд приняла бездефицитный бюджет
Депутаты Волгоградской областной думы приняли в третьем и окончательном чтении бездефицитный бюджет региона на 2019 год и профицитный бюджет на плановый период 2020 и 2021 годов, сообщила облдума.
Обновлено в 08:17
Экономика
Минфин: ЦБ займется регулированием всех лизинговых компаний
Банк России получит полномочия по регулированию всех компаний в лизинговой отрасли, соответствующие поправки будут внесены ко второму чтению в законопроект о регулировании деятельности лизинговых компаний, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Обновлено в 08:54
Экономика
В Кемеровской области появилась территория опережающего развития
Территория опережающего социально-экономического развития "Прокопьевск" создана в Кемеровской области, соответствующий документ правительства РФ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 08:25