Еврокомиссия предложила на год продлить санкции против КрымаRambler News Service 10:27

Еврокомиссия предложила продлить санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, передает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС. Как отмечает «Интерфакс-Украина», в документе говорится, что ЕС «не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя».

Еврокомиссия предложила на год продлить санкции против Крыма

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