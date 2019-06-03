Политика
Еврокомиссия предложила на год продлить санкции против КрымаRambler News Service 10:27
Еврокомиссия предложила продлить санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, передает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС. Как отмечает «Интерфакс-Украина», в документе говорится, что ЕС «не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя».
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Здоровье
ПСО сообщает, что попасть в областную стоматологию стало проще
Валерий Лимаренко объявил о реформе областной стоматологии.
Обновлено в 22:07
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Происшествия
В Красноярске потушили пожар на складе ГСМ
Обновлено в 22:50
Авто
Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию
Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей
Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено в 06:12
Технологии
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).
Обновлено в 20:13
Происшествия
В Подмосковье экс-спецназовец ГРУ убит в драке
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
Светлана Немоляева: «В „Иронии судьбы“ у меня было 8 проб. Рязанов сказал: „Можно хуже сыграть, но сложно“»
Позднее Немоляева пробовалась и на главную роль в фильме «Ирония судьбы, или с легким паром», но и тут ее ждала неудача.
Обновлено в 19:30
Происшествия
На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Без комментариев. Лолита продемонстрировала грудь в купальнике
Видеозапись звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В ролике она продемонстрировала свою грудь в сплошном купальнике.
Обновлено в 09:12
Общество
В Ярославской области прошел ЕГЭ по русскому языку
В Ярославской области ЕГЭ по русскому языку прошел без особых нарушений.
Обновлено в 11:06
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Обновлено в 07:32
Политика
Зеленский обсудит в Брюсселе стратегию возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию возвращения Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.
Обновлено в 22:14
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Политика
Помпео призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в ЕС
Госсекретарь США Майкл Помпео на Глобальном саммите по предпринимательству в Гааге призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в Евросоюз.
Обновлено в 22:30
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели дело после нападения с топором в здании мэрии
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после нападения мужчины с топором на человека в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 22:48
Космос
Американская компания представила проект лунной базы
Обновлено в 15:06
Экономика
«Альфа» и «Т Плюс» раскрыли суть миллиардных претензий к Михаилу Абызову
Альфа-банк, группа "Т Плюс" (контролируется "Реновой" Виктора Вексельберга) и Redeliaco Holdings, конкурсный кредитор Е4, требуют с ответчиков около 34 млрд руб. Иск о субсидиарной ответственности к Абызову, Сиротенко, с которой он развелся в 2016 году, и Малышеву Альфа-банк подал в декабре 2018 года.
Обновлено в 23:00
Шоу-бизнес
Татьяна Навка рассказала, что мечтает о сыне
Спортсменка добавила, что мечтает и о сыне. Некоторые поклонники звезды увидели в этом намек на скорое прибавление в семействе.
Обновлено в 20:12
Космос
Для кировчан начинается сезон наблюдения серебристых облаков
Кировские любители метеорологии утверждают, что с конца мая в средних широтах начался сезон наблюдения такого редкого природного явления как серебристые облака.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов
Обновлено в 23:16
Интернет
В Firefox 69 будет улучшена производительность активных вкладок
Стабильная сборка Firefox 69 ожидается в конце этого года.
Обновлено в 16:25
Политика
В Дамаске после семилетнего простоя заработал автовокзал
Автовокзал в районе Кабун в Дамаске возобновил работу после семилетнего простоя, вызванного боевыми действиями.
Обновлено в 22:18
Политика
Глава военного совета Судана объявил о проведении всеобщих выборов
Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о формировании временного правительства и призвал провести всеобщие выборы в течение девяти месяцев, передаёт SkyNewsArabia.
Обновлено в 21:24
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Экономика
В платёжках за ЖКУ появится новая строка
В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14