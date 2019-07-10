Европейская экономика седьмой год подряд покажет рост в 2019 году, говорится в летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК). Прогноз роста ВВП в европейской зоне остался неизменным — 1,2%, но на 2020 год прогноз понижен с 1,5% до 1,4%.

Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны в 2020 году

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