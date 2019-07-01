Европейская экономика седьмой год подряд покажет рост в 2019 году, говорится в летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК). Прогноз роста ВВП в европейской зоне остался неизменным — 1,2%, но на 2020 год прогноз понижен с 1,5% до 1,4%.

Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны в 2020 году

Политика Меркель в третий раз затрясло на публике Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Авто Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.

Энергетика Нефть дорожает из-за снижения запасов в США Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране в 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей за неделю до этого.

Шоу-бизнес Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.

Политика Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".

Происшествия Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».

Происшествия В Петербурге эскалатор зажал пассажиру руку В Петербурге на станции на станции "Василеостровская" пассажир сел на ступеньку эскалатора и не успел встать в самом низу.

Политика Путин сообщил о договоренностях с Обамой по Украине Президент РФ Владимир Путин рассказал о договоренностях по Украине, которые были достигнуты с бывшим президентом США Бараком Обамой, когда тот занимал свой пост.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери 10 июля Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери Миланы, появившейся на свет ровно год назад.

Экономика МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPI Министр экономического развития России Максим Орешкин решил ужесточить контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (key performance indicator, KPI) в компаниях, доля участия государства в которых превышает 50%, сообщает пресс-служба ведомства.

Наука Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет.

Общество Подтвердить инвалидность станет проще Госдума приняла законопроект, упрощающий процедуру подтверждения инвалидности, сообщают РИА Новости.

Происшествия Отравлением 18 детей в детском лагере заинтересовался СК В Аткарском районе Саратовской области начата проверка по факту госпитализации детей из лагеря имени Ю.А. Гагарина.

Происшествия Пожарные Барнаула локализовали возгорание в жилом доме Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Северо-Власихинском проезде в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".

Происшествия В центре Петербурга прорвало трубу Очевидцы на месте ЧП опубликовали в социальных сетях видео, как из-под земли бьет фонтан воды, люди также сообщают о повреждении автомобилей.

Экономика Глава Disney в России станет старшим вице-президентом Сбербанка Глава Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан с сентября станет старшим вице-президентом Сбербанка и возглавит департамент маркетинга, рекламы и коммуникаций, говорится в сообщении на сайте организации.

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель".

Происшествия ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.

Футбол Тульский «Арсенал» приобрел двух футболистов сборной Замбии Тульский «Арсенал» объявил на официальном сайте о подписании контрактов с двумя полузащитниками сборной Замбии.

Происшествия ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.