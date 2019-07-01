Экономика

Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны в 2020 годуКоммерсантъ 07:22

Европейская экономика седьмой год подряд покажет рост в 2019 году, говорится в летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК). Прогноз роста ВВП в европейской зоне остался неизменным — 1,2%, но на 2020 год прогноз понижен с 1,5% до 1,4%.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

ЕК повысила прогноз роста ВВП Литвы на 2019 год, понизила прогноз для Латвии

Финмаркет07:57

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны

Росбалт07:49

Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны в 2020 году

Коммерсантъ07:22

Еврокомиссия снизила прогнозы роста ВВП и инфляции в еврозоне

Вести.Финанс07:18

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП в еврозоне в 2020 году

REGNUM08:39

ЕК предрекает Италии последнее место в Европе по темпам роста экономики в 2019 г

ПРАЙМ07:41

Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны на 2020 год до 1,4%

ТАСС05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:46, Вашингтон
Политика

Меркель в третий раз затрясло на публике

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено в 08:17
Авто

Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport

Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Энергетика

Нефть дорожает из-за снижения запасов в США

Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране в 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей за неделю до этого.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку

На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Политика

Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям

Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия

Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой

Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

В Петербурге эскалатор зажал пассажиру руку

В Петербурге на станции на станции "Василеостровская" пассажир сел на ступеньку эскалатора и не успел встать в самом низу.
Обновлено в 10:30
Политика

Путин сообщил о договоренностях с Обамой по Украине

Президент РФ Владимир Путин рассказал о договоренностях по Украине, которые были достигнуты с бывшим президентом США Бараком Обамой, когда тот занимал свой пост.
Обновлено вчера в 16:43
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери

10 июля Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери Миланы, появившейся на свет ровно год назад.
Обновлено в 08:58
Экономика

МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPI

Министр экономического развития России Максим Орешкин решил ужесточить контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (key performance indicator, KPI) в компаниях, доля участия государства в которых превышает 50%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:41
Наука

Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов

Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет.
Обновлено вчера в 16:55
Общество

Подтвердить инвалидность станет проще

Госдума приняла законопроект, упрощающий процедуру подтверждения инвалидности, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:41
Транспорт

В московском метро произошел сбой на Бутовской линии

Обновлено в 07:11
Происшествия

Отравлением 18 детей в детском лагере заинтересовался СК

В Аткарском районе Саратовской области начата проверка по факту госпитализации детей из лагеря имени Ю.А. Гагарина.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Пожарные Барнаула локализовали возгорание в жилом доме

Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Северо-Власихинском проезде в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

В центре Петербурга прорвало трубу

Очевидцы на месте ЧП опубликовали в социальных сетях видео, как из-под земли бьет фонтан воды, люди также сообщают о повреждении автомобилей.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Шепелев доказал, что Бари Алибасов на самом деле отравился алкоголем

72-летний Бари Алибасов принял участие в шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле".
Обновлено в 10:34
Политика

Украино-российский телемост пройдет на российском телевидении

Украино-российский телемост состоится в пятницу, 12 июля, на российском телевидении.
Обновлено в 10:23
Происшествия

К гибели 14 российских подводников могла привести диверсия

Обновлено в 03:21
Экономика

Глава Disney в России станет старшим вице-президентом Сбербанка

Глава Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан с сентября станет старшим вице-президентом Сбербанка и возглавит департамент маркетинга, рекламы и коммуникаций, говорится в сообщении на сайте организации.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук поучаствовала в «Форте Боярд»

Обновлено вчера в 14:50
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 07:28
Культура

Скончался народный художник Белоруссии Виктор Громыко

Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

СМИ узнали, из-за кого расстались Ирина Шейк и Брэдли Купер

Российская топ-модель Ирина Шейк рассталась с голливудским актером Брэдли Купером из-за его мамы Глории Купер.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой

Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Муж кассирши, похитившей 20 миллионов, задержан как ее соучастник

Обновлено в 09:10
Футбол

Тульский «Арсенал» приобрел двух футболистов сборной Замбии

Тульский «Арсенал» объявил на официальном сайте о подписании контрактов с двумя полузащитниками сборной Замбии.
Обновлено в 11:32
Происшествия

ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии

Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.
Обновлено вчера в 22:40
Экономика

Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян

В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено в 05:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное