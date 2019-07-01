Экономика
Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны в 2020 годуКоммерсантъ 07:22
Европейская экономика седьмой год подряд покажет рост в 2019 году, говорится в летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК). Прогноз роста ВВП в европейской зоне остался неизменным — 1,2%, но на 2020 год прогноз понижен с 1,5% до 1,4%.
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Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети
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