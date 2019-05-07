Экономика

Еврокомиссия понизила прогноз по росту российского ВВП в 2019 годуКоммерсантъ 09:55

Согласно прогнозу, ВВП в 2019 году в РФ снизится до 1,5% против ноябрьской оценки в 1,6%. Рост экономики страны в 2020 году ожидается на уровне 1,8%, как и в предыдущем прогнозе. Уровень безработицы в России в 2019 году составит 4%, в 2020 году — 3,9%, что ниже осенней оценки.
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Еврокомиссия снизила прогноз роста экономики РФ на текущий год

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Еврокомиссия понизила прогноз по росту ВВП России в 2019 году

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Еврокомиссия понизила прогноз по росту российского ВВП в 2019 году

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