Экономика
Еврокомиссия понизила прогноз по росту российского ВВП в 2019 годуКоммерсантъ 09:55
Согласно прогнозу, ВВП в 2019 году в РФ снизится до 1,5% против ноябрьской оценки в 1,6%. Рост экономики страны в 2020 году ожидается на уровне 1,8%, как и в предыдущем прогнозе. Уровень безработицы в России в 2019 году составит 4%, в 2020 году — 3,9%, что ниже осенней оценки.
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Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Футбол
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Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
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На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
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