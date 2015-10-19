Политика
Еврокомиссия: переговоры о членстве Турции в ЕС зашли в тупикИнфорос 08:31
Согласно ежегодному отчету Еврокомиссии о политике расширения ЕС, Турция по-прежнему отдаляется от сообщества, в связи с чем диалог о вступлении страны в состав Евросоюза зашли в тупик.
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с чего всё началось
В докладе Еврокомиссии, посвященном реформам в странах Балканского полуострова и Турции, последняя названа ключевым партнером Брюсселя, сотрудничество с которым помогает решить целый ряд проблем.РБК07:37
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Еврокомиссия: Турция продолжает отдаляться от ЕС, переговоры о членстве зашли в тупик
Московский Комсомолец Турция07:20
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Армия и оружие
Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе
В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Пчелы заблокировали границу Эстонии и России
Обновлено в 10:27
Общество
В Перми прошла самая короткая акция протеста
Обновлено в 11:50
Кино
«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»
Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Политика
ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос
Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Обновлено в 14:14
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Авто
Появилось фото обновленного Renault Duster для России
По информации издания, опубликовавшего снимки, выпуск обновлённого Renault Duster начнётся во втором или третьем квартале 2020 года.
Обновлено в 10:04
Авто
Audi сертифицировала новый Audi Q3 для России
В отличие от Европы, где новый Audi Q3 продается с бензиновыми моторами 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 или 230 л.с.), дизельными 2.0 TDI (150 или 190 л.с.) и полным приводом, россиянам предложат «старую» версию 1,4 TSI (код CZDA) на 150 сил с шестиступенчатым «роботом» и передним приводом.
Обновлено вчера в 10:15
Спорт
Французские биатлонисты поучаствовали в военных сборах
Обновлено в 13:19
Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено в 15:10
Музыка
Егор Крид выпустил первый клип вне лейбла Black Star
Российский певец Егор Крид (Булаткин) выпустил первый клип вне лейбла Black Star, в котором он заявил, что устал от чёрного пиара.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Заброшенный мост украли в Мурманской области
Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
Обновлено в 10:36
Футбол
Челси — Арсенал 0:0 (1-й тайм)
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой начал мироточить крест
Обновлено в 07:51
Здоровье
Онищенко посоветовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Футбол
Боярский назвал Денисова лучшим опорником XXI века
«Игоря Денисова можно назвать лучшим опорником России в XXI веке», — заявил Боярский, добавив, что бывший полузащитник «Зенита» был очень интересным футболистом.
Обновлено в 12:58
Футбол
Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными
Обновлено в 03:31
Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Космос
Российские космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, которое провисело в открытом космосе около 10 лет.
Обновлено в 14:31
Футбол
«Спартак» заплатит 7,5 миллиона евро за Зайца
По информации transfer_analiz, руководство команды из белокаменной уже предложило своим коллегам из Стамбула 7,5 миллиона евро за переход Зайца.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Учительница гимназии в Калмыкии заклеила детям рты скотчем
Полиция в Калмыкии начала проверку после сообщения о том, что учитель начальной школы этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты заклеивала детям рты скотчем, сообщает в среду прокуратура республики.
Обновлено в 05:38
Политика
Зеленский созывает Совбез Украины
Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено в 13:39
Авто
Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси
Автомобиль станет первой в истории марки моделью, которая получит полноуправляемое шасси.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Обновлено в 13:01
Авто
Завод Haval начинает серийное производство
В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26