Еврокомиссия: переговоры о членстве Турции в ЕС зашли в тупикИнфорос 08:31

с чего всё началось

Согласно ежегодному отчету Еврокомиссии о политике расширения ЕС, Турция по-прежнему отдаляется от сообщества, в связи с чем диалог о вступлении страны в состав Евросоюза зашли в тупик.

Еврокомиссия: переговоры о членстве Турции в ЕС зашли в тупик

Армия и оружие Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.

Происшествия В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.

Политика ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Авто Появилось фото обновленного Renault Duster для России По информации издания, опубликовавшего снимки, выпуск обновлённого Renault Duster начнётся во втором или третьем квартале 2020 года.

Авто Audi сертифицировала новый Audi Q3 для России В отличие от Европы, где новый Audi Q3 продается с бензиновыми моторами 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 или 230 л.с.), дизельными 2.0 TDI (150 или 190 л.с.) и полным приводом, россиянам предложат «старую» версию 1,4 TSI (код CZDA) на 150 сил с шестиступенчатым «роботом» и передним приводом.

Происшествия «Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ «Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.

Музыка Егор Крид выпустил первый клип вне лейбла Black Star Российский певец Егор Крид (Булаткин) выпустил первый клип вне лейбла Black Star, в котором он заявил, что устал от чёрного пиара.

Происшествия Заброшенный мост украли в Мурманской области Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.

Футбол Челси — Арсенал 0:0 (1-й тайм) Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.

Здоровье Онищенко посоветовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Футбол Боярский назвал Денисова лучшим опорником XXI века «Игоря Денисова можно назвать лучшим опорником России в XXI веке», — заявил Боярский, добавив, что бывший полузащитник «Зенита» был очень интересным футболистом.

Космос Российские космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, которое провисело в открытом космосе около 10 лет.

Футбол «Спартак» заплатит 7,5 миллиона евро за Зайца По информации transfer_analiz, руководство команды из белокаменной уже предложило своим коллегам из Стамбула 7,5 миллиона евро за переход Зайца.

Происшествия Учительница гимназии в Калмыкии заклеила детям рты скотчем Полиция в Калмыкии начала проверку после сообщения о том, что учитель начальной школы этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты заклеивала детям рты скотчем, сообщает в среду прокуратура республики.

Политика Зеленский созывает Совбез Украины Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.

Авто Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси Автомобиль станет первой в истории марки моделью, которая получит полноуправляемое шасси.

Армия и оружие США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.