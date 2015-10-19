Политика

Еврокомиссия: переговоры о членстве Турции в ЕС зашли в тупикИнфорос 08:31

Согласно ежегодному отчету Еврокомиссии о политике расширения ЕС, Турция по-прежнему отдаляется от сообщества, в связи с чем диалог о вступлении страны в состав Евросоюза зашли в тупик.
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с чего всё началось
В докладе Еврокомиссии
, посвященном реформам в странах Балканского полуострова и Турции, последняя названа ключевым партнером Брюсселя, сотрудничество с которым помогает решить целый ряд проблем.
РБК07:37

Подробнее о событии

МИД Турции назвал необоснованными выводы ЕК по возможному членству Анкары в ЕС

ТАСС10:05

Еврокомиссия рассказала о проблемах в переговорах о членстве Турции в ЕС

Коммерсантъ08:55

Еврокомиссия: Турция продолжает отдаляться от ЕС, переговоры о членстве зашли в тупик

Московский Комсомолец Турция07:20

ЕС признал тупиковыми переговоры о присоединении Турции к Союзу

РБК07:37

ЕК заявила о тупике в переговорах с Турцией по вступлению в ЕС

Взгляд.ру07:34

Переговоры о вступлении Турции в ЕС фактически зашли в тупик, считает ЕК

РИА Новости07:05

В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковыми

Известия08:31
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Армия и оружие

Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе

В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Пчелы заблокировали границу Эстонии и России

Обновлено в 10:27
Общество

В Перми прошла самая короткая акция протеста

Обновлено в 11:50
Кино

«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»

Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
Обновлено в 06:19
Происшествия

В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Политика

ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос

Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Обновлено в 14:14
Происшествия

В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей

Обновлено вчера в 07:09
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Авто

Появилось фото обновленного Renault Duster для России

По информации издания, опубликовавшего снимки, выпуск обновлённого Renault Duster начнётся во втором или третьем квартале 2020 года.
Обновлено в 10:04
Авто

Audi сертифицировала новый Audi Q3 для России

В отличие от Европы, где новый Audi Q3 продается с бензиновыми моторами 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 или 230 л.с.), дизельными 2.0 TDI (150 или 190 л.с.) и полным приводом, россиянам предложат «старую» версию 1,4 TSI (код CZDA) на 150 сил с шестиступенчатым «роботом» и передним приводом.
Обновлено вчера в 10:15
Спорт

Французские биатлонисты поучаствовали в военных сборах

Обновлено в 13:19
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено в 15:10
Музыка

Егор Крид выпустил первый клип вне лейбла Black Star

Российский певец Егор Крид (Булаткин) выпустил первый клип вне лейбла Black Star, в котором он заявил, что устал от чёрного пиара.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Заброшенный мост украли в Мурманской области

Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
Обновлено в 10:36
Футбол

Челси — Арсенал 0:0 (1-й тайм)

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой начал мироточить крест

Обновлено в 07:51
Здоровье

Онищенко посоветовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Футбол

Боярский назвал Денисова лучшим опорником XXI века

«Игоря Денисова можно назвать лучшим опорником России в XXI веке», — заявил Боярский, добавив, что бывший полузащитник «Зенита» был очень интересным футболистом.
Обновлено в 12:58
Происшествия

В Екатеринбурге присяжные оправдали обвиняемого в убийстве бизнесмена

Обновлено в 08:04
Футбол

Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными

Обновлено в 03:31
Общество

ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Космос

Российские космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, которое провисело в открытом космосе около 10 лет.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие

Боевики в Идлибе скрываются от огня армии Сирии в больнице и мечети

Обновлено в 09:27
Футбол

«Спартак» заплатит 7,5 миллиона евро за Зайца

По информации transfer_analiz, руководство команды из белокаменной уже предложило своим коллегам из Стамбула 7,5 миллиона евро за переход Зайца.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Учительница гимназии в Калмыкии заклеила детям рты скотчем

Полиция в Калмыкии начала проверку после сообщения о том, что учитель начальной школы этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты заклеивала детям рты скотчем, сообщает в среду прокуратура республики.
Обновлено в 05:38
Политика

Зеленский созывает Совбез Украины

Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено в 13:39
Авто

Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси

Автомобиль станет первой в истории марки моделью, которая получит полноуправляемое шасси.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Политика

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Обновлено в 13:01
Авто

Завод Haval начинает серийное производство

В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
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