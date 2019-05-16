Финансы
Еврокомиссия оштрафовала пять банков за картельный сговорСаминвестор вчера в 07:49
Сегодня, 16 мая 2019 года, Еврокомиссия сообщила, что оштрафовала британские банки Barclays и The Royal Bank of Scotland (RBS), американские банки Citigroup и JPMorgan, а также японский банк MUFG на 1,07 млрд евро за картельный сговор на валютном рынке.
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ЕС оштрафовал пять банков на €1,1 млрд за картельный сговор на валютном рынке
Коммерсантъвчера в 08:25
Еврокомиссия оштрафовала пять банков за картельные сговоры на валютном рынке
Говорит Москвавчера в 06:32
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