Финансы

Еврокомиссия оштрафовала пять банков за картельный сговорСаминвестор вчера в 07:49

Сегодня, 16 мая 2019 года, Еврокомиссия сообщила, что оштрафовала британские банки Barclays и The Royal Bank of Scotland (RBS), американские банки Citigroup и JPMorgan, а также японский банк MUFG на 1,07 млрд евро за картельный сговор на валютном рынке.
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Еврокомиссия оштрафовала пять банков на €1,07 млрд за картельные сговоры

ТАССвчера в 06:44

Еврокомиссия наказала крупные банки за картельный сговор

Росбалтвчера в 08:07

ЕК оштрафовала 5 банков на 1 млрд евро за картельный сговор на валютном рынке

ПРАЙМвчера в 07:24

Еврокомиссия оштрафовала банки ЕС на €1 млрд за картельный сговор

Известиявчера в 06:59

ЕС оштрафовал пять банков на €1,1 млрд за картельный сговор на валютном рынке

Коммерсантъвчера в 08:25

ЕК оштрафовала международные банки за картельный сговор

Взгляд.рувчера в 06:27

Еврокомиссия оштрафовала пять банков за картельные сговоры на валютном рынке

Говорит Москвавчера в 06:32
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 02:35, Ашберн
Музыка

Сергей Лазарев выступил в полуфинале Евровидения

Обновлено вчера в 16:10
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено вчера в 07:00
Общество

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

В пресс-службе мэрии Рязани опровергли отсутствие игровой площадки в парке, на которое Владимиру Путину пожаловалась местная журналистка, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:08
Политика

Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума

Заработок ниже прожиточного минимума в 2018 году задекларировали 60 депутатов региональных заксобраний, из них 11 указали нулевой доход, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Истребитель F-16 врезался в склад в США

Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие

Рассекречен белорусский экспериментальный бронеавтомобиль «Защитник»

На Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019 в Минске впервые продемонстрирован экспериментальный бронеавтомобиль "Защитник", относящийся к классу техники с повышенной противоминной стойкостью (MRAP).
Обновлено вчера в 08:03
Армия и оружие

Трамп признался, что не хочет войны с Ираном

Источники рассказали, что на секретном брифинге в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.
Обновлено вчера в 15:23
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Происшествия

В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес

Мария Горбань участвовала в постельных сценах на седьмом месяце беременности

На седьмом месяце беременности, призналась актриса, она участвовала в постельных сценах.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес

Станислав Садальский выступил против спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Садальский уверен, что создателям передачи нужно было поступить, как на спортивных соревнованиях.
Обновлено вчера в 12:48
Религия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

Автомобиль наехал на мачту городского освещения на юге Москвы

На Нагатинской набережной в Москве автомобиль врезался в мачту городского освещения, сообщил в пятницу РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
Обновлено в 02:11
Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Космос

11 компаний изготовят для NASA прототипы аппаратов для высадки на Луну

Обновлено вчера в 23:55
Политика

Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг по решению суда в Виргинии повторно помещена под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

Проткнувший живот школьника забор уничтожат в Омске

В Омске решили уничтожить все острые штыри на заборах школ после того, как один из учеников сильно пострадал, перебираясь через забор.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс N5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения

Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено вчера в 18:36
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Здоровье

Медики рассказали о средствах, которые помогут наладить сон

Владимир Ковальзон советует не идти в поликлинику, если у вас возникли проблемы со сном, а купить в аптеке чаи, которые хорошо справляются с бессонницей.
Обновлено 15 мая в 18:18
Спорт

WADA может открыть дело на основе данных московской лаборатории

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта 2019 г. генеральный директор WADA Оливье Ниггли на симпозиуме в Лозанне заявил, что в 2018 году Всемирное антидопинговое агентство открыло 154 дела после получения сообщений от своих информаторов.
Обновлено в 01:17
Культура

Минкультуры обяжет продюсеров согласовывать других инвесторов фильмов

Объем господдержки киноиндустрии в 2018 году превысил 8 млрд руб.: 3,9 млрд руб. были распределены между продюсерами по итогам конкурсного отбора Минкультуры, еще 4,3 млрд руб. достались победителям питчингов Фонда кино.
Обновлено в 01:00
Политика

Власти Венгрии рекомендовали Зеленскому пересмотреть закон о госязыке

Власти Венгрии призвали избранного президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть принятый его предшественником Петром Порошенко закон о государственном языке.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:25
Авто

Chevrolet Orlando, Tracker и Cruze получили гарантию на 8 лет или 160 тысяч км

Обновлено в 01:09
Политика

Глава оперативного управления МВД уходит в отставку

Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Армия и оружие

В России впервые с 1974 года создадут новый снайперский патрон

Обновлено в 02:04
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